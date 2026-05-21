Neskutočný finiš Belgičana. Elitným šprintérom vypálil rybník a získal premiérové víťazstvo

Giro d'Italia 2026
Výsledky 12. etapy:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Alec Segaert
Belgicko
Bahrain-Victorious
3:53:00 h
2.
Toon Aerts
Belgicko
Lotto Intermarche
+ 0,3 s
3.
Silva Guillermo Thomas
Grécko
XDS Astana Team
+ 0,3 s
4.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling Team
+ 0,3 s
5.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0,3 s
6.
Orluis Aular
Kolumbia
Movistar Team
+ 0,3 s
Belgický cyklista Alec Segaert ovládol štvrtkovú zvlnenú 12. etapu pretekov Giro d'Italia.
Jazdec tímu Bahrajn-Victorious na 175 km dlhej trase z Imperie do Novi Ligure znemožnil viacerým tímom snahu o záverečný šprint a útokom v závere si pripísal životné víťazstvo.
Druhý finišoval jeho krajan Toon Aerts a tretie miesto obsadil Guillermo Thomas Silva.
V ružovom drese pre lídra celkového poradia zostal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.
Po úspešnom útoku na prémiu získal šesť bonifikačných sekúnd a pred najväčším favoritom Jonasom Vingegaardom vedie priebežne o 33 sekúnd.
Tím Lukáša Kubiša Unibet Rose Rockets finišoval pokope so stratou 11:57 minúty, pričom slovenský jazdec obsadil 139. miesto.
VIDEO: Záver 12. etapy Giro d´Italia
Priebeh 12. etapy Gira d'Italia 2026
Deň po náročnej kopcovitej etape bola na pláne typická tranzitná trasa s dvomi najpravdepodobnejšími scenármi.
Očakával sa zredukovaný šprint, ale rovnako aj triumf z úniku. Etapa mala parametre, ktoré mohli vyhovovať Slovákovi Lukášovi Kubišovi.
V prvej šestici v úniku však vydržal len chvíľu. Vedúca skupina sa niekoľkokrát premiešala a napokon si udržiavala náskok pod hranicou dvoch minút až do prvého výraznejšieho kopca.
Na stúpaní Colle Giovo prebral taktovku tím Movistar podobne ako v 4. etape, kde napokon finišoval Orluis Aular na 2. mieste.
Ich cieľ striasť hlavných adeptov na šprint im vychádzal a ich tempu nestíhali Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a ani Kubišov kolega Dylan Groenewegen. Celá zostava tímu Unibet Rose Rockets sa stiahla k Holanďanovi a snažila sa ho potiahnuť so sebou.
Tesne pred druhým stúpaním Bric Berton sa do balíka vrátili favoriti Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a Jonathan Milan (Lidl-Trek).
Obaja si siahli na dno síl a napokon prešli kopec s približne minútovým mankom. To sa im nepodarilo stiahnuť ani po tom, čo sa snažili vo dvojici vrátiť späť.
Vo vedúcej skupine bola v dobrej pozícii okrem Movistaru s Aularom aj stajňa NSN s dvojicou Ethan Vernon a Corbin Strong.
Približne 20 kilometrov pred finišom sa už naozaj očakával šprint, no bez najväčších favoritov. Šancu tak mohli dostať aj jazdci, ktorí by sa inak v podobnom dojazde nepresadili.
Smolu mal v tomto ohľade Brit Ben Turner z Ineosu, ktorý dostal defekt a musel tiež dobiehať, čo sa mu napokon aj podarilo. Eulalio medzitým úspešne zaútočil na prémii.
V závere sa k útoku na krátkom kopci odhodlal Milanov kolega Giulio Ciccone.
Na ten dokázal pelotón ešte odpovedať, no 3 kilometre pred koncom v predposlednej zákrute zaútočil belgický špecialista na časovky Segaert a pridal k ružovému dresu ďalší triumf pre svojho zamestnávateľa.
Dvadsaťtriročný Belgičan presne vedel, čo chce vo štvrtkovej etape spraviť.
„Je to úžasné. Obliekol som si ružový dres už aj na pretekoch do 23 rokov, no toto je moje prvé “dospelácke“ Giro. Už včera večer som sa rozhodol, že to bude to správne miesto na útok.
Stále som mal v mysli, že práve v tomto mieste sa bude dať nastúpiť. S vývojom pretekov som bol spokojný a vedel som, že ostatní už budú unavení.
Odpútal som sa a nechal som tam všetko. Časovka ma sklamala a to ma namotivovalo, aby som sa do toho oprel práve dnes,“ povedal v cieli trojnásobný majster Európy v časovke do 23 rokov.
Celkové poradie po 12. etape
1.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain Victorious
48:10:38 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma–Lease a Bike
+ 33 s
3.
Thymen Arensman
Holandsko
Ineos Grenadiers
+ 2:03 min
4.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 2:30 min
5.
Ben O'Connor
Austrália
Jayco AlUla
+ 2:50 min
6.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 3:12 min
139.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 2:30:11 h