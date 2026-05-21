    Neskutočný finiš Belgičana. Elitným šprintérom vypálil rybník a získal premiérové víťazstvo

    Belgičan Alec Segaert oslavuje triumf v 12. etape Giro d'Italia 2026.
    Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 17:20
    Úvodná Grand Tour sezóny mala na programe dvanástu etapu.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 12. etapy:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Bahrain-Victorious

    3:53:00 h

    2.

    Toon Aerts

    Belgicko

    Lotto Intermarche

    + 0,3 s

    3.

    Silva Guillermo Thomas

    Grécko

    XDS Astana Team

    + 0,3 s

    4.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    + 0,3 s

    5.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0,3 s

    6.

    Orluis Aular

    Kolumbia

    Movistar Team

    + 0,3 s

    Belgický cyklista Alec Segaert ovládol štvrtkovú zvlnenú 12. etapu pretekov Giro d'Italia.

    Jazdec tímu Bahrajn-Victorious na 175 km dlhej trase z Imperie do Novi Ligure znemožnil viacerým tímom snahu o záverečný šprint a útokom v závere si pripísal životné víťazstvo.

    Druhý finišoval jeho krajan Toon Aerts a tretie miesto obsadil Guillermo Thomas Silva.

    V ružovom drese pre lídra celkového poradia zostal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.

    Po úspešnom útoku na prémiu získal šesť bonifikačných sekúnd a pred najväčším favoritom Jonasom Vingegaardom vedie priebežne o 33 sekúnd.

    Tím Lukáša Kubiša Unibet Rose Rockets finišoval pokope so stratou 11:57 minúty, pričom slovenský jazdec obsadil 139. miesto.

    VIDEO: Záver 12. etapy Giro d´Italia

    Priebeh 12. etapy Gira d'Italia 2026

    Deň po náročnej kopcovitej etape bola na pláne typická tranzitná trasa s dvomi najpravdepodobnejšími scenármi.

    Očakával sa zredukovaný šprint, ale rovnako aj triumf z úniku. Etapa mala parametre, ktoré mohli vyhovovať Slovákovi Lukášovi Kubišovi.

    V prvej šestici v úniku však vydržal len chvíľu. Vedúca skupina sa niekoľkokrát premiešala a napokon si udržiavala náskok pod hranicou dvoch minút až do prvého výraznejšieho kopca.

    Na stúpaní Colle Giovo prebral taktovku tím Movistar podobne ako v 4. etape, kde napokon finišoval Orluis Aular na 2. mieste.

    Ich cieľ striasť hlavných adeptov na šprint im vychádzal a ich tempu nestíhali Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a ani Kubišov kolega Dylan Groenewegen. Celá zostava tímu Unibet Rose Rockets sa stiahla k Holanďanovi a snažila sa ho potiahnuť so sebou.

    Tesne pred druhým stúpaním Bric Berton sa do balíka vrátili favoriti Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a Jonathan Milan (Lidl-Trek).

    Obaja si siahli na dno síl a napokon prešli kopec s približne minútovým mankom. To sa im nepodarilo stiahnuť ani po tom, čo sa snažili vo dvojici vrátiť späť.

    Vo vedúcej skupine bola v dobrej pozícii okrem Movistaru s Aularom aj stajňa NSN s dvojicou Ethan Vernon a Corbin Strong.

    Približne 20 kilometrov pred finišom sa už naozaj očakával šprint, no bez najväčších favoritov. Šancu tak mohli dostať aj jazdci, ktorí by sa inak v podobnom dojazde nepresadili.

    Smolu mal v tomto ohľade Brit Ben Turner z Ineosu, ktorý dostal defekt a musel tiež dobiehať, čo sa mu napokon aj podarilo. Eulalio medzitým úspešne zaútočil na prémii.

    V závere sa k útoku na krátkom kopci odhodlal Milanov kolega Giulio Ciccone.

    Na ten dokázal pelotón ešte odpovedať, no 3 kilometre pred koncom v predposlednej zákrute zaútočil belgický špecialista na časovky Segaert a pridal k ružovému dresu ďalší triumf pre svojho zamestnávateľa.

    Dvadsaťtriročný Belgičan presne vedel, čo chce vo štvrtkovej etape spraviť.

    „Je to úžasné. Obliekol som si ružový dres už aj na pretekoch do 23 rokov, no toto je moje prvé “dospelácke“ Giro. Už včera večer som sa rozhodol, že to bude to správne miesto na útok.

    Stále som mal v mysli, že práve v tomto mieste sa bude dať nastúpiť. S vývojom pretekov som bol spokojný a vedel som, že ostatní už budú unavení.

    Odpútal som sa a nechal som tam všetko. Časovka ma sklamala a to ma namotivovalo, aby som sa do toho oprel práve dnes,“ povedal v cieli trojnásobný majster Európy v časovke do 23 rokov.

    Celkové poradie po 12. etape

    1.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain Victorious

    48:10:38 h

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma–Lease a Bike

    + 33 s

    3.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Ineos Grenadiers

    + 2:03 min

    4.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 2:30 min

    5.

    Ben O'Connor

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 2:50 min

    6.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 3:12 min

    139.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 2:30:11 h

    Cyklistika

    Prezident SZC Peter Prívara a zostavovateľ trasy pretekov Okolo Slovenska Stanislav Holec.
