Domáci Talian oslavuje po piatich rokoch etapové víťazstvo na Gire. Pelotón si vybral voľno

Giro d'Italia 2026
Výsledky 13. etapy (Alessandria - Verbania, 189 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Alberto Bettiol
Taliansko
XDS Astana
3:51:33 h
2.
Andreas Leknessund
Nórsko
Uno-X
+ 26 s
3.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal-QuickStep
+ 44 s
4.
Michael Valgren
Dánsko
EF Education-EasyPost
+ 44 s
5.
Mark Donovan
Veľká Británia
Q36.5
+ 44 s
6.
Josh Kench
Austrália
Groupama-FDJ
+ 44 s
Domáci taliansky cyklista Alberto Bettiol vyhral piatkovú 13. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia. Oslavuje po piatich rokoch opäť etapové víťazstvo na tomto podujatí.
Jazdec tímu XDS Astana sa presadil v poslednom stúpaní a 189 km trasu z Alessandrie do Verbanie zvládol za 3:51:33 h.
Druhý skončil Nór Andreas Leknessund (Uno-X) a tretí bol Belgičan Jasper Stuyven (QuickStep).
Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) o popredné miesta nebojoval.
Priebeh 13. etapy Gira d'Italia 2026
Piatková etapa mala rovinatý profil a až v závere prišli dve stúpania, pričom náročnejšie bolo to 3. kategórie v mestečku Ungiasca (4,7 km, 7%).
Podľa toho sa aj odvíjala etapa, od začiatku sa vo veľkom útočilo a každý tím sa chcel dostať do úniku. Aj Unibet s Kubišom, no tomu sa to nakoniec nepodarilo. Únik sa sformoval až po asi 50 km a dostalo sa doň 15 pretekárov.
Medzi nimi napríklad Stuyven, Bettiol, Mikkel Bjerg (SAE), Michael Valgren (Education-Easypost), Leknessund či Axel Huens (Groupama-FDJ).
Nik z nich nemohol útočiť na celkové poradie, preto ich pelotón nechal odísť a pretekári zvesili nohy, aby si oddýchli pred náročnou sobotnou etapou. Náskok úniku sa tak postupne zvýšil až na desať minút a bolo jasné, že balík ho nechá prísť až do cieľa.
Pätnástka na čele vedela, že sa pobije o etapové vavríny. Skupina dobre spolupracovala a pod prvý kopček Bieno (2,4 km, 5,7%) si priniesla náskok 11 minút.
Útočiť sa však začalo až na druhom kopci, tempo najprv diktoval Huens a za ním sa zoradili Bettiol, Leknessund a Stuyven.
Potom zaútočil Leknessund a vytvoril si mierny náskok, ktorý však tesne pred vrcholom stúpania stiahol Bettiol a v následnom zjazde si prišiel pre víťazstvo.
Leknessund už jeho asi 20-sekundový náskok nedokázal zmazať a skončil druhý. V sobotu je na programe ťažká 14. etapa s piatimi stúpaniami a 4209 výškovými metrami.