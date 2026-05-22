    Domáci Talian oslavuje po piatich rokoch etapové víťazstvo na Gire. Pelotón si vybral voľno

    Alberto Bettiol oslavuje víťazstvo.
    Alberto Bettiol oslavuje víťazstvo. (Autor: Bisikletta)
    Sportnet, TASR|22. máj 2026 o 17:12
    ShareTweet0

    Jazdec Astany sa presadil v poslednom stúpaní.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 13. etapy (Alessandria - Verbania, 189 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Alberto Bettiol

    Taliansko

    XDS Astana

    3:51:33 h

    2.

    Andreas Leknessund

    Nórsko

    Uno-X

    + 26 s

    3.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal-QuickStep

    + 44 s

    4.

    Michael Valgren

    Dánsko

    EF Education-EasyPost

    + 44 s

    5.

    Mark Donovan

    Veľká Británia

    Q36.5

    + 44 s

    6.

    Josh Kench

    Austrália

    Groupama-FDJ

    + 44 s

    Domáci taliansky cyklista Alberto Bettiol vyhral piatkovú 13. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia. Oslavuje po piatich rokoch opäť etapové víťazstvo na tomto podujatí.

    Jazdec tímu XDS Astana sa presadil v poslednom stúpaní a 189 km trasu z Alessandrie do Verbanie zvládol za 3:51:33 h.

    Druhý skončil Nór Andreas Leknessund (Uno-X) a tretí bol Belgičan Jasper Stuyven (QuickStep).

    Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) o popredné miesta nebojoval.

    VIDEO: Zostrih z 13. etapy na Giro d'Italia

    Priebeh 13. etapy Gira d'Italia 2026

    Piatková etapa mala rovinatý profil a až v závere prišli dve stúpania, pričom náročnejšie bolo to 3. kategórie v mestečku Ungiasca (4,7 km, 7%).

    Podľa toho sa aj odvíjala etapa, od začiatku sa vo veľkom útočilo a každý tím sa chcel dostať do úniku. Aj Unibet s Kubišom, no tomu sa to nakoniec nepodarilo. Únik sa sformoval až po asi 50 km a dostalo sa doň 15 pretekárov.

    Medzi nimi napríklad Stuyven, Bettiol, Mikkel Bjerg (SAE), Michael Valgren (Education-Easypost), Leknessund či Axel Huens (Groupama-FDJ).

    Nik z nich nemohol útočiť na celkové poradie, preto ich pelotón nechal odísť a pretekári zvesili nohy, aby si oddýchli pred náročnou sobotnou etapou. Náskok úniku sa tak postupne zvýšil až na desať minút a bolo jasné, že balík ho nechá prísť až do cieľa.

    Pätnástka na čele vedela, že sa pobije o etapové vavríny. Skupina dobre spolupracovala a pod prvý kopček Bieno (2,4 km, 5,7%) si priniesla náskok 11 minút.

    Útočiť sa však začalo až na druhom kopci, tempo najprv diktoval Huens a za ním sa zoradili Bettiol, Leknessund a Stuyven.

    Potom zaútočil Leknessund a vytvoril si mierny náskok, ktorý však tesne pred vrcholom stúpania stiahol Bettiol a v následnom zjazde si prišiel pre víťazstvo.

    Leknessund už jeho asi 20-sekundový náskok nedokázal zmazať a skončil druhý. V sobotu je na programe ťažká 14. etapa s piatimi stúpaniami a 4209 výškovými metrami.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Alberto Bettiol oslavuje víťazstvo.
    Alberto Bettiol oslavuje víťazstvo.
    Domáci Talian oslavuje po piatich rokoch etapové víťazstvo na Gire. Pelotón si vybral voľno
    dnes 17:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Domáci Talian oslavuje po piatich rokoch etapové víťazstvo na Gire. Pelotón si vybral voľno