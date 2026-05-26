    Vingegaard využil situáciu a nastúpil v najlepšom momente. Zvládol náročnú etapu

    Jonas Vingegaard. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 17:03
    Vingegaard navýšil náskok v celkovom poradí.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 16. etapy (Bellinzona – Carì, 113 km):

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Team Visma

    2:57:40 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 1:09 min

    3.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull – BORA – hansgrohe

    + 1:11 min

    4.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany INEOS

    + 1:14 min

    5.

    Derek Gee-West

    Kanada

    Lidl-Trek

    + 1:18 min

    6.

    Davide Piganzoli

    Taliansko

    Team Visma

    + 1:34 min

    151. 

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 32:40 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral utorkovú 16. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.

    Dvadsaťdeväťročný Vingegaard tak získal na horskej etape 4. etapové víťazstvo na tomto Gire a upevnil svoje vedenie na čele celkového poradia. Slovák Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets finišoval na 151. mieste.

    Vingegaard zvládol 113 kilometrov dlhú etapu so štartom v Bellinzone a cieľom v Cari za 2:57:40 hodiny, zaútočil 6,7 kilometra pred cieľom a prekonal časový rekord v stúpaní do švajčiarskeho strediska.

    Na konkurenciu mal náskok vyše jednu minútu, súboj o druhé miesto zvládol Rakúšan Felix Gall (Decathlon) na úkor Jaia Hindleyho (Red Bull - Bora) z Austrálie.

    Priebeh 15. etapy Gira d'Italia 2026

    Záverečný týždeň pretekov sa začal krátkou, no náročnou etapou s cieľovým stúpaním Cari (11,7 km, 7,9 percenta).

    Už od štartu sa jazdilo aktívne a do úniku sa dostali Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narvaez (SAE), Diego Ulissi (Astana), Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello), Jardin van der Lee (EF Education), Frank van den Broeck (Picnic) a Filippo Zana (Soudal).

    Ciccone sa zameral na body do vrchárskej súťaže. Na prémiách na okruhu cez stúpania Torre a Leontica uspel a posunul sa na druhé miesto hodnotenia so 129 bodmi.

    Na Vingegaarda, ktorý má 161 bodov, však naďalej strácal. Narvaez zasa ovládol rýchlostnú prémiu a priblížil sa v bodovacej súťaži na dva body k Paulovi Magnierovi.

    Tridsať kilometrov pred cieľom zostali vpredu Ciccone, Narváez, Rubio a Harper s náskokom 1:50 min na pelotón.

    Pred záverečným stúpaním však Narváez aj Ciccone zvoľnili, keďže šetrili sily na ďalšie etapy.

    Na úpätí stúpania tak viedol Harper o 20 sekúnd pred Rubiom, ďalších 20 sekúnd strácal zredukovaný pelotón.

    Deväť kilometrov pred cieľom odpadol z favoritov druhý muž priebežného poradia Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Krátko nato sa dostal do problémov aj Giulio Pellizzari, jeho hlavný súper v boji o biely dres.

    Na Vingegaardov nástup krátko reagoval Gall, no čoskoro zvoľnil. Etapa priniesla výrazné zmeny v prvej desiatke celkového poradia, keď stratili viacerí vysoko postavení jazdci vrátane Eulalia, Pellizzariho, Storera a Bena O'Connora.

    Celkové poradie po 15. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Team Visma

    62:10:26 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 4:03 min

    3.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany Ineos

    + 4:27 min

    4.

    Jay Hindley

    Austrália

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 5:00 min

    5.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain - Victorious

    + 5:40 min

    6.

    Derek-Gee West

    Kanada

    Lidl-Trek

    + 7:09 mim

    139.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 3:56:55 hod

