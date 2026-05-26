Vingegaard využil situáciu a nastúpil v najlepšom momente. Zvládol náročnú etapu

Giro d'Italia 2026
Výsledky 16. etapy (Bellinzona – Carì, 113 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Team Visma
2:57:40 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 1:09 min
3.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 1:11 min
4.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 1:14 min
5.
Derek Gee-West
Kanada
Lidl-Trek
+ 1:18 min
6.
Davide Piganzoli
Taliansko
Team Visma
+ 1:34 min
151.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 32:40 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral utorkovú 16. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard tak získal na horskej etape 4. etapové víťazstvo na tomto Gire a upevnil svoje vedenie na čele celkového poradia. Slovák Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets finišoval na 151. mieste.
Vingegaard zvládol 113 kilometrov dlhú etapu so štartom v Bellinzone a cieľom v Cari za 2:57:40 hodiny, zaútočil 6,7 kilometra pred cieľom a prekonal časový rekord v stúpaní do švajčiarskeho strediska.
Na konkurenciu mal náskok vyše jednu minútu, súboj o druhé miesto zvládol Rakúšan Felix Gall (Decathlon) na úkor Jaia Hindleyho (Red Bull - Bora) z Austrálie.
Priebeh 15. etapy Gira d'Italia 2026
Záverečný týždeň pretekov sa začal krátkou, no náročnou etapou s cieľovým stúpaním Cari (11,7 km, 7,9 percenta).
Už od štartu sa jazdilo aktívne a do úniku sa dostali Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narvaez (SAE), Diego Ulissi (Astana), Einer Rubio (Movistar), Chris Harper (Pinarello), Jardin van der Lee (EF Education), Frank van den Broeck (Picnic) a Filippo Zana (Soudal).
Ciccone sa zameral na body do vrchárskej súťaže. Na prémiách na okruhu cez stúpania Torre a Leontica uspel a posunul sa na druhé miesto hodnotenia so 129 bodmi.
Na Vingegaarda, ktorý má 161 bodov, však naďalej strácal. Narvaez zasa ovládol rýchlostnú prémiu a priblížil sa v bodovacej súťaži na dva body k Paulovi Magnierovi.
Tridsať kilometrov pred cieľom zostali vpredu Ciccone, Narváez, Rubio a Harper s náskokom 1:50 min na pelotón.
Pred záverečným stúpaním však Narváez aj Ciccone zvoľnili, keďže šetrili sily na ďalšie etapy.
Na úpätí stúpania tak viedol Harper o 20 sekúnd pred Rubiom, ďalších 20 sekúnd strácal zredukovaný pelotón.
Deväť kilometrov pred cieľom odpadol z favoritov druhý muž priebežného poradia Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Krátko nato sa dostal do problémov aj Giulio Pellizzari, jeho hlavný súper v boji o biely dres.
Na Vingegaardov nástup krátko reagoval Gall, no čoskoro zvoľnil. Etapa priniesla výrazné zmeny v prvej desiatke celkového poradia, keď stratili viacerí vysoko postavení jazdci vrátane Eulalia, Pellizzariho, Storera a Bena O'Connora.
Celkové poradie po 15. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Team Visma
62:10:26 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 4:03 min
3.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany Ineos
+ 4:27 min
4.
Jay Hindley
Austrália
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 5:00 min
5.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain - Victorious
+ 5:40 min
6.
Derek-Gee West
Kanada
Lidl-Trek
+ 7:09 mim
139.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 3:56:55 hod