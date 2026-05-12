Movistar išiel pekelné tempo, ale zostal sklamaný. Líder Gira nabral obrovskú stratu

Giro d'Italia 2026
Výsledky 4. etapy (Catanzaro - Cosenza, 138 km):
1.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates
3:08:46 hod
2.
Orluis Aular
Venezuela
Movistar Team
+ 0 s
3.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Ben Turner
Veľká Británia
Netcompany INEOS
+ 0 s
5.
Alessandro Pinarello
Taliansko
NSN Cycling Team
+ 0 s
6.
Afonso Eulálio
Portugalsko
Bahrain – Victorious
+ 0 s
99.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 8:24 min
Ekvádorsky cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom 4. etapy 109. ročníka Giro d'Italia 2026.
Priebeh 4. etapy Giro d'Italia
/aktualizujeme/
Celkové poradie po 4. etape
1.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl – Trek
16:18:51 hod
2.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Team Emirates – XRG
+ 4 s
3.
Florian Stork
Nemecko
Tudor Pro Cycling Team
+ 4 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
Netcompany INEOS
+ 4 s
5.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 6 s
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 6 s