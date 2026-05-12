    Movistar išiel pekelné tempo, ale zostal sklamaný. Líder Gira nabral obrovskú stratu

    Jhonatan Narvaez. (Autor: X/Tojaco)
    Sportnet, TASR|12. máj 2026 o 17:19
    Lukáš Kubiš skončil na konci prvej stovky.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 4. etapy (Catanzaro - Cosenza, 138 km):

    1.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates

    3:08:46 hod

    2.

    Orluis Aular

    Venezuela

    Movistar Team

    + 0 s

    3.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    5.

    Alessandro Pinarello

    Taliansko

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    6.

    Afonso Eulálio

    Portugalsko

    Bahrain – Victorious

    + 0 s

    99.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 8:24 min

    Ekvádorsky cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom 4. etapy 109. ročníka Giro d'Italia 2026.

    Priebeh 4. etapy Giro d'Italia

    

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl – Trek

    16:18:51 hod

    2.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Team Emirates – XRG

    + 4 s

    3.

    Florian Stork

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 4 s

    4.

    Egan Bernal

    Kolumbia

    Netcompany INEOS

    + 4 s

    5.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany INEOS

    + 6 s

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull – BORA – hansgrohe

    + 6 s

