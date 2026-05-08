    Záver úvodnej etapy Gira poznačil veľký pád. Teší sa hviezda pretekov Okolo Slovenska

    Hromadný pád v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 2026.
    Fotogaléria (16)
    Hromadný pád v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 2026. (Autor: Reprofoto/ Giro d'Italia )
    TASR|8. máj 2026 o 16:30
    ShareTweet0

    Francúz si oblečie ružový dres lídra.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 1. etapy (Nesebar - Burgas, 147 km):

    1.

    Paul Magnier 

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    3:21:08 h

    2.

    Tobias Lund Andersen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling

    + 0 s

    4.

    Jonathan Milan

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    Madis Mihkels

    Estónsko

    EF Education - EasyPost

    + 0 s

    6.

    Giovanni Lonardi

    Taliansko

    Polti VisitMalta

    + 0 s

    68.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral úvodnú etapu 109. ročníka Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec tímu Soudal Quick Step sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde v Burgase.

    Na druhom mieste skončil Tobias Lund Andersen, tretí bol Brit Ethan Vernon a prekvapivo až štvrtý sa umiestnil najväčší favorit Jonathan Milan.

    Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš. Pretekár tímu Unibet Rose Rockets v drese slovenského majstra prišiel do cieľa na 68. mieste.

    Pre 22-ročného Magniera, ktorý vlani vyhral štyri etapy na Okolo Slovenska, to bolo najväčšie víťazstvo v kariére a celkovo 27. medzi profesionálmi.

    „Som veľmi hrdý na celý tím aj na môj výkon. Odštartovali sme Giro víťazstvom a v ružovom drese. Bol to celkom jednoduchý deň, ale veľmi nervózne finále.

    My sme tam mali dobrú pozíciu a tím odviedol skvelú prácu,“ povedal pre Eurosport po pretekoch, ktorých záver poznačil hromadný pád v pelotóne.

    Fotogaléria z 1. etapy Giro d'Italia 2026
    Paul Magnier zvíťazil v 1. etape Giro d'Italia 2026
    Paul Magnier zvíťazil v 1. etape Giro d'Italia 2026
    Paul Magnier v ružovom drese po 1. etape Giro d'Italia 2026
    Prvá etapa Giro d'Italia 2026
    16 fotografií
    Jonas Vingegaard v 1. etape Giro d'Italia 2026Lukáš Kubiš v 1. etape Giro 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Prvá etapa Giro d'Italia 2026Paul Magnier v ružovom drese po 1. etape Giro d'Italia 2026Paul Magnier zvíťazil v 1. etape Giro d'Italia 2026Paul Magnier zvíťazil v 1. etape Giro d'Italia 2026Paul Magnier zvíťazil v 1. etape Giro d'Italia 2026

    Priebeh 1. etapy Gira d'Italia

    „Grande Partenza“ sa tento rok odohrala v Bulharsku, ktoré hostí úvodné tri etapy Gira. Prvá z nich mala takmer úplne rovinatý profil s dvoma malými stúpaniami na Cape Agalina (1,1 km, 2,6%).

    Podľa toho sa odvíjal aj priebeh. Krátko po štarte sa odtrhli Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) a pelotón ich nechal odísť, no pustil ich najviac na 2:30 minúty.

    Situácia na trati sa nemenila a všetci počítali s hromadným dojazdom.

    Dvojica na čele mala 50 km pred koncom minútu a 50 sekúnd a v pelotóne sa nezačalo pretekať ani pred prémiou 32,3 km pred páskou, kde na ceste „ležali“ bonusové sekundy do celkového poradia. Tie získal Tarozzi.

    VIDEO: Záver 1. etapy Gira d'Italia 2026


    Dobrodružstvo dvojice v úniku sa skončilo 23 km pred cieľom a potom sa už na čele začali tvoriť vláčiky šprintérskych tímov.

    Nechýbali tam ani jazdci Rockets s Kubišom, ktorí sa snažili vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre svojho lídra Dylana Groenewegena.

    Žiadnemu z tímov sa však nepodarilo poriadne zložiť.

    Posledný kilometer bol mierne do kopca a po ňom prišlo k ťažkému pádu, ktorý zastavil celý pelotón okrem približne 15 pretekárov. Tí sa pobili o triumf, pričom najlepší finiš mal Magnier, ktorý zdolal Lunda Andresena.

    Kubiš aj líder Rcokets Groenewegen zostali za pádom. Slovenského pretekára klasifikovali na 68. mieste v rovnakom čase ako víťaza, keďže ku kolízii prišlo v ochrannej zóne.

    VIDEO: Lukáš Kubiš hodnotí 1. etapu Giro d'Italia 2026

    V celkovom poradí mu patrí 70. priečka s desaťsekundovým mankom na lídra Magniera. Francúz vlani vyhrali prvé štyri etapy na Okolo Slovenska, pričom Kubiš skončil vo všetkých v špurte hneď za ním.

    Priebežné celkové poradie po 1. etape

    1.

    Paul Magnier 

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    3:20:58 h

    2.

    Tobias Lund Andersen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 4 s

    3.

    Manuele Tarozzi

    Taliansko

    Bardiani CSF 7 Saber

    + 4 s

    4.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling

    + 6 s

    5.

    Diego Pablo Sevilla

    Španielsko

    Polti VisitMalta

    + 6 s

    6.

    António Morgado

    Portugalsko

    UAE Emirates - XRG

    + 8 s

    70.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 10 s

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Hromadný pád v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 2026.
    Hromadný pád v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 2026.
    Záver úvodnej etapy Gira poznačil veľký pád. Teší sa hviezda pretekov Okolo Slovenska
    dnes 16:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Záver úvodnej etapy Gira poznačil veľký pád. Teší sa hviezda pretekov Okolo Slovenska