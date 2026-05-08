Záver úvodnej etapy Gira poznačil veľký pád. Teší sa hviezda pretekov Okolo Slovenska

Giro d'Italia 2026
Výsledky 1. etapy (Nesebar - Burgas, 147 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
3:21:08 h
2.
Tobias Lund Andersen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling
+ 0 s
4.
Jonathan Milan
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Madis Mihkels
Estónsko
EF Education - EasyPost
+ 0 s
6.
Giovanni Lonardi
Taliansko
Polti VisitMalta
+ 0 s
68.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral úvodnú etapu 109. ročníka Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec tímu Soudal Quick Step sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde v Burgase.
Na druhom mieste skončil Tobias Lund Andersen, tretí bol Brit Ethan Vernon a prekvapivo až štvrtý sa umiestnil najväčší favorit Jonathan Milan.
Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš. Pretekár tímu Unibet Rose Rockets v drese slovenského majstra prišiel do cieľa na 68. mieste.
Pre 22-ročného Magniera, ktorý vlani vyhral štyri etapy na Okolo Slovenska, to bolo najväčšie víťazstvo v kariére a celkovo 27. medzi profesionálmi.
„Som veľmi hrdý na celý tím aj na môj výkon. Odštartovali sme Giro víťazstvom a v ružovom drese. Bol to celkom jednoduchý deň, ale veľmi nervózne finále.
My sme tam mali dobrú pozíciu a tím odviedol skvelú prácu,“ povedal pre Eurosport po pretekoch, ktorých záver poznačil hromadný pád v pelotóne.
Priebeh 1. etapy Gira d'Italia
„Grande Partenza“ sa tento rok odohrala v Bulharsku, ktoré hostí úvodné tri etapy Gira. Prvá z nich mala takmer úplne rovinatý profil s dvoma malými stúpaniami na Cape Agalina (1,1 km, 2,6%).
Podľa toho sa odvíjal aj priebeh. Krátko po štarte sa odtrhli Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) a pelotón ich nechal odísť, no pustil ich najviac na 2:30 minúty.
Situácia na trati sa nemenila a všetci počítali s hromadným dojazdom.
Dvojica na čele mala 50 km pred koncom minútu a 50 sekúnd a v pelotóne sa nezačalo pretekať ani pred prémiou 32,3 km pred páskou, kde na ceste „ležali“ bonusové sekundy do celkového poradia. Tie získal Tarozzi.
VIDEO: Záver 1. etapy Gira d'Italia 2026
Dobrodružstvo dvojice v úniku sa skončilo 23 km pred cieľom a potom sa už na čele začali tvoriť vláčiky šprintérskych tímov.
Nechýbali tam ani jazdci Rockets s Kubišom, ktorí sa snažili vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre svojho lídra Dylana Groenewegena.
Žiadnemu z tímov sa však nepodarilo poriadne zložiť.
Posledný kilometer bol mierne do kopca a po ňom prišlo k ťažkému pádu, ktorý zastavil celý pelotón okrem približne 15 pretekárov. Tí sa pobili o triumf, pričom najlepší finiš mal Magnier, ktorý zdolal Lunda Andresena.
Kubiš aj líder Rcokets Groenewegen zostali za pádom. Slovenského pretekára klasifikovali na 68. mieste v rovnakom čase ako víťaza, keďže ku kolízii prišlo v ochrannej zóne.
VIDEO: Lukáš Kubiš hodnotí 1. etapu Giro d'Italia 2026
V celkovom poradí mu patrí 70. priečka s desaťsekundovým mankom na lídra Magniera. Francúz vlani vyhrali prvé štyri etapy na Okolo Slovenska, pričom Kubiš skončil vo všetkých v špurte hneď za ním.
Priebežné celkové poradie po 1. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
3:20:58 h
2.
Tobias Lund Andersen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 4 s
3.
Manuele Tarozzi
Taliansko
Bardiani CSF 7 Saber
+ 4 s
4.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling
+ 6 s
5.
Diego Pablo Sevilla
Španielsko
Polti VisitMalta
+ 6 s
6.
António Morgado
Portugalsko
UAE Emirates - XRG
+ 8 s
70.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 10 s