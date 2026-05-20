    Ekvádorčan je hviezdou Gira. Naskočil si do úniku a vyhral už tretiu etapu v ročníku

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez počas pretekov Giro d'Italia 2026.
    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez počas pretekov Giro d'Italia 2026. (Autor: TASR/ ANSA)
    Sportnet, TASR|20. máj 2026 o 17:19
    ShareTweet0

    Ďalej vedie Portugalec Afonso Eulálio.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 11. etapy (Porcari-Chiavari, 195 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    UAE Team Emirates-XRG

    4:33:43 h

    2.

    Enric Mas

    Španielsko

    Movistar

    + 0 s

    3.

    Diego Ulissi

    Taliansko

    XDS Astana

    + 11 s

    4.

    Chris Harper

    Austrália

    Q36.5 Pro Cycling Team

    + 11 s

    5.

    Aleksander Vlasov

    Rusko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 11 s

    6.

    Cristian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana

    +1:13 min

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom stredajšej kopcovitej 11. etapy pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.

    Jazdec tímu UAE triumfoval na 195 km dlhej trati z Porcari do Chiavari pred Španielom Enricom Masom. Tretí finišoval domáci Talian Diego Ulissi.

    Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.

    VIDEO: Zostrih 11. etapy na Giro

    Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets nebojoval o popredné priečky. 

    Priebeh 11. etapy Gira d'Italia 2026

    V polovici etapy sa na čele vytvorila 11-členná skupina, na ktorú sa postupne dotiahlo ďalších šesť jazdcov.

    V úniku boli okrem Narvaeza aj Nico Denz, Aleksandr Vlasov (RedBull-Bora), Christian Scaroni, Alberto Bettiol, Diego Ulissi (Astana), Enric Mas (Movistar), Lennart van Eetvelt (Lotto), Jasper Stuyven, Filippo Zana (Soudal-QuickStep), Warren Barguil (Picni-PostNL), Brieuc Rolland (Groupama), Chris Harper (Pinarello-Q36.5), Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Ludovico Cresciolli (Polti-Visit Malta) a Martin Marcellusi (Bardiani).

    Po páde musel odstúpiť z pretekov Talian Davide Ballerini z Astany, ktorý vyhral šiestu etapu s cieľom v Neapole.

    Pri stúpaní na Colle di Guaitarola sa vedúca skupina roztrhala. V jednom zo zjazdov spadol van Eetvelt, na zemi skončili aj Scaroni so Zanom a nedokázali sa už vrátiť na čelo pretekov.

    Pred záverečným stúpaním na Cogomo jazdila vpredu šestica vrátane Narvaeza, ktorý bol najväčším favoritom na triumf.

    Ekvádorský šampión v závere prešpurtoval Masa a pripísal si na konto už tretí etapový vavrín na tohtoročnom Gire.

    „Celý deň bol mimoriadne náročný. Povedali sme si, že musíme byť v každom úniku, no nepodarilo sa nám to. Teší ma, že v rozhodujúcich momentoch etapy som sa dostal do vedúcej skupiny a v záverečnom špurte som si poradil s Masom.

    Mal som z toho trochu obavy, pretože Enric sa ma snažil zavrieť na bariérach," uviedol v cieľových priestoroch Narvaez, ktorý je po strede historicky najúspešnejší ekvádorský cyklista na Gire, keď prekonal Richarda Carapaza.

    Celkové poradie po 11. etape

    1.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain Victorious

    44:17:41 h

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma–Lease a Bike

    + 27 s

    3.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Ineos Grenadiers

    + 1:57 min

    4.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 2:24 min

    5.

    Ben O'Connor

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 2:48 min

    6.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 3:06 min

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez počas pretekov Giro d'Italia 2026.
    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez počas pretekov Giro d'Italia 2026.
    Ekvádorčan je hviezdou Gira. Naskočil si do úniku a vyhral už tretiu etapu v ročníku
    dnes 17:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Ekvádorčan je hviezdou Gira. Naskočil si do úniku a vyhral už tretiu etapu v ročníku