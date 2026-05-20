Ekvádorčan je hviezdou Gira. Naskočil si do úniku a vyhral už tretiu etapu v ročníku

Giro d'Italia 2026
Výsledky 11. etapy (Porcari-Chiavari, 195 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
UAE Team Emirates-XRG
4:33:43 h
2.
Enric Mas
Španielsko
Movistar
+ 0 s
3.
Diego Ulissi
Taliansko
XDS Astana
+ 11 s
4.
Chris Harper
Austrália
Q36.5 Pro Cycling Team
+ 11 s
5.
Aleksander Vlasov
Rusko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 11 s
6.
Cristian Scaroni
Taliansko
XDS Astana
+1:13 min
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez sa stal víťazom stredajšej kopcovitej 11. etapy pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.
Jazdec tímu UAE triumfoval na 195 km dlhej trati z Porcari do Chiavari pred Španielom Enricom Masom. Tretí finišoval domáci Talian Diego Ulissi.
Ružový dres pre lídra celkového poradia si udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.
Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets nebojoval o popredné priečky.
Priebeh 11. etapy Gira d'Italia 2026
V polovici etapy sa na čele vytvorila 11-členná skupina, na ktorú sa postupne dotiahlo ďalších šesť jazdcov.
V úniku boli okrem Narvaeza aj Nico Denz, Aleksandr Vlasov (RedBull-Bora), Christian Scaroni, Alberto Bettiol, Diego Ulissi (Astana), Enric Mas (Movistar), Lennart van Eetvelt (Lotto), Jasper Stuyven, Filippo Zana (Soudal-QuickStep), Warren Barguil (Picni-PostNL), Brieuc Rolland (Groupama), Chris Harper (Pinarello-Q36.5), Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Ludovico Cresciolli (Polti-Visit Malta) a Martin Marcellusi (Bardiani).
Po páde musel odstúpiť z pretekov Talian Davide Ballerini z Astany, ktorý vyhral šiestu etapu s cieľom v Neapole.
Pri stúpaní na Colle di Guaitarola sa vedúca skupina roztrhala. V jednom zo zjazdov spadol van Eetvelt, na zemi skončili aj Scaroni so Zanom a nedokázali sa už vrátiť na čelo pretekov.
Pred záverečným stúpaním na Cogomo jazdila vpredu šestica vrátane Narvaeza, ktorý bol najväčším favoritom na triumf.
Ekvádorský šampión v závere prešpurtoval Masa a pripísal si na konto už tretí etapový vavrín na tohtoročnom Gire.
„Celý deň bol mimoriadne náročný. Povedali sme si, že musíme byť v každom úniku, no nepodarilo sa nám to. Teší ma, že v rozhodujúcich momentoch etapy som sa dostal do vedúcej skupiny a v záverečnom špurte som si poradil s Masom.
Mal som z toho trochu obavy, pretože Enric sa ma snažil zavrieť na bariérach," uviedol v cieľových priestoroch Narvaez, ktorý je po strede historicky najúspešnejší ekvádorský cyklista na Gire, keď prekonal Richarda Carapaza.
Celkové poradie po 11. etape
1.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain Victorious
44:17:41 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma–Lease a Bike
+ 27 s
3.
Thymen Arensman
Holandsko
Ineos Grenadiers
+ 1:57 min
4.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 2:24 min
5.
Ben O'Connor
Austrália
Jayco AlUla
+ 2:48 min
6.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 3:06 min