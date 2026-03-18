    Kubiš v generálke na monument bojoval o pódium. Víťaz si stihol v závere vymeniť tretru

    Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram
    Sportnet|18. mar 2026 o 17:44
    Lukáš Kubiš vylepšil svoje minuloročné umiestnenie.

    Danilith Nokere Koerse 2026

    Belgická klasika (Deinze - Nokere, 186,4 km):

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    4:16:19 h

    2.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Juan Sebastián Molano

    Kolumbia

    UAE Emirates - XRG

    + 0 s

    4.

    Emilien Jeannière

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 0 s

    5.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    6.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Premier Tech sa stal víťazom domácej dláždenej klasiky Danilith Nokere Koerse 2026.

    Víťaz desiatich etáp na Tour de France dosiahol prvé víťazstvo v sezóne, keď v záverečnom špurte zdolal Jordiho Meeusa či Juana Sebastiána Molana.

    Napravil si tak chuť z predošlého vydania tejto klasiky, keď takisto bojoval o víťazstvo, ale v záverečnom špurte spadol. Tento pád ho následne limitoval pri obhajobe triumfu na monumente Miláno - San Remo.

    Ani tentokrát nebola jeho cesta do Nokere bezproblémová. Pri jednom z pádov sa mu poškodila ľavá tretra, ktorú musel počas jazdy meniť.

    VIDEO: Záver belgickej klasiky Danilith Nokere Koerse 2026

    Napokon to však zvládol, dokázal sa vrátiť na čelné pozície a v závere ukázal svoju rýchlosť. Dosiahol už 58. víťazstvo v profesionálnej kariére.

    Naopak, veľkú smolu mal jeho krajan Alec Segaert, ktorý odvážne zaútočil 14 km pred cieľom. Už to vyzeralo na jeho úspech, ale napokon bol v stúpavom dojazde dostihnutý pelotónom azda 100 metrov pred cieľom.

    V generálke na svoju prvú účasť na sobotnej klasike Miláno - San Remo dosiahol solídny výsledok slovenský majster Lukáš Kubiš. Kým vlani skončil deviaty, tentokrát ho klasifikovali na šiestej pozícii.

    Okrem spomenutej trojice sa pred rodáka z Detvianskej Huty dostali ešte štvrtý Francúz Emilien Jeannière a piaty Milan Menten z Belgicka.

