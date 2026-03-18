Kubiš v generálke na monument bojoval o pódium. Víťaz si stihol v závere vymeniť tretru

Danilith Nokere Koerse 2026
Belgická klasika (Deinze - Nokere, 186,4 km):
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
4:16:19 h
2.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
3.
Juan Sebastián Molano
Kolumbia
UAE Emirates - XRG
+ 0 s
4.
Emilien Jeannière
Francúzsko
TotalEnergies
+ 0 s
5.
Milan Menten
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
6.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Premier Tech sa stal víťazom domácej dláždenej klasiky Danilith Nokere Koerse 2026.
Víťaz desiatich etáp na Tour de France dosiahol prvé víťazstvo v sezóne, keď v záverečnom špurte zdolal Jordiho Meeusa či Juana Sebastiána Molana.
Napravil si tak chuť z predošlého vydania tejto klasiky, keď takisto bojoval o víťazstvo, ale v záverečnom špurte spadol. Tento pád ho následne limitoval pri obhajobe triumfu na monumente Miláno - San Remo.
Ani tentokrát nebola jeho cesta do Nokere bezproblémová. Pri jednom z pádov sa mu poškodila ľavá tretra, ktorú musel počas jazdy meniť.
VIDEO: Záver belgickej klasiky Danilith Nokere Koerse 2026
Napokon to však zvládol, dokázal sa vrátiť na čelné pozície a v závere ukázal svoju rýchlosť. Dosiahol už 58. víťazstvo v profesionálnej kariére.
Naopak, veľkú smolu mal jeho krajan Alec Segaert, ktorý odvážne zaútočil 14 km pred cieľom. Už to vyzeralo na jeho úspech, ale napokon bol v stúpavom dojazde dostihnutý pelotónom azda 100 metrov pred cieľom.
V generálke na svoju prvú účasť na sobotnej klasike Miláno - San Remo dosiahol solídny výsledok slovenský majster Lukáš Kubiš. Kým vlani skončil deviaty, tentokrát ho klasifikovali na šiestej pozícii.
Okrem spomenutej trojice sa pred rodáka z Detvianskej Huty dostali ešte štvrtý Francúz Emilien Jeannière a piaty Milan Menten z Belgicka.