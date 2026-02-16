    Kubiš s ďalším skvelým výsledkom. Záver náročnej klasiky poznačila diskvalifikácia

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    16. feb 2026 o 18:45
    Slovenský cyklista obsadil v Španielsku 9. miesto.

    Clásica Jaén 2026

    Jednodňové preteky (Úbeda - Úbeda, 154,2 km):

    1.

    Tim Wellens

    Belgicko

    UAE Emirates - XRG

    3:29:31 h

    2. 

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 48 s

    3.

    Benoit Cosnefroy

    Francúzsko

    UAE Emirates - XRG

    + 1:04 min

    4.

    Iván Romeo

    Španielsko

    Movistar

    + 1:07 min

    5.

    Gianni Vermeersch

    Belgicko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:07 min

    6.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrain - Victorious

    + 1:16 min

    9.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 1:51 min

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol v úvode novej sezóny ďalší výborný výsledok, keď na jednodňových pretekoch Clásica Jaén finišoval deviaty.

    V Španielsku sa zišla veľmi silná konkurencia na čele s tímom UAE Emirates, ktorý vyrukoval do pretekov s viacerými kvalitnými klasikármi.

    Napokon sa práve najúspešnejší tím pelotónu tešil z víťazstva zásluhou Tima Wellensa, ktorý sa najlepšie vysporiadal so 154 km dlhou trasou s viacerými krátkymi stúpaniami či gravelovými úsekmi.

    Víťaz etáp na všetkých troch Grand Tours zaútočil už 64 km pred cieľom. Asi 10 km sa ho držal Brit Jamie Donovan, ale na jednom z gravelových úsekov sa ho Belgičan zbavil a vydal sa na sólo až do cieľa.

    VIDEO: Záver španielskych pretekov Clásica Jaén 2026

    "Zaútočil som pomerne skoro, pretože som mal dobré nohy. Na konci sa znížil môj náskok, ale dokázal som si udržať tempo," povedal pre Eurosport.

    Zozadu sa na neho doťahovala 10-členná skupina, v ktorej statočne bojoval Kubiš a tiež tam mal Wellens až trojicu tímových kolegov. Roztrhal ju až útok Thomasa Pidcocka sedem kilometrov pred cieľom.

    Spolu s ním sa vzdialili Belgičan Maxim Van Gils a Švajčiar Jan Christen, ale paradoxne táto dvojica nebola napokon klasifikovaná. Pri šprinte Christen vytlačil Van Gilsa, ktorý spadol a už sa na bicykel neposadil.

    Jazdec tímu UAE Emirates síce prešiel cieľom ako tretí, ale rozhodcovia ho diskvalifikovali pre kolíziu s cyklistom Red Bullu - BORA - hansgrohe.

    Kubiš finišoval s mankom 1:51 minúty na Wellensa, pripísal si už siedmy tohtoročný výsledok v najlepšej desiatke a ďalších 25 UCI bodov.

    dnes 18:45
