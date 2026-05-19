    Ganna famóznym výkonom zničil súperov. Vingegaard ružový nie je a Čech výrazne stratil

    Filippo Ganna počas časovky na Giro d'Italia 2026.
    Filippo Ganna počas časovky na Giro d'Italia 2026. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 17:19
    ShareTweet0

    Súperom nadelil výraznú stratu.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 10. etapy (Cervia – Corno alle Scale, 184 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Filippo Ganna

    Taliansko

    Ineos Grenadiers

    45:53 min

    Taliansky cyklista Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers triumfoval v utorkovej 10. etape 109. ročníka Giro d´Italia, ktorou bola časovka na 42 kilometrov.

    Ganna prekonal predchádzajúci rekord Davida Millara z roku 2003, keď v 10. etape Giro d'Italia 2026 zastavil časomieru na 42 km trati na 45:53. Časovku zašiel v priemernej rýchlosti 54,9 km/h.

    Ganna (dvojnásobný majster sveta v časovke) vyhral so skoro dvojminútovým náskokom, Jonas Vingegaard stiahol z náskoku Afonsa Eulália takmer dve minúty a stráca už len 27 sekúnd.

    Časovka na 42 km urobila škrt cez rozpočet Čechovi Janovi Hirtovi. Priebežne 12. muž Gira stratil na Gannu šesť a pol minúty a v celkovom poradí klesol na 18. miesto. 

    Priebeh 10. etapy Gira d'Italia 2026

    /aktualizujeme/

    Celkové poradie po 10. etape

    /aktualizujeme/

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Filippo Ganna počas časovky na Giro d'Italia 2026.
    Filippo Ganna počas časovky na Giro d'Italia 2026.
    Ganna famóznym výkonom zničil súperov. Vingegaard ružový nie je a Čech výrazne stratil
    dnes 17:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Ganna famóznym výkonom zničil súperov. Vingegaard ružový nie je a Čech výrazne stratil