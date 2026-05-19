Ganna famóznym výkonom zničil súperov. Vingegaard ružový nie je a Čech výrazne stratil

Giro d'Italia 2026
Výsledky 10. etapy (Cervia – Corno alle Scale, 184 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Filippo Ganna
Taliansko
Ineos Grenadiers
45:53 min
Taliansky cyklista Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers triumfoval v utorkovej 10. etape 109. ročníka Giro d´Italia, ktorou bola časovka na 42 kilometrov.
Ganna prekonal predchádzajúci rekord Davida Millara z roku 2003, keď v 10. etape Giro d'Italia 2026 zastavil časomieru na 42 km trati na 45:53. Časovku zašiel v priemernej rýchlosti 54,9 km/h.
Ganna (dvojnásobný majster sveta v časovke) vyhral so skoro dvojminútovým náskokom, Jonas Vingegaard stiahol z náskoku Afonsa Eulália takmer dve minúty a stráca už len 27 sekúnd.
Časovka na 42 km urobila škrt cez rozpočet Čechovi Janovi Hirtovi. Priebežne 12. muž Gira stratil na Gannu šesť a pol minúty a v celkovom poradí klesol na 18. miesto.
Priebeh 10. etapy Gira d'Italia 2026
Celkové poradie po 10. etape
