    Pogačar má šancu na unikátnu sezónu. Bolo to bláznivé, vraví po ďalšom veľkom triumfe

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom pretekov Okolo Flámska 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. apr 2026 o 16:40
    Okolo Flámska 2026

    Monumentálna klasika (Antverpy - Oudenaarde, 278,2 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    6:20:07 h

    2.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    + 34 s

    3.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:11 min

    4.

    Wout van Aert

    Belgicko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:04 min

    5.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 2:48 min

    6.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4:28 min

    7.

    Florian Vermeersch

    Belgicko

    UAE Emirates - XRG

    + 4:28 min

    8.

    Matej Mohorič

    Slovinsko

    Bahrain - Victorious

    + 4:30 min

    9.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 5:22 min

    10.

    Gianni Vermeersch

    Belgicko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 5:22 min

    53.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 8:05 min


    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education - EasyPost

    nedokončil

    Úradujúci majster sveta v cyklistike Tadej Pogačar sa stal víťazom jubilejného 110. ročníka monumentálnej klasiky Okolo Flámska.

    V očakávanom súboji s Holanďanom Mathieu van der Poelom rozhodol rovnako ako vlani v treťom prejazde cez dláždené stúpanie Oude Kwaremont.

    Zaznamenal už svoje tretie víťazstvo na najväčšej flámskej klasike a naďalej živí šancu na to, že vyhrá všetkých päť monumentov v rámci jednej sezóny.

    Pred dvoma týždňami prvýkrát ovládol Miláno - San Remo a ďalší monumentálny triumf môže pridať už o sedem dní na Paríž - Roubaix.

    Poradie na stupňoch víťazov doplnil Remco Evenepoel, pre ktorého to bol vydarený debut na Okolo Flámska. Už tretíkrát v kariére sa so štvrtou priečkou musel uspokojiť Wout van Aert z tímu Visma-Lease a Bike.

    Slovenský majster Lukáš Kubiš obsadil s vyše osemminútovým mankom 53. miesto, jeho mladší krajan Matthias Schwarzbacher preteky nedokončil.

    VIDEO: Záver pretekov Okolo Flámska 2026

    Priebeh pretekov Okolo Flámska 2026

    Cyklisti sa v úvode museli vyrovnať s premenlivým počasím, dvakrát ich zastihli dažďové prehánky, väčšinu pretekov však absolvovali na suchej trati.

    V úvode sa odtrhol 12-členný únik, ktorý si vytvoril aj päťminútový náskok, no pelotón si odstup strážil. Zhruba 100 km pred cieľom na vrchu Molenberg šliapol do pedálov tím UAE a pelotón sa výrazne okresal.

    Pri druhom z troch prejazdov kopca Oude Kwaremont 50 km pred cieľom prevzal iniciatívu Pogačar a vpredu zostala už iba pätica najväčších favoritov.

    Prvý začal strácať Pedersen, nasledoval Van Aert, Evenepoel so zvyšnými dvoma súpermi držal dlho kontakt, no mal problémy na dláždených úsekoch a tiež napokon kapituloval.

    Od méty 40 km do cieľa sa preteky zmenili na duel Pogačara a Van der Poela.

    Slovinský fenomén súčasnej cyklistiky rozhodol o svojom triumfe rovnako ako pri oboch svojich predošlých víťazstvách na podujatí na predposlednom stúpaní, ktorým bol 18 km pred cieľom tretí prejazd Oude Kwaremontu.

    Ani záverečný kopec Paterberg ho nezastavil a cieľom prešiel ako prvý a opäť v dúhovom tričku úradujúceho majstra sveta v cestných pretekoch.

    Nikto nemá na tomto podujatí viac víťazstiev - tri majú v zbierke aj Belgičania Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw a Tom Boonen, Talian Fiorenzo Magni, Švajčiar Fabian Cancellara a Van der Poel.

    "Boli to bláznivé preteky, ale dopadli pre mňa dobre. V tejto sezóne zatiaľ nesúťažím tak často, no všetko ide perfektne. Víťazstvo si veľmi cením a mám ohromnú motiváciu uspieť aj o týždeň na Paríž - Roubaix," povedal.

    Kubiš nastúpil na preteky ako adept na umiestnenie možno v top 20. Neudržal sa však s najlepšími pri útoku tímu UAE 100 km pred cieľom.

    Dvadsaťročný Schwarzbacher absolvoval debut nielen na Okolo Flámska, ale aj na monumentálnej klasike. V štartovom poli bol najmladší a v zostave worldtourového tímu predovšetkým zbieral skúsenosti.

