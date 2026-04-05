Pogačar má šancu na unikátnu sezónu. Bolo to bláznivé, vraví po ďalšom veľkom triumfe

Okolo Flámska 2026
Monumentálna klasika (Antverpy - Oudenaarde, 278,2 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
6:20:07 h
2.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
+ 34 s
3.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:11 min
4.
Wout van Aert
Belgicko
Visma-Lease a Bike
+ 2:04 min
5.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 2:48 min
6.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4:28 min
7.
Florian Vermeersch
Belgicko
UAE Emirates - XRG
+ 4:28 min
8.
Matej Mohorič
Slovinsko
Bahrain - Victorious
+ 4:30 min
9.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 5:22 min
10.
Gianni Vermeersch
Belgicko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 5:22 min
53.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 8:05 min
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education - EasyPost
nedokončil
Úradujúci majster sveta v cyklistike Tadej Pogačar sa stal víťazom jubilejného 110. ročníka monumentálnej klasiky Okolo Flámska.
V očakávanom súboji s Holanďanom Mathieu van der Poelom rozhodol rovnako ako vlani v treťom prejazde cez dláždené stúpanie Oude Kwaremont.
Zaznamenal už svoje tretie víťazstvo na najväčšej flámskej klasike a naďalej živí šancu na to, že vyhrá všetkých päť monumentov v rámci jednej sezóny.
Pred dvoma týždňami prvýkrát ovládol Miláno - San Remo a ďalší monumentálny triumf môže pridať už o sedem dní na Paríž - Roubaix.
Poradie na stupňoch víťazov doplnil Remco Evenepoel, pre ktorého to bol vydarený debut na Okolo Flámska. Už tretíkrát v kariére sa so štvrtou priečkou musel uspokojiť Wout van Aert z tímu Visma-Lease a Bike.
Slovenský majster Lukáš Kubiš obsadil s vyše osemminútovým mankom 53. miesto, jeho mladší krajan Matthias Schwarzbacher preteky nedokončil.
VIDEO: Záver pretekov Okolo Flámska 2026
Priebeh pretekov Okolo Flámska 2026
Cyklisti sa v úvode museli vyrovnať s premenlivým počasím, dvakrát ich zastihli dažďové prehánky, väčšinu pretekov však absolvovali na suchej trati.
V úvode sa odtrhol 12-členný únik, ktorý si vytvoril aj päťminútový náskok, no pelotón si odstup strážil. Zhruba 100 km pred cieľom na vrchu Molenberg šliapol do pedálov tím UAE a pelotón sa výrazne okresal.
Pri druhom z troch prejazdov kopca Oude Kwaremont 50 km pred cieľom prevzal iniciatívu Pogačar a vpredu zostala už iba pätica najväčších favoritov.
Prvý začal strácať Pedersen, nasledoval Van Aert, Evenepoel so zvyšnými dvoma súpermi držal dlho kontakt, no mal problémy na dláždených úsekoch a tiež napokon kapituloval.
Od méty 40 km do cieľa sa preteky zmenili na duel Pogačara a Van der Poela.
Slovinský fenomén súčasnej cyklistiky rozhodol o svojom triumfe rovnako ako pri oboch svojich predošlých víťazstvách na podujatí na predposlednom stúpaní, ktorým bol 18 km pred cieľom tretí prejazd Oude Kwaremontu.
Ani záverečný kopec Paterberg ho nezastavil a cieľom prešiel ako prvý a opäť v dúhovom tričku úradujúceho majstra sveta v cestných pretekoch.
Nikto nemá na tomto podujatí viac víťazstiev - tri majú v zbierke aj Belgičania Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw a Tom Boonen, Talian Fiorenzo Magni, Švajčiar Fabian Cancellara a Van der Poel.
"Boli to bláznivé preteky, ale dopadli pre mňa dobre. V tejto sezóne zatiaľ nesúťažím tak často, no všetko ide perfektne. Víťazstvo si veľmi cením a mám ohromnú motiváciu uspieť aj o týždeň na Paríž - Roubaix," povedal.
Kubiš nastúpil na preteky ako adept na umiestnenie možno v top 20. Neudržal sa však s najlepšími pri útoku tímu UAE 100 km pred cieľom.
Dvadsaťročný Schwarzbacher absolvoval debut nielen na Okolo Flámska, ale aj na monumentálnej klasike. V štartovom poli bol najmladší a v zostave worldtourového tímu predovšetkým zbieral skúsenosti.