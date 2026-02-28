Kubiš nenadviazal na skvelý výkon spred roka. Na prestížnej klasike sa nevyhol pádu

Omloop Nieuwsblad 2026
Belgická klasika (Ghent - Ninove, 207,2 km):
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
4:53:55 h
2.
Tim van Dijke
Holandsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 22 s
3.
Florian Vermeersch
Belgicko
UAE Emirates - XRG
+ 24 s
4.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 53 s
5.
Aimé De Gendt
Belgicko
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 54 s
6.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 57 s
84.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 9:45 min
Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa stal víťazom pretekov Omloop Nieuwsblad, ktoré tradične otvárajú sezónu prestížnych jarných klasík.
Vo víťazstvo pretavil hneď prvý štart na tomto podujatí, pričom po úžasnom cyklokrosovom období to bol jeho tohtosezónny cestný debut.
Dôležitý krok k úspechu urobil 45 km pred cieľom, keď v dláždenom stúpaní Molenberg reagoval na nástup Floriana Vermeerscha. Navyše, za nimi došlo k pádu, a tak sa k nim stihol pripojiť len Tim van Dijke.
Táto trojica zakrátko dostihla zvyšok denného úniku (Krijnsen, Brunel, Renard, Van Hemelen) a pred pelotónom si vypracovala minútový náskok.
VIDEO: Záver pretekov Omloop Nieuwsblad 2026
Rodák z Kapellenu nenechal nič na náhodu a potvrdil, že z takýchto pozícii nezvykne prehrávať. Pri známej kaplnke po stúpaní Muur - Kapelmuur, bol už na čele sám a prišiel si po 57. profesionálne víťazstvo.
V súboji o druhé miesto mal napokon viac síl van Dijke z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe a stupne víťazov skompletizoval tretí Vermeersch.
V pelotóne sa dlho držal aj Lukáš Kubiš, no celkovo to z jeho pohľadu neboli vydarené preteky. Asi 60 km pred cieľom spadol v malej rýchlosti, následne sa vracal do balíka a na Kapelmuure mu chýbali sily.
Kým vlani obsadil Slovák na pretekoch Omloop Nieuwsblad skvelé šieste miesto, tentokrát záver vypustil a klasifikovali ho na 84. priečke. Veľmi dobré 12. miesto si vybojoval jeho tímový kolega Matyáš Kopecký.