    VIDEO: Vingegaard v náročnom stúpaní ukázal svoju silu. Dres lídra však nezískal

    Vpredu Jonas Vingegaard počas 7. etapy Giro d'Italia 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 17:22
    Ružový dres vedúceho pretekára obhájil Alfonso Eulálio.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 7. etapy (Formia - Blockhaus, 244 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    6:08:15 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 13 s

    3.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 1:02 min

    4.

    Guilio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 1:05 min

    5.

    Ben O'Connor

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 1:05 min

    6.

    Mathys Rondel

    Francúzsko

    Tudor Pro Cycling

    + 1:29 min

    160.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 37:28 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v piatkovej 7. etape 109. ročníka Giro d´Italia.

    Jazdec tímu Visma-Lease a Bike zvládol najlepšie záverečné stúpanie na Blockhaus a 244 km dlhú trasu z Formia zvládol za 6:08:15 hodiny. 

    Druhý skončil Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s mankom 13 sekúnd a tretí bol Austrálčan Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe).

    Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious), no jeho náskok klesol na 3:17 minút pred Vingegaardom.

    Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 160. mieste s vyše polhodinovým mankom.

    VIDEO: Záver 7. etapy Giro d'Italia 2026

    Priebeh 7. etapy Gira d'Italia 2026

    V piatok bola na programe jednoznačne najdlhšia etapa tohtoročného Gira, cyklisti museli počas 244 kilometrov zároveň zvládnuť aj 4500 výškových metrov v stúpaniach.

    To najťažšie ich čakalo na záver, keďže cieľ bol na vrchole Blockhausu (13,4 km, 8,5%).

    Pred úvodným menším kopcom sa vytvoril päťčlenný únik, do ktorého sa dostali Diego Sevilla (Polti VisitMalta), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost), Tim Naberman (Picnic PostNL Raisin), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5) a aj Jonathan Milan.

    Šprintér tímu Lidl-Trek, chcel zabojovať o body na rýchlostnej prémii, ktorá nasledovala po 110 km prevažne na rovine. Líder vrchárskej súťaže Sevilla si chcel naopak vylepšiť pozíciu na prvej horskej prémii Roccaraso (6,9 km, 6,4%).

    Pätica dobre spolupracovala a rýchlo si vytvorila vyše päťminútový náskok. Na rovine sa situácia ustálila a viac vzruchu priniesla až rýchlostná prémia, ktorú vyhral podľa predpokladov Milan a o 12 bodov znížil manko na Paula Magniera.

    Domáci šprintér potiahol ešte zopár kilometrov a na Roccarse sa z úniku vytratil.

    Na vrchole bol prvý Sevilla a svoj bodový zisk v kopcoch zaokrúhli na 60. Do cieľa zostávalo ešte 60 km a pelotón mal stratu päť a pol minúty.

    Tá však v kopcoch klesala a únik, v ktorom zostala už len trojica, mal pred Blockhausom k dobru ani nie tri minúty.

    V stúpaní zostali na čele už len van der Lee a Zukowsky, no balík, ktorý sa zúžil len na najlepších vrchárov, ich rýchlo dobiehal.

    V poli favoritov sa držal aj líder celkového poradia Eulalio a mal šancu, že si udrží ružový dres. Naopak, rýchlo z neho vypadli Enric Mas, Jan Hirt či Egan Bernal.

    Dojazd ovplyvnil aj silný vietor a šesť km pred cieľom dobehli favorit dvojicu z úniku. Eulalio vypadol o kilometer neskôr, v momente, keď zaútočil najväčší favorit Vingegaard.

    Chvíľu sa s ním držal len Giulio Pellizzari, ale čoskoro odpadol aj on. Vingegaard tak išiel posledné štyri kilometre sám a pripísal si 49. víťazstvo v kariére.

    Zároveň vyhral etapu na všetkých troch Grand Tours. Výborný výkon predviedol Gall, ktorý stratil len 13 sekúnd. Za ním preťali cieľ Hindley a Pellizzari z Bory. Eulalio prišiel do cieľa na 15. mieste so stratou 2:55 min a udržal si ružový dres.

    Celkové poradie po 7. etape

    1.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain-Victorious

    30:59:23 hod

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:17 min

    3.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 3:34 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 4:25 min

    5.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 4:28 min

    6.

    Ben O'Connor

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 4:32 min

    137.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 1:10:10 hod

