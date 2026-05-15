VIDEO: Vingegaard v náročnom stúpaní ukázal svoju silu. Dres lídra však nezískal

Giro d'Italia 2026
Výsledky 7. etapy (Formia - Blockhaus, 244 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
6:08:15 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 13 s
3.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 1:02 min
4.
Guilio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 1:05 min
5.
Ben O'Connor
Austrália
Jayco AlUla
+ 1:05 min
6.
Mathys Rondel
Francúzsko
Tudor Pro Cycling
+ 1:29 min
160.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 37:28 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v piatkovej 7. etape 109. ročníka Giro d´Italia.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike zvládol najlepšie záverečné stúpanie na Blockhaus a 244 km dlhú trasu z Formia zvládol za 6:08:15 hodiny.
Druhý skončil Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s mankom 13 sekúnd a tretí bol Austrálčan Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe).
Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious), no jeho náskok klesol na 3:17 minút pred Vingegaardom.
Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 160. mieste s vyše polhodinovým mankom.
VIDEO: Záver 7. etapy Giro d'Italia 2026
Priebeh 7. etapy Gira d'Italia 2026
V piatok bola na programe jednoznačne najdlhšia etapa tohtoročného Gira, cyklisti museli počas 244 kilometrov zároveň zvládnuť aj 4500 výškových metrov v stúpaniach.
To najťažšie ich čakalo na záver, keďže cieľ bol na vrchole Blockhausu (13,4 km, 8,5%).
Pred úvodným menším kopcom sa vytvoril päťčlenný únik, do ktorého sa dostali Diego Sevilla (Polti VisitMalta), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education-EasyPost), Tim Naberman (Picnic PostNL Raisin), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5) a aj Jonathan Milan.
Šprintér tímu Lidl-Trek, chcel zabojovať o body na rýchlostnej prémii, ktorá nasledovala po 110 km prevažne na rovine. Líder vrchárskej súťaže Sevilla si chcel naopak vylepšiť pozíciu na prvej horskej prémii Roccaraso (6,9 km, 6,4%).
Pätica dobre spolupracovala a rýchlo si vytvorila vyše päťminútový náskok. Na rovine sa situácia ustálila a viac vzruchu priniesla až rýchlostná prémia, ktorú vyhral podľa predpokladov Milan a o 12 bodov znížil manko na Paula Magniera.
Domáci šprintér potiahol ešte zopár kilometrov a na Roccarse sa z úniku vytratil.
Na vrchole bol prvý Sevilla a svoj bodový zisk v kopcoch zaokrúhli na 60. Do cieľa zostávalo ešte 60 km a pelotón mal stratu päť a pol minúty.
Tá však v kopcoch klesala a únik, v ktorom zostala už len trojica, mal pred Blockhausom k dobru ani nie tri minúty.
V stúpaní zostali na čele už len van der Lee a Zukowsky, no balík, ktorý sa zúžil len na najlepších vrchárov, ich rýchlo dobiehal.
V poli favoritov sa držal aj líder celkového poradia Eulalio a mal šancu, že si udrží ružový dres. Naopak, rýchlo z neho vypadli Enric Mas, Jan Hirt či Egan Bernal.
Dojazd ovplyvnil aj silný vietor a šesť km pred cieľom dobehli favorit dvojicu z úniku. Eulalio vypadol o kilometer neskôr, v momente, keď zaútočil najväčší favorit Vingegaard.
Chvíľu sa s ním držal len Giulio Pellizzari, ale čoskoro odpadol aj on. Vingegaard tak išiel posledné štyri kilometre sám a pripísal si 49. víťazstvo v kariére.
Zároveň vyhral etapu na všetkých troch Grand Tours. Výborný výkon predviedol Gall, ktorý stratil len 13 sekúnd. Za ním preťali cieľ Hindley a Pellizzari z Bory. Eulalio prišiel do cieľa na 15. mieste so stratou 2:55 min a udržal si ružový dres.
Celkové poradie po 7. etape
1.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain-Victorious
30:59:23 hod
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 3:17 min
3.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 3:34 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 4:25 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 4:28 min
6.
Ben O'Connor
Austrália
Jayco AlUla
+ 4:32 min
137.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 1:10:10 hod