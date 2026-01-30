Trpká správa pre Kubiša. Prednosť dostal tím, ktorý na Tour nejazdil skoro 40 rokov

Cyklistický tím Unibet Rose Rockets vstúpil do novej sezóny úspešne. Lukáš Kubiš vo svojich prvých pretekoch finišoval tretí a Holanďan Dylan Groenewegen sa dokonca pri debute uviedol víťazstvom.
Kubiša v cieli španielskej klasiky GP Castellón zdolal domáci Pau Miquel a tiež víťazný Michael Matthwes, ktorý vyhral etapy na všetkých Grand Tours.
Keď spolu pred vyhlásením víťazov krátko debatovali, Austrálčan sa ho opýtal, či tento rok pôjdu na Tour de France. Slovenský majster odvetil, že pre to urobili maximum a dúfajú, že sa to podarí.
V piatok však prišlo rozhodnutie, ktoré tento sen minimálne o rok oddialilo. Na tohtoročnej "Starej dáme" Rockets štartovať nebudú.
Základný cieľ splnili
Tím trojice majiteľov Basa Tietemu, Josseho Westera a Devina van der Wiela sa vlani definitívne adaptoval v profesionálnom pelotóne.
Získal si rešpekt a vyslúžil pozvánky na viaceré prestížne podujatia na čele s monumentom Paríž - Roubaix, či tzv. otváracím víkendom jarných klasík.
Kubiš si pripísal 32 umiestnení v top 10, nazbieral vyše 1000 UCI bodov, a tak skončil v celosvetovom rebríčku na 60. mieste. Tešiť ho mohli skalpy Maura Schmida, Pavla Sivakova, Antonia Tiberiho či Enrica Masa.
Najmä vďaka jeho výsledkom splnili Rockets svoj hlavný cieľ - skončiť do 30. miesta v rebríčku tímov. Preto sa mohli uchádzať o udelenie voľnej karty na Tour de France a pre zvyšné trojtýždňové preteky.
"Je to môj najväčší sen. Tour de France sú najťažšie a najslávnejšie preteky. Ak to prirovnáme k futbalu, každý chce hrať v Lige majstrov.
Vždy, keď nastúpim na preteky, chcem bojovať o víťazstvo. Ak pôjdeme tento rok na Tour, chcem vyhrať etapu," hovoril Kubiš koncom sezóny 2025.
ASO uprednostnila Španielov
Osemnásť tímov World Tour má účasť istú a pozvánky dostanú aj tri najlepšie Pro tímy z predošlej sezóny - Tudor, Cofidis a Q36.5 Pro Cycling.
Keďže došlo k zlúčeniu Lotta s Intermarché - Wanty a tiež zániku francúzskeho tímu Arkéa - B&B Hotels, o ďalšie dve voľné karty organizátorov Grand Tours sa v roku 2026 zaujíma sedem družstiev.
Okrem Unibetu aj TotalEnergies, Caja Rural-Seguros RGA, Burgos-Burpellet-BH, Polti-VisitMalta, Equipo Kern Pharma a VF Group Bardiani-CSF Faizanè.
Všeobecne sa očakávalo, že jednu z dvoch voľných kariet dostane TotalEnergies, za ktorý v minulosti jazdil aj Peter Sagan a pomohol mu vypracovať sa na tradičného účastníka pretekov.
Favoritom pre zisk druhej voľnej karty bolo zoskupenie Unibet Rose Rockets, ktoré má francúzsku licenciu a jeho členovia boli v októbri aj na oficiálnej prezentácii trasy 113. ročníka podujatia.
Napokon však spoločnosť ASO (Amaury Sport Organisation), ktorá organizuje Tour de France, udelila zvyšnú miestenku tímu Caja Rural-Seguros RGA, pre ktorý to bude prvý štart od roku 1989.
Snívajte s nami ďalej
Toto rozhodnutie je pre tím okolo slovenského majstra nepochybne veľkým sklamaním. Obzvlášť potom, aké kroky pred touto sezónou podnikol.
Do tímu angažoval víťaza šiestich etáp na Tour Dylana Groenewegena, vrchára Wouta Poelsa, ďalšieho víťaza etapy Victora Lafaya a cennou posilou je aj legendárny Marcel Kittel v pozícii trénera pre šprinty.
V porovnaní s Caja Rural-Seguros RGA majú Rockets lepšiu súpisku pretekárov, takisto mohli byť atraktívnejší pre francúzske publikum a svojou aktivitou na sociálnych sieťach zvyšujú populárnosť cyklistiky.
Lídrom španielskeho tímu je Kolumbijčan Fernando Gaviria, ktorý vyhral na Tour dve etapy a v posledných piatich sezónach dosiahol iba šesť etapových triumfov - najväčšie na pretekoch Okolo Poľska.
O uprednostnení tohto tímu už deň pred oficiálnym zverejnením špekuloval denník Le Parisien, pričom podľa neho zohral kľúčovú rolu fakt, že budúcoročná Tour de France sa začne troma etapami v Španielsku.
"Nedostali sme voľnú kartu, ale sezóna 2026 bude napriek tomu úžasná. Budeme robiť všetko preto, aby sme sa ako tím naďalej zlepšovali.
Tour de France je a vždy bola naším snom, preto prosím snívajte s nami ďalej. Čaká nás toho ešte oveľa viac," povedal Bas Tietema na sociálnych sieťach.
Slovensko po konci kariéry Petra Sagana nemalo zastúpenie na "Starej dáme" a Kubiš toto čakanie nateraz nezlomí. Šancu majú ešte Martin Svrček (Soudal Quick-Step) a Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost).
Dôvody nominácie Caja Rural-Seguros RGA
"Použili sme rovnaký princíp ako v minulých rokoch, teda rebríček UCI. Unibet nemá francúzsku identitu, majú skôr holandských pretekárov. Caja Rural bola v rebríčku najlepšia z pozývaných tímov. Taktiež skončila štvrtá v tímovej klasifikácii na španielskej Vuelte, kde jej líder Abel Balderstone obsadil 13. miesto. Je to Španiel, ale aj Katalánec."
/Christian Prudhomme, riaditeľ pretekov/