    Kubiš zvýšil náskok na čele, ale jeho smola trvá. K víťazstvu bol znova veľmi blízko

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|7. feb 2026 o 16:33
    Preteky vo Francúzsku ukončí časovka na 10 km.

    Etoile de Bessèges 2026

    4. etapa (Saint-Christol-lez-Alès - Vauvert, 154,8 km):

    1.

    Joppe Heremans

    Belgicko

    Van Rysel Roubaix

    3:18:41 h

    2. 

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    4.

    Matteo Moschetti

    Taliansko

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    5.

    Louis Hardouin

    Francúzsko

    Van Rysel Roubaix

    + 0 s

    6.

    Axel Huens

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 0 s

    Na minuloročných pretekoch Okolo Slovenska mal tím Unibet Rose Rockets veľkú smolu, keď v úvodných štyroch etapách zakaždým skončil na druhom mieste.

    Bolo to zásluhou Lukáša Kubiša, ktorý si nedokázal poradiť so šprintérskym vláčikom Quick-Stepu a rýchlosťou 21-ročného šprintéra Paula Magniera.

    O necelé štyri mesiace zažíva holandský tím s francúzskou licenciou déjà vu. V prvých štyroch etapách podujatia Etoile de Bessèges bojoval o víťazstvá, ale na svojom konte má "len" štyri druhé miesta.

    V sobotu už tretíkrát tesne triumf ušiel slovenskému majstrovi. Kubiš mal opäť veľmi dobrú pozíciu, ale v záverečnom 800-metrovom stúpaní s priemerom 5,2 percenta ho zdolal Belgičan Joppe Heremans. 

    VIDEO: Záver 4. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026

    Len 22-ročný pretekár, ktorý háji farby kontinentálneho tímu Van Rysel Roubaix, dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére a nepochybne mu tento výsledok môže pomôcť k tomu, aby si našiel lepší angažmán. 

    Dozaista nahnevaný Kubiš si napriek ďalšej tesnej prehre posilnil pozíciu celkového lídra pretekov, pretože za druhé miesto získal 6 bonifikačných sekúnd.

    Do konca pretekov zostáva už len nedeľná individuálna časovka. Prvých 8 km je rovinatých, no posledných 1,8 km sa ide do kopca s priemerom 6,9 percenta. 

    Udrží si aj po nej oranžový dres? Pred druhým Nemcom Henrim Uhligom vedie o 13 sekúnd, ďalšie tri stráca Francúz Louis Hardouin.

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    13:44:05 h

    2.

    Henri Uhlig

    Nemecko

    Alpecin-Premier Tech

    + 13 s

    3.

    Louis Hardouin

    Francúzsko

    Van Rysel Roubaix

    + 16 s

    4.

    Clément Izquierdo

    Francúzsko

    Cofidis

    + 16 s

    5.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 16 s

    6.

    Mathieu Kockelmann

    Luxembursko

    Lotto Intermarché

    + 18 s

    Cyklistika

