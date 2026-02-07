Kubiš zvýšil náskok na čele, ale jeho smola trvá. K víťazstvu bol znova veľmi blízko

Etoile de Bessèges 2026
4. etapa (Saint-Christol-lez-Alès - Vauvert, 154,8 km):
1.
Joppe Heremans
Belgicko
Van Rysel Roubaix
3:18:41 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
4.
Matteo Moschetti
Taliansko
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
5.
Louis Hardouin
Francúzsko
Van Rysel Roubaix
+ 0 s
6.
Axel Huens
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 0 s
Na minuloročných pretekoch Okolo Slovenska mal tím Unibet Rose Rockets veľkú smolu, keď v úvodných štyroch etapách zakaždým skončil na druhom mieste.
Bolo to zásluhou Lukáša Kubiša, ktorý si nedokázal poradiť so šprintérskym vláčikom Quick-Stepu a rýchlosťou 21-ročného šprintéra Paula Magniera.
O necelé štyri mesiace zažíva holandský tím s francúzskou licenciou déjà vu. V prvých štyroch etapách podujatia Etoile de Bessèges bojoval o víťazstvá, ale na svojom konte má "len" štyri druhé miesta.
V sobotu už tretíkrát tesne triumf ušiel slovenskému majstrovi. Kubiš mal opäť veľmi dobrú pozíciu, ale v záverečnom 800-metrovom stúpaní s priemerom 5,2 percenta ho zdolal Belgičan Joppe Heremans.
VIDEO: Záver 4. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026
Len 22-ročný pretekár, ktorý háji farby kontinentálneho tímu Van Rysel Roubaix, dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére a nepochybne mu tento výsledok môže pomôcť k tomu, aby si našiel lepší angažmán.
Dozaista nahnevaný Kubiš si napriek ďalšej tesnej prehre posilnil pozíciu celkového lídra pretekov, pretože za druhé miesto získal 6 bonifikačných sekúnd.
Do konca pretekov zostáva už len nedeľná individuálna časovka. Prvých 8 km je rovinatých, no posledných 1,8 km sa ide do kopca s priemerom 6,9 percenta.
Udrží si aj po nej oranžový dres? Pred druhým Nemcom Henrim Uhligom vedie o 13 sekúnd, ďalšie tri stráca Francúz Louis Hardouin.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
13:44:05 h
2.
Henri Uhlig
Nemecko
Alpecin-Premier Tech
+ 13 s
3.
Louis Hardouin
Francúzsko
Van Rysel Roubaix
+ 16 s
4.
Clément Izquierdo
Francúzsko
Cofidis
+ 16 s
5.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 16 s
6.
Mathieu Kockelmann
Luxembursko
Lotto Intermarché
+ 18 s