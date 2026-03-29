VIDEO: Van der Poela opäť dostihli v poslednom kilometri. Víťazstvo však zostalo v tíme

In Flanders Fields 2026
Belgická klasika (Middelkerke - Wevelgem, 240,5 km):
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
5:08:03 h
2.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
5.
Robert Donaldson
Veľká Británia
Jayco AlUla
+ 0 s
6.
Matteo Trentin
Taliansko
Tudor Pro Cycling
+ 0 s
72.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 5:31 min
Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom flámskej jarnej klasiky Gent-Wevelgem, ktorá sa od tohto roka jazdí pod názvom In Flanders Fields.
Jazdec tímu Alpecin triumfoval v záverečnom špurte pred Dánom Tobiasom Lundom Andresenom. Tretí finišoval Francúz Christophe Laporte.
Pri poslednom prejazde Kemmelbergom sa z pelotónu odpútali dvaja zo spolufavoritov Belgičan Wout van Aert a Holanďan Mathieu van der Poel.
Dlhoroční rivali nielen z cestnej cyklistiky si vypracovali minútový náskok a zdalo sa, že v cieľovej rovinke budú medzi sebou šprintovať o víťazstvo.
Lenže početná skupina, ktorá zostala z pelotónu, sa dokázala sformovať a kilometer pred koncom favoritov dostihla. MVDP zažil podobnú situáciu aj na E3 Saxo Classic, no tam napokon ťažil z taktizovania súperov.
VIDEO: Záver pretekov In Flanders Fields 2026
Filippo Ganna dokázal skupinu s viacerými kvalitnými šprintérmi dostať dopredu, a tak sa rozhodovalo v posledných desiatkach metrov.
Veľmi dobrú pozíciu mal najmä Lund Andersen, ale napokon ho zdolal víťaz šestnástich etáp z Grand Tours, z toho desiatich z Tour de France.
"Je to jeden z mojich najcennejších triumfov. Vždy som chcel vyhrať túto jednorazovku a trochu som sa obával, či budem mať v závere dobré nohy.
Začal som špurtovať v pravý čas a vedúcu pozíciu som si udržal," uviedol Philpsen v televíznom rozhovore krátko po svojom víťazstve.
V štartovej listine bol aj slovenský majster Lukáš Kubiš, no preteky mu výsledkovo nevyšli. Nedokázal sa udržať v popredí a obsadil 72. pozíciu.