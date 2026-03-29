    VIDEO: Van der Poela opäť dostihli v poslednom kilometri. Víťazstvo však zostalo v tíme

    Jasper Philipsen.
    Sportnet, TASR|29. mar 2026 o 17:00
    Jasper Philipsen dosiahol jeden z najcennejších triumfov.

    In Flanders Fields 2026

    Belgická klasika (Middelkerke - Wevelgem, 240,5 km):

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    5:08:03 h

    2.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    5.

    Robert Donaldson

    Veľká Británia

    Jayco AlUla

    + 0 s

    6.

    Matteo Trentin

    Taliansko

    Tudor Pro Cycling

    + 0 s

    72.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 5:31 min

    Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom flámskej jarnej klasiky Gent-Wevelgem, ktorá sa od tohto roka jazdí pod názvom In Flanders Fields.

    Jazdec tímu Alpecin triumfoval v záverečnom špurte pred Dánom Tobiasom Lundom Andresenom. Tretí finišoval Francúz Christophe Laporte.

    Pri poslednom prejazde Kemmelbergom sa z pelotónu odpútali dvaja zo spolufavoritov Belgičan Wout van Aert a Holanďan Mathieu van der Poel.

    Dlhoroční rivali nielen z cestnej cyklistiky si vypracovali minútový náskok a zdalo sa, že v cieľovej rovinke budú medzi sebou šprintovať o víťazstvo.

    Lenže početná skupina, ktorá zostala z pelotónu, sa dokázala sformovať a kilometer pred koncom favoritov dostihla. MVDP zažil podobnú situáciu aj na E3 Saxo Classic, no tam napokon ťažil z taktizovania súperov.

    VIDEO: Záver pretekov In Flanders Fields 2026

    Filippo Ganna dokázal skupinu s viacerými kvalitnými šprintérmi dostať dopredu, a tak sa rozhodovalo v posledných desiatkach metrov.

    Veľmi dobrú pozíciu mal najmä Lund Andersen, ale napokon ho zdolal víťaz šestnástich etáp z Grand Tours, z toho desiatich z Tour de France.

    "Je to jeden z mojich najcennejších triumfov. Vždy som chcel vyhrať túto jednorazovku a trochu som sa obával, či budem mať v závere dobré nohy.

    Začal som špurtovať v pravý čas a vedúcu pozíciu som si udržal," uviedol Philpsen v televíznom rozhovore krátko po svojom víťazstve.

    V štartovej listine bol aj slovenský majster Lukáš Kubiš, no preteky mu výsledkovo nevyšli. Nedokázal sa udržať v popredí a obsadil 72. pozíciu.

    Cyklistika

