Na Tour víťazil častejšie ako Sagan. Kubiša bude trénovať najrýchlejší muž svojej doby

BRATISLAVA. S novým názvom, sponzorom či viacerými známymi cyklistickými menami vstúpi do nasledujúcej sezóny 2026 tím Unibet Rose Rockets.
Pro tím s francúzskou licenciou, ktorý v predošlom ročníku výsledkovo ťahal najmä Lukáš Kubiš, neustále napreduje a patrí k vážnym kandidátom na udelenie voľnej karty pre Tour de France.
Trojica majiteľov na čele s Basom Tietemom nezaháľa na prestupovom poli a hoci nemá najväčšie finančné možnosti svojou víziou presvedčili Dylana Groenewegena, Victora Lafaya či Wouta Poelsa.
Tí dokopy získali osem víťazstiev na Tour, no ďalšia posila ich v tomto smere zatieňuje. Má ich skoro dvojnásobok. K čo najlepším výsledkom tímu sa z pozície trénera šprintu bude snažiť dopomôcť Marcel Kittel.
"Je to šprintér, na ktorého etapových víťazstvách som vyrastal. To, že sa pridáva k nám, je naozaj neuveriteľné," uviedol Tietema.
Unikátna bilancia
Rodák z nemeckého Arnstadtu dosiahol 89 profesionálnych víťazstiev, pričom na tej najvyššej cyklistickej úrovni odjazdil necelých deväť sezón.
Prvé triumfy začal zbierať v tíme Shimano (dnes Picnic PostNL, pozn.) a po dve sezóny strávil aj v Quick-Stepe a ruskom tíme Kaťuša - Alpecin.
Na Tour de France vyhral 14 etáp, čo ho radí na 14. miesto. Má ich o dve viac ako Peter Sagan, ktorý mu v rovinatých dojazdoch často pozeral na chrbát.
VIDEO: Záber z cyklistickej kariéry Marcela Kittela
Keď mal Kittel formu, bol nezastaviteľný. Kým Sagan má okrem 12 víťazstiev aj ďalších 35 umiestnení v top 3, Nemec ich má len štyri. Pokiaľ sa teda na Tour dostal do šprintu o víťazstvo, v 77,7 percentách bol úspešný.
Paradoxom je, že ani raz nezískal zelený dres. Nebol totiž natoľko univerzálny, aby získaval body aj v klasikárskych etapách či na prémiách z úniku.
V roku 2019 ukončil ako 30-ročný aktívnu kariéru. Symbolicky to bolo na belgickej klasike Scheldeprijs, ktorú päťkrát vyhral, čo dodnes rekord.
"Dospel som do štádia, keď sa moje hobby zmenilo na prácu a zo mňa vyprchala vášeň. Skončil som nie preto, že som musel, ale preto, lebo som chcel," hovoril vtedy nemecký šprintér pre týždenník Spiegel.
Vzorec s množstvom neznámych
K cyklistike sa neskôr vrátil ako televízny expert a v budúcej sezóne si vyskúša aj rolu trénera. Bude to v tíme, o ktorom ľudia, vrátane Kittela, pochybovali.
"Pamätám si, že som sledoval vaše videá. Ako ste počas Tour roznášali pizzu a robili ďalšie vtipné veci. Ja som však pizzu nikdy nedostal, pretože ste s tým začali tesne po tom, ako som skončil.
Bol to obsah, ktorý som sledoval, ale nikdy by mi nenapadlo, že z toho vznikne tím," hovoril Kittel Tietemovi pred natáčaním uvítacieho videa.
VIDEO: Marcel Kittel sa pripojil k tímu Unibet Rose Rockets
To, že ide o seriózny projekt s cieľom súťažiť na tom najslávnejšom cyklistickom pódiu, si uvedomil, keď dostal ponuku robiť športového riaditeľa.
Aktuálna situácia mu pripomína jeho začiatky. Prioritou bolo dostať sa do tímu, ktorý sa sústreďuje na šprinty, ktoré definovali jeho kariéru. Aj Rockets sa vydajú týmto smerom, čo je podľa Kittela správne.
"Myslím si, že je to logická a možno jediná možnosť, pretože je to oveľa lacnejšie ako sa sústrediť na vyhrávanie celkových poradí. Sú to odlišné svety.
Šprint je ako vzorec s množstvom neznámych. Jazdcom sa vďaka skúsenostiam budem snažiť vysvetliť, ako spolupracovať a vytvoriť ten správny vláčik. Negarantuje to víťazstvo, ale zvyšuje šancu," hovorí.
Najväčší šampióni, najväčšia pokora
Radosť z angažovania víťaza etáp z každej Grand Tour neskrýval ani Kubiš.
"Pre mňa bolo veľkou cťou, že som sa s ním mohol vôbec stretnúť a dať si kávu. Vravel som mu, ako som hodiny strávil pred televízorom sledovaním jeho šprintov. Vo svojej dobe bol najlepší.
Má skúsenosti, vie ako sa vyhrávajú veľké preteky a pomôže nám vybudovať dôveru v šprintérskom vláčiku," povedal pre Sportnet slovenský šampión.
Kubiš si veľmi cení prístup 37-ročného Kittela, respektíve o päť rokov mladšieho Gronewegena. Hoci veľa dosiahli, nemajú hviezdne maniere.
"Najväčší šampióni ukazujú najväčší rešpekt a sú najpokornejší. Môžem sa od nich veľa naučiť. Otázok už bolo veľa a ešte viac ich bude," vraví Kubiš.
Vo svojej prvej sezóne medzi profesionálmi získal až 1194 UCI bodov, vďaka čomu sa umiestnil na 60. pozícii pred Sivakovom, Bittnerom či Masom. V budúcom roku sa očakáva, že bodovať bude aj Groenewegen.
"Keď som zistil, že Dylan prichádza do tímu, bol som veľmi šťastný. Takýto čistokrvný šprintér nám chýbal. Ja som skôr klasikár a mám rád, keď je profil pretekov ťažší a finišuje sa z malej skupiny.
V tomto sme odlišní a aj súťažný kalendár budeme mať rôzny. Verím však, že keď sa stretneme, tak to medzi nami bude fungovať," zaprial si.
Druhé miesta vymeniť za prvé
Lukáš Kubiš sa pred vyše mesiacom prvýkrát zúčastnil oficiálnej prezentácie trasy ďalšieho ročníka Tour de France, čo bol pre neho veľký zážitok.
Momentálne patria Rockets k favoritom na udelenie jednej z dvoch voľných kariet, spolu s ďalším francúzskym tímom TotalEnergies. Výkonmi na trati si získali rešpekt a atraktívni sú aj vlastnou prezentáciou.
"Počas prvých pretekoch to bolo také, že čo tu tí pokémoni robia, ale postupom času sme ukázali, že vieme jazdiť, robiť výsledky a tvoriť preteky.
Veľa ľudí pochopilo, že to nie je tím pojašených youtuberov, ale že títo chlapci vedia, čo robia. Urobili sme všetko, čo sme mohli a teraz si musíme už len počkať na rozhodnutie," hovorí Slovák.
Rodák z Detvianskej Huty si po sezóne doprial krátke voľno, no v týchto dňoch už naplno zarezáva v Španielsku, kde sú lepšie podmienky na tréning.
"Je tu 17-20 stupňov a postupne sem prichádzajú aj ďalší pretekári. Práve kilometre, ktoré urobíte v decembri a v januári sú tie najdôležitejšie.
Veľmi by som chcel premeniť všetky tie druhé miesta na víťazstvá. Idem si za tým a verím, že nasledujúca sezóna bude ešte úspešnejšia," dodal.