Kubiš bol rýchly, ale jeho tím opäť tesne prehral. Celkovo je Slovák naďalej v top 3

Etoile de Bessèges 2026
2. etapa (Saint-Gilles - Domessargues, 162,8 km):
1.
Mathieu Kockelmann
Luxembursko
Lotto Intermarché
3:32:48 h
2.
Dylan Groenewegen
Holandsko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Matteo Moschetti
Taliansko
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
4.
Rasmus Søjberg Pedersen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
5.
Henri Uhlig
Nemecko
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
6.
Elmar Reinders
Holandsko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
9.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Veľmi dramatickým finišom sa skončila 2. etapa pretekov Etoile de Bessèges. O popredné miesta opäť bojoval tím Unibet Rose Rockets, no rovnako ako v stredu sa musel uspokojiť s druhým miestom.
Vzhľadom na profil vyše 160 km dlhej rovinatej trasy zo Saint-Gilles do Domessargues sa očakávalo, že sa k slovu dostanú šprintéri.
Tentokrát sa s dvojnásobným slovenským majstrom Lukášom Kubišom príliš nerátalo v súboji o víťazstvo v etape, keďže šprintérskou jednotkou tímu je Holanďan Dylan Groenewegen.
Do záverečného kilometra vstupoval s nádejným náskokom Švajčiar Arnaud Tendon, ale napokon malo pre neho finále trpkú príchuť. Jazdca z úniku dostihol pelotón približne 50 metrov pred cieľovou čiarou.
VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Etoile de Bessèges
V tom čase už bol pripravený vláčik Kubiš, Elmar Reinders a Groenewegen, no v strednom článku sa trošku zadrhol. Reinders už nedokázal zrýchliť z Kubišovho tempa a Groenewegen išiel do šprintu neskoro.
Skúsene hodil predné koleso pred Mattea Moschettiho, no z víťazstva sa tešil Luxemburčan Mathieu Kockelmann. Jazdec tímu Lotto Intermarché si tak dal pekný darček k 22. narodeninám, ktoré oslávil minulú sobotu.
Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Tom Grabbe, ktorý vo štvrtok prišiel do cieľa bez časovej straty. Vďaka bonifikácii z úvodnej etapy vedie pred druhým Lukášom Kubišom o štyri sekundy.
Celkové poradie po 2. etape
1.
Tom Crabbe
Belgicko
Flanders - Baloise
6:48:42 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 4 s
3.
Clément Izquierdo
Francúzsko
Cofidis
+ 8 s
4.
Mathieu Kockelmann
Luxembursko
Lotto Intermarché
+ 10 s
5.
Matys Grisel
Francúzsko
Lotto Intermarché
+ 12 s
6.
Francisco Muňoz
Španielsko
Polti VisitMalta
+ 12 s