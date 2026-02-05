    Kubiš bol rýchly, ale jeho tím opäť tesne prehral. Celkovo je Slovák naďalej v top 3

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|5. feb 2026 o 16:51
    ShareTweet0

    Z etapového víťazstva sa tešil mladý Luxemburčan.

    Etoile de Bessèges 2026

    2. etapa (Saint-Gilles - Domessargues, 162,8 km):

    1.

    Mathieu Kockelmann

    Luxembursko

    Lotto Intermarché

    3:32:48 h

    2.

    Dylan Groenewegen

    Holandsko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    Matteo Moschetti

    Taliansko

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    4.

    Rasmus Søjberg Pedersen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    5.

    Henri Uhlig

    Nemecko

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    6.

    Elmar Reinders

    Holandsko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    9. 

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Veľmi dramatickým finišom sa skončila 2. etapa pretekov Etoile de Bessèges. O popredné miesta opäť bojoval tím Unibet Rose Rockets, no rovnako ako v stredu sa musel uspokojiť s druhým miestom. 

    Vzhľadom na profil vyše 160 km dlhej rovinatej trasy zo Saint-Gilles do Domessargues sa očakávalo, že sa k slovu dostanú šprintéri. 

    Tentokrát sa s dvojnásobným slovenským majstrom Lukášom Kubišom príliš nerátalo v súboji o víťazstvo v etape, keďže šprintérskou jednotkou tímu je Holanďan Dylan Groenewegen.

    Do záverečného kilometra vstupoval s nádejným náskokom Švajčiar Arnaud Tendon, ale napokon malo pre neho finále trpkú príchuť. Jazdca z úniku dostihol pelotón približne 50 metrov pred cieľovou čiarou. 

    VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Etoile de Bessèges

    V tom čase už bol pripravený vláčik Kubiš, Elmar Reinders a Groenewegen, no v strednom článku sa trošku zadrhol. Reinders už nedokázal zrýchliť z Kubišovho tempa a Groenewegen išiel do šprintu neskoro.

    Skúsene hodil predné koleso pred Mattea Moschettiho, no z víťazstva sa tešil Luxemburčan Mathieu Kockelmann. Jazdec tímu Lotto Intermarché si tak dal pekný darček k 22. narodeninám, ktoré oslávil minulú sobotu.

    Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Tom Grabbe, ktorý vo štvrtok prišiel do cieľa bez časovej straty. Vďaka bonifikácii z úvodnej etapy vedie pred druhým Lukášom Kubišom o štyri sekundy. 

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Tom Crabbe

    Belgicko

    Flanders - Baloise

    6:48:42 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 4 s

    3.

    Clément Izquierdo

    Francúzsko

    Cofidis

    + 8 s

    4.

    Mathieu Kockelmann

    Luxembursko

    Lotto Intermarché

    + 10 s

    5.

    Matys Grisel 

    Francúzsko

    Lotto Intermarché

    + 12 s

    6.

    Francisco Muňoz

    Španielsko

    Polti VisitMalta

    + 12 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš bol rýchly, ale jeho tím opäť tesne prehral. Celkovo je Slovák naďalej v top 3
    dnes 16:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kubiš bol rýchly, ale jeho tím opäť tesne prehral. Celkovo je Slovák naďalej v top 3