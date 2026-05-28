    ONLINE: Nórsko - Lotyšsko dnes, štvrťfinále na MS v hokeji 2026 LIVE

    Nórsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|28. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu štvrťfinále na MS v hokeji 2026: Nórsko - Lotyšsko.

    Nórsko a Lotyšsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Nórsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
    28.05.2026 o 20:20
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Vo večernom štvrťfinálovom stretnutí o 20:20 sa stretnú Nórsko a Lotyšsko.

    V podstate dvaja outsideri sa pobijú o semifinálovú miestenku.

    Nórsko svojou hrou a výkonmi prekvapilo na týchto MS azda všetkých. Zo siedmich zápasov v základnej skupine vyhralo päť, prehralo iba dvakrát, v riadnom hracom čase iba raz. Nóri dokázali zdolať Švédov, Čechov a Kanade uchmatli bod. Skončili na druhom mieste v skupine s 15-timi bodmi na konte.

    Lotyšsko skončilo v základnej skupine na 3. mieste, nazbieralo 12 bodov. Vyhralo štyri zápasy zo siedmich. Lotyši dokázali poraziť aj stále sa zlepšujúce Nemecko a hlavne USA, čím sa postarali o veľké prekvapenie. Lotyši ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru, no Nóri sú pripravení im ju pretrhnúť.

    Ako to napokon dopadne?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    Joj Šport
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Finále

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

