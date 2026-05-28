ONLINE: 18. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 171 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe osemnástu etapu, ktorá sa začína v obci Fai della Paganella a po 171 kilometroch finišuje v meste Pieve di Soligo.
Zvlnená etapa je dobrou šancou pre viacero typov pretekárov. Určite bude veľký záujem o únik a je otázne, koľko síl budú ešte mať šprintérske tímy.
Pokiaľ dokážu kontrolovať stratu na únik, v závere to môže byť súboj najrýchlejších mužov v pelotóne. Kľúčová bude horská prémia štvrtej kategórie Muro di Ca' del Poggio, ktorá vrcholí 9 km pred cieľom.
28.05.2026 o 13:30
18. etapa: Fai della Paganella – Pieve di Soligo
18. etapa letošního Gira nabídne 167 kilometrů z Fai della Paganelly do Pieve di Soligo a na první pohled působí jako den pro sprintery. Profil ale skrývá jednu zásadní překážku, která může celý scénář převrátit naruby – obávaný Muro di Ca’ del Poggio necelých deset kilometrů před cílem.
Po startu ve vyšších nadmořských výškách čeká peloton rychlý sjezd do údolí Adiže a následně první výraznější test dne v podobě stoupání do Civezzana (4,9 km / 6,2 %). Právě tady lze očekávat tradiční boj o únik dne. Zbytek etapy se pak nese ve znamení zvlněného terénu, který sice není extrémně náročný, ale postupně bere síly.
Ve druhé polovině trasy přijdou kratší kopce do Fastro a Combài, ovšem rozhodující moment může dorazit až na Muro di Ca’ del Poggio. Krátká stěna o délce 1,1 kilometru s průměrem 12,3 % je přesně tím typem výjezdu, který dokáže odtrhnout čistokrevné sprintery a rozbít kontrolu jejich týmů. Na konci třetího týdne Grand Tour navíc nebude mnoho sestav ochotných obětovat všechny domestiky kvůli nejistému hromadnému finiši.
Právě proto etapa výrazně nahrává uprchlíkům. Pokud se vytvoří silný únik s jezdci schopnými přežít prudkou stěnu a zároveň udržet vysoké tempo v závěrečných kilometrech, peloton už je nemusí dostihnout.
Mezi hlavní favority dne patří především Magnus Sheffield, Alberto Bettiol, Orluis Aular a Jhonatan Narváez. Ve hře ale budou i další siloví klasikáři a únikáři jako Jasper Stuyven, Filippo Ganna nebo Rémi Cavagna.
Pořadí Gira po 17. etapě (růžový trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 66:57:14
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:03
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +4:27
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
5. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +5:40
6. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +7:09
7. Michael Storer (AUS) Tudor +7:14
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +7:57
9. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious +8:34
10. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +9:20
---
16. Jan Hirt (CZE) NSN +17:46
139. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +4:10:55
142. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:14:01
145. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:18:09
Pořadí týmů po 17. etapě
1. Visma | Lease a Bike 201:18:30
2. Red Bull – BORA – hansgrohe +5:57
3. Netcompany INEOS +21:43
4. Tudor +31:25
5. Pinarello-Q36.5 +42:12
Pořadí mladých jezdců po 17. etapě (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 67:02:54
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +2:17
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:23
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +13:43
5. Igor Arrieta (ESP) UAE Emirates – XRG +21:46
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:08:21
Pořadí bodovací soutěže po 17. etapě (fialový trikot)
1. Jhonatan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 157 bodů
2. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 145
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 79
4. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 78
5. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
---
89. Jan Hirt (CZE) NSN 2
Pořadí vrchařské soutěže po 17. etapě (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 211 bodů
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 133
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 96
4. Einar Rubio (COL) Movistar 88
5. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 84
---
54. Jan Hirt (CZE) NSN 1
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:30.