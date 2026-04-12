Pogačar našiel premožiteľa. Paríž - Roubaix rozhodol až šprint na velodróme

Paríž-Roubaix 2026
Monumentálna klasika (Compiégne - Roubaix, 258 km):
1.
Wout van Aert
Belgicko
Visma-Lease a Bike
5:16:52 h
2.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
+ 0 s
3.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 13 s
4.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
+ 15 s
5.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 15 s
6.
Mick van Dijke
Holandsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 15 s
85.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 13:03 min
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education - EasyPost
nedokončil
Belgický cyklista Wout van Aert triumfoval na slávnom monumente Paríž - Roubaix. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v špurte na ikonickom velodróme, keď zdolal Slovinca Tadeja Pogačara.
Trasu dlhú 258,3 km z Compiegne do Roubaix zvládol za 5:16:52 hodiny. Na legendárnych pretekoch štartovali aj dvaja slovenskí reprezentanti Lukáš Kubiš a premiérovo Matthias Schwarzbacher.
Pre 31-ročného Van Aerta je to prvé víťazstvo v sezóne a druhé na monumente po Miláno - San Remo (2020). Celkovo si pripísal 51. triumf v kariére.
„Táto výhra pre mňa znamená všetko. Bol to môj cieľ od roku 2018, keď som tu štartoval prvýkrát. V týchto pretekoch som mal v minulosti veľkú smolu.
Stále som však dúfal, že sa mi podarí vyhrať. Je pravda, že som trochu pochyboval, ale nabral som aj sebadôveru. Nie je nič lepšie, ako prísť na velodróm s majstrom sveta a zdolať ho,“ povedal pre Eurosport.
VIDEO: Záver pretekov Paríž - Roubaix 2026
Pogačar skončil rovnako ako vlani na druhej priečke, vtedy ho zdolal dnes štvrtý Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
Slovinský jazdec nenatiahol tohtoročnú šnúru, keď predtým vyhral všetky tri preteky, na ktoré nastúpil (Strade Bianche, Miláno - San Remo, Okolo Flámska).
Priebeh pretekov Paríž - Roubaix 2026
Hneď po štarte prišli prvé pokusy o únik a na čele sa usadilo trio pretekárov s malým náskokom, ktorý im vydržal len pár kilometrov, pretože v hlavnom balíku sa neustále nastupovalo.
Situácia sa neupokojila ani po 50 km, keď sa do ďalšieho úniku zapojil už aj najväčší favorit na triumf Pogačar. Ani tento pokus však neslávil úspech.
Veľké tímy ako UAE, Visma, Alpecin a Lidl-Trek dostali balík pod kontrou až po 70 km, keď sa na chvíľu situácia ustálila. Hneď na prvom z dláždených úsekov Troisvilles a Inchy prišlo k prvým pádom aj defektom.
Na treťom úseku mal mechanický problém aj Van Aert a na ďalšom dostal defekt Kubiš. Pogačarov tím kontroloval situáciu na čele pelotónu a strážil svojho lídra.
Ani to však nezabránilo mechanickým problémom a slovinský velikán musel zosadnúť a dokonca využiť služby neutrálneho vozidla a bicykla. Na tímové auto čakal niekoľko kilometrov a až potom presedlal na svoju rezervu.
Majster sveta strácal 45 sekúnd na pelotón, ktorý viedli jazdci Vismy. Situáciu sa snažil využiť trojnásobný víťaz pretekov Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), ktorý zaútočil 103 km pred cieľom.
Zostali s ním viacerí pretekári aj s Van Aertom, Pogačar sa však rýchlo doťahoval a medzeru dolepil aj s ďalšími jazdcami ešte pred Arenberským lesom. V ňom pocítil nevyspytateľnosť „pekla severu“ aj Van der Poel.
Úradujúci šampión dostal defekt, bicykel mu ponúkol tímový kolega Jasper Philipsen, no Holanďanovi nesedel. Medzitým mu na tom jeho vymenil predné koleso Del Grosso, no onedlho dostal opäť defekt a musel čakať na tímové auto. Nabral tak obrovskú stratu dve minúty. Kubiš medzitým vypadol z pelotónu.
VIDEO: Van der Poel gratuluje Van Aertovi
Van der Poel sa však nevzdával a odštartoval stíhaciu jazdu. Na čele v tom čase boli už len Pogačar, Van Aert, Chrisophe Laporte, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Laurence Pithie, Stefan Bissegger a Filippo Ganna.
Taliansky pretekár však dostal dvakrát defekt v rozhodujúcich chvíľach a z boja o triumf vypadol. Pogačar musel po 16. dláždenom sektore opäť meniť bicykel, ale podarilo sa mu to rýchlo a vrátil sa na čelo, mechanické problémy mal aj Van Aert.
Medzitým pokračovala „zbesilá“ stíhacia jazda Van der Poela, ktorý s pomocou tímových kolegov prebiehal skupinku za skupinkou a 50 km pred cieľom stiahol manko už len na 30 sekúnd. Na čele medzi sebou útočili Pogačar s Van Aertom a nakoniec zostali vpredu sami. Pedersen spadol do skupiny Van der Poela.
Vedúca dvojica si do záverečných 30 km priniesla náskok 40 sekúnd a zdalo sa, že Van der Poelovi po obdivuhodnom výkone už nezostali sily.
Na čele sa začalo taktizovať a náskok lídrov klesol 18 km pred cieľom na 25 sekúnd. Pogačar si pripravil útok na poslednom päťhviezdičkovom úseku na kockách Carrefour de l'Arbre, ale svojho súpera nestriasol.
V závere sa už nič nezmenilo a o víťazovi rozhodol až špurt na slávnom velodróme v Roubaix. Z prvej pozície išiel Pogačar, Van Aert si nechal útok do úplného záveru a svojím nástupom nedal súperovi šancu.
Tretí skončil Stuyven a pódium tesne ušlo Van der Poelovi. Lepšie zo Slovákov sa umiestnil Kubiš, ktorý so stratou viac ako 13 minút finišoval len na 85. mieste.