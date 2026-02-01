    Kubiš patril k favoritom, ale záver mu vôbec nevyšiel. Rozhodcovia ho penalizovali

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|1. feb 2026 o 22:10
    Lukáš Kubiš dosiahol umiestnenie mimo top 50.

    Gran Prix Marseille 2026

    Francúzska klasika (Marseille - Marseille, 145,8 km):

    1.

    Bryan Coquard

    Francúzsko

    Cofidis

    3:27:01 h

    2.

    Steffen De Schuyteneer

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    3.

    Alex Molenaar

    Holandsko

    Caja Rural - Seguros RGA

    + 0 s

    4.

    Nicolo Buratti

    Taliansko

    MBH Bank CSB Telecom Fort

    + 0 s

    5.

    Xabier Berasategi

    Španielsko

    Euskaltel - Euskadi

    + 0 s

    6.

    Victor Loulergue

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United CT

    + 0 s

    53.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Cyklistický tím Unibet Rose Rockets síce nedostal voľnú kartu pre štart na tohtoročnej Tour de France, no v úvode sezóny predvádza kvalitné výkony.

    Zásluhou Dylana Groenewegena si na Gran Premi Valencia pripísal prvý triumf v roku a aktivitou hýril aj v nedeľu na ďalších jednodňových pretekoch.

    GP Marseille tradične otvára sezónu klasík vo Francúzsku a tentokrát patril k hlavným ašpirantom na víťazstvo slovenský majster Lukáš Kubiš

    Približne 47 km pred cieľom zaútočil v stúpaní Tomáš Kopecký a pelotón sa rozdelil na dve časti. Kubiš bol pozorný, zostal vpredu, no následne sa viac útočilo než spolupracovalo v snahe udržať sa pred druhou skupinou.

    Napokon sa obe časti pelotónu spojili a kilometer pred cieľom bol dostihnutý aj útok trojice Andrea Mifsud, Louis Hardouin a Axel Mariault.

    VIDEO: Záver francúzskej klasiky GP Marseille 2026

    V dlhej cieľovej rovine sa Kubiš držal na pravej strane, kde mal dvoch tímových kolegov a svoju pozíciu si pripravovali aj jazdci Cofidisu.

    Slovák bol však zavretý, poriadne sa ani nedostal do šprintu a cieľom prešiel na 18. mieste. Neskôr však prišiel aj o tento výsledok, keďže ho rozhodcovia relegovali až na koniec skupiny, teda na 53. pozíciu. 

    V chaotickom dojazde mal totiž kontakt s Gerbenom Thijssenom (Alpecin-Premier Tech), ktorý pôvodne skončil ôsmy, no potom klesol tesne pred Kubiša.  

    Z víťazstva sa tešila domáci Francúz Bryan Coquard, ktorý v tesnom súboji zdolal 20-ročného belgického mladíka Steffena De Schuyteneera. Stupne víťazov tentokrát doplnil holandský cyklista Alex Molenaar.

    Podľa webu Procyclingstats by sa mal rodák z Detvianskej Huty najbližšie predstaviť na etapových pretekoch Etoile de Bessèges, ktoré majú klasikársky charakter a vrcholia 10 kilometrov dlhou časovkou. 

    dnes 22:10
