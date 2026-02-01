Kubiš patril k favoritom, ale záver mu vôbec nevyšiel. Rozhodcovia ho penalizovali

Gran Prix Marseille 2026
Francúzska klasika (Marseille - Marseille, 145,8 km):
1.
Bryan Coquard
Francúzsko
Cofidis
3:27:01 h
2.
Steffen De Schuyteneer
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
3.
Alex Molenaar
Holandsko
Caja Rural - Seguros RGA
+ 0 s
4.
Nicolo Buratti
Taliansko
MBH Bank CSB Telecom Fort
+ 0 s
5.
Xabier Berasategi
Španielsko
Euskaltel - Euskadi
+ 0 s
6.
Victor Loulergue
Francúzsko
Groupama-FDJ United CT
+ 0 s
53.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Cyklistický tím Unibet Rose Rockets síce nedostal voľnú kartu pre štart na tohtoročnej Tour de France, no v úvode sezóny predvádza kvalitné výkony.
Zásluhou Dylana Groenewegena si na Gran Premi Valencia pripísal prvý triumf v roku a aktivitou hýril aj v nedeľu na ďalších jednodňových pretekoch.
GP Marseille tradične otvára sezónu klasík vo Francúzsku a tentokrát patril k hlavným ašpirantom na víťazstvo slovenský majster Lukáš Kubiš.
Približne 47 km pred cieľom zaútočil v stúpaní Tomáš Kopecký a pelotón sa rozdelil na dve časti. Kubiš bol pozorný, zostal vpredu, no následne sa viac útočilo než spolupracovalo v snahe udržať sa pred druhou skupinou.
Napokon sa obe časti pelotónu spojili a kilometer pred cieľom bol dostihnutý aj útok trojice Andrea Mifsud, Louis Hardouin a Axel Mariault.
VIDEO: Záver francúzskej klasiky GP Marseille 2026
V dlhej cieľovej rovine sa Kubiš držal na pravej strane, kde mal dvoch tímových kolegov a svoju pozíciu si pripravovali aj jazdci Cofidisu.
Slovák bol však zavretý, poriadne sa ani nedostal do šprintu a cieľom prešiel na 18. mieste. Neskôr však prišiel aj o tento výsledok, keďže ho rozhodcovia relegovali až na koniec skupiny, teda na 53. pozíciu.
V chaotickom dojazde mal totiž kontakt s Gerbenom Thijssenom (Alpecin-Premier Tech), ktorý pôvodne skončil ôsmy, no potom klesol tesne pred Kubiša.
Z víťazstva sa tešila domáci Francúz Bryan Coquard, ktorý v tesnom súboji zdolal 20-ročného belgického mladíka Steffena De Schuyteneera. Stupne víťazov tentokrát doplnil holandský cyklista Alex Molenaar.
Podľa webu Procyclingstats by sa mal rodák z Detvianskej Huty najbližšie predstaviť na etapových pretekoch Etoile de Bessèges, ktoré majú klasikársky charakter a vrcholia 10 kilometrov dlhou časovkou.