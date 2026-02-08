Kubiš bojoval, išiel dobrú časovku, ale nestačilo to. Odnáša si aspoň cenu útechy

Etoile de Bessèges 2026
5. etapa (Alès - L’Hermitage, časovka 10,3 km):
1.
Ewen Costiou
Francúzsko
Groupama-FDJ United
14:57 min
2.
Maxime Decomble
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 5 s
3.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 6 s
4.
Niklas Larsen
Dánsko
Unibet Rose Rockets
+ 14 s
5.
Jordan Labrosse
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 18 s
6.
Sander De Pestel
Belgicko
Decathlon CMA CGM
+ 20 s
15.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 35 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš si neudržal oranžový dres pre lídra etapových pretekov Etoile de Bessèges. V záverečnej krátkej časovke bojoval, dal do toho absolútne všetko, ale sekundy hrali proti nemu.
Časovka merala 10,3 km, pričom väčšina mala rovinatý charakter. Po 8,5 km sa terén zdvihol a posledných 1,8 km sa išlo do kopca s priemerom 6,9 percenta.
Rodák z Detvianskej Huty obsadil v časovke solídne 15. miesto, pričom na víťazného Ewena Costioua stratil 35 sekúnd. Keďže pred ním mal náskok iba 20 sekúnd, Francúz sa tešil aj z celkového prvenstva.
Domáci reprezentanti napokon obsadili kompletné pódium, keďže pred Kubiša sa dostal aj Paul Lapeira a o tri sekundy mal lepší čas Maxime Decomble.
O tom, že Kubiš podal v časovke kvalitný výkon svedčí aj to, že na svojho tímového kolegu Niklasa Larsena stratil len 20 sekúnd, pričom dánsky pretekár získal na predošlých ME bronzovú medailu v časovke.
Celkovo tak boli pre Kubiša preteky Etoile de Bessèges mimoriadne smolné. Trikrát skončil v etape druhý a v závere prišiel o prvé miesto v GC.
Pre slovenského majstra je akousi cenou útechy žltý dres - ten na pretekoch získal víťaz bodovacej súťaže. V nej Kubiš nazbieral 64 bodov, teda o 18 viac než nemecký reprezentant Henri Uhlig.
Konečné celkové poradie
1.
Ewen Costiou
Francúzsko
Groupama-FDJ United
13:59:22 h
2.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 2 s
3.
Maxime Decomble
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 12 s
4.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 15 s
5.
Niklas Larsen
Dánsko
Unibet Rose Rockets
+ 17 s
6.
Dylan Teuns
Belgicko
Cofidis
+ 32 s