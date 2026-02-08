    Kubiš bojoval, išiel dobrú časovku, ale nestačilo to. Odnáša si aspoň cenu útechy

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas pretekov Etoile de Bessèges 2026,
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš počas pretekov Etoile de Bessèges 2026, (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|8. feb 2026 o 16:30
    Lukáš Kubiš obsadil konečné štvrté miesto.

    Etoile de Bessèges 2026

    5. etapa (Alès - L’Hermitage, časovka 10,3 km):

    1.

    Ewen Costiou

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    14:57 min

    2. 

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 5 s

    3.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 6 s

    4.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    Unibet Rose Rockets

    + 14 s

    5.

    Jordan Labrosse

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 18 s

    6.

    Sander De Pestel

    Belgicko

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    15.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 35 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš si neudržal oranžový dres pre lídra etapových pretekov Etoile de Bessèges. V záverečnej krátkej časovke bojoval, dal do toho absolútne všetko, ale sekundy hrali proti nemu.

    Časovka merala 10,3 km, pričom väčšina mala rovinatý charakter. Po 8,5 km sa terén zdvihol a posledných 1,8 km sa išlo do kopca s priemerom 6,9 percenta. 

    Rodák z Detvianskej Huty obsadil v časovke solídne 15. miesto, pričom na víťazného Ewena Costioua stratil 35 sekúnd. Keďže pred ním mal náskok iba 20 sekúnd, Francúz sa tešil aj z celkového prvenstva.

    Domáci reprezentanti napokon obsadili kompletné pódium, keďže pred Kubiša sa dostal aj Paul Lapeira a o tri sekundy mal lepší čas Maxime Decomble.

    O tom, že Kubiš podal v časovke kvalitný výkon svedčí aj to, že na svojho tímového kolegu Niklasa Larsena stratil len 20 sekúnd, pričom dánsky pretekár získal na predošlých ME bronzovú medailu v časovke.

    Celkovo tak boli pre Kubiša preteky Etoile de Bessèges mimoriadne smolné. Trikrát skončil v etape druhý a v závere prišiel o prvé miesto v GC.

    Pre slovenského majstra je akousi cenou útechy žltý dres - ten na pretekoch získal víťaz bodovacej súťaže. V nej Kubiš nazbieral 64 bodov, teda o 18 viac než nemecký reprezentant Henri Uhlig.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Ewen Costiou

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    13:59:22 h

    2.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 2 s

    3. 

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 12 s

    4.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 15 s

    5.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    Unibet Rose Rockets

    + 17 s

    6.

    Dylan Teuns

    Belgicko

    Cofidis

    + 32 s

