Kubiš fantasticky odštartoval novú sezónu. V Španielsku nebol ďaleko od víťazstva

Gran Premio Castellón 2026
Španielska klasika (Castellón - Onda, 171,7 km):
1.
Michael Matthews
Austrália
Jayco AlUla
4:03:47 h
2.
Pau Miquel
Španielsko
Bahrain - Victorious
+ 0 s
3.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
4.
Jon Barrenetxea
Španielsko
Movistar
+ 0 s
5.
Xabier Berasategi
Španielsko
Euskaltel - Euskadi
+ 3 s
6.
Andrea Vendrame
Taliansko
Jayco AlUla
+ 3 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš vstúpil do novej sezóny umiestnením na stupňoch víťazov. Na španielskej klasike Gran Premio Castellón obsadil 3. miesto.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets zvládol obe ťažšie stúpania na trase do mesta Onda a v záverečnom šprinte bojoval o druhý profesionálny triumf.
Napokon mal však v závere najviac síl Austrálčan Michael Matthews (Jayco AlUla), ktorý vyhral prvýkrát od mája minulého roka. Vtedy nenašiel premožiteľa na prestížnej nemeckej klasike Eschborn-Frankfurt.
Medzi neho a Kubiša sa ešte vtesnal 25-ročný Španiel Pau Miquel, pre ktorého to bola súťažná premiéra v tíme World Tour Bahrain - Victorious.