    Kubiš fantasticky odštartoval novú sezónu. V Španielsku nebol ďaleko od víťazstva

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|24. jan 2026 o 17:19
    Klasiku GP Castellón ovládol Austrálčan Michael Matthews.

    Gran Premio Castellón 2026

    Španielska klasika (Castellón - Onda, 171,7 km):

    1.

    Michael Matthews

    Austrália

    Jayco AlUla

    4:03:47 h

    2.

    Pau Miquel

    Španielsko

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    3.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    4.

    Jon Barrenetxea

    Španielsko

    Movistar

    + 0 s

    5.

    Xabier Berasategi

    Španielsko

    Euskaltel - Euskadi

    + 3 s

    6.

    Andrea Vendrame

    Taliansko

    Jayco AlUla

    + 3 s

    Správu aktualizujeme...

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš vstúpil do novej sezóny umiestnením na stupňoch víťazov. Na španielskej klasike Gran Premio Castellón obsadil 3. miesto.

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets zvládol obe ťažšie stúpania na trase do mesta Onda a v záverečnom šprinte bojoval o druhý profesionálny triumf.

    Napokon mal však v závere najviac síl Austrálčan Michael Matthews (Jayco AlUla), ktorý vyhral prvýkrát od mája minulého roka. Vtedy nenašiel premožiteľa na prestížnej nemeckej klasike Eschborn-Frankfurt.

    Medzi neho a Kubiša sa ešte vtesnal 25-ročný Španiel Pau Miquel, pre ktorého to bola súťažná premiéra v tíme World Tour Bahrain - Victorious.

    dnes 17:19
