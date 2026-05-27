VIDEO: Nikto si ho nevšimol a zaútočil. Dán oslavuje triumf po profesorskom nástupe

Giro d'Italia 2026
Výsledky 17. etapy (Cassano d'Adda – Andalo, 202 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Michael Valgren
Dánsko
EF Education-EasyPost
4:41:33 hod
2.
Andreas Leknessund
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 3 s
3.
Damiano Caruso
Taliansko
Bahrain-Victorious
+ 6 s
4.
Aleksandr Vlasov
Rusko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 6 s
5.
Einer Rubio
Kolumbia
Movistar Team
+ 6 s
6.
Igor Arrieta
Španielsko
UAE Team Emirates-XRG
+ 14 s
116.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 19:15 min
Dánsky cyklista Michael Valgren z tímu EF Education-EasyPost sa stal víťazom 17. etapy pretekov Giro d´Italia.
V kopcovitej 202 km dlhej etape z Cassano d'Adda do Andala zaútočil približne kilometer pred cieľovou páskou a napokon finišoval pred Nórom Andreasom Leknessundom (Uno-X Mobility) a Talianom Damianom Carusom (Bahrain-Victorious).
Jediný Slovák na štarte Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 116. mieste so stratou 19 minút a 15 sekúnd.
Na čele priebežného poradia je naďalej Dán Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), Kubišovi patrí v celkovej klasifikácii 138. pozícia (+4:10:55 h).
„Pred rokom som mal veľké nádeje, že tu dokážem uspieť. Môj syn mi pripravil taký Pokemon talizman, ktorý mi priniesol šťastie.
Je to vtipné, že si ľudia myslia o mne, že som z tejto skupiny bol najrýchlejší. Podľa mňa som celkom pomalý. Využil som však daný moment, keď mi idú nohy, tak to je celkom dobré.
Bol to celkovo zvláštny deň, nespolupracovali sme spolu a celkom ma to hnevalo. Ako keby sme ani nechceli pretekať.
Bolo dosť teplo, dlho som ani nemal žiadne jedlo k dispozícii, pretože tímy boli dosť za nami,“ vyjadril sa Valgren v televíznom rozhovore po triumfe na Gire.
Pre 34-ročného Dána to bolo prvé víťazstvo na tomto podujatí v kariére, v aktuálnej sezóne si zapísal druhýkrát prvenstvo na niektorom z pretekov.
VIDEO: Záver 17. etapy Giro d´Italia
Priebeh 17. etapy Gira d'Italia 2026
Už od úvodu sa vytvorila takmer 30-členná skupina jazdcov, z ktorej mal vzísť víťaz stredajšej etapy.
Favoriti na celkové prvenstvo a najmä pelotón nereagovali na čelo pretekov a len si v podstate kontrolovali časové manko.
Takticky to však nebola ideálna spolupráca, čo využil Cavagna. Narvaez sa dostal na čelo o cyklámenový dres pre najlepšieho šprintéra.
Postupne sa začalo čelo pretekov trhať, dochádzalo k častým pokusom o únik. Stúpanie na kopec Andalo-Lever sa zdalo, že bude zlomové, ale opak bol pravdou.
Rubio a Valgren získali určitý náskok, k boji o etapový triumf sa však pridali Arrieta, Caruso, Leknessund a Vlasov.
K nástupom začalo prichádzať približne tri kilometre pred finišom, ale skôr to vyzeralo ako vyčkávacia taktika až do samotnej koncovky.
S touto situáciou sa napokon neuspokojil Valgren, ktorý vyštartoval približne pred záverečným kilometrom a na jeho nástup nikto nedokázal adekvátne zareagovať.
Dán si tak mohol s prehľadom prísť po prvenstvo a zároveň divákom ukázať talizman od syna.
Celkové poradie po 17. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Team Visma
66:57:14 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 4:03 min
3.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany Ineos
+ 4:27 min
4.
Jay Hindley
Austrália
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 5:00 min
5.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain - Victorious
+ 5:40 min
6.
Derek-Gee West
Kanada
Lidl-Trek
+ 7:09 mim
139.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 4:10:55 hod