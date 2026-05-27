    VIDEO: Nikto si ho nevšimol a zaútočil. Dán oslavuje triumf po profesorskom nástupe

    Michael Valgren.
    Michael Valgren. (Autor: X/Mathias Fisker Mundbjerg)
    Sportnet, TASR, ČTK|27. máj 2026 o 17:16
    ShareTweet0

    O svojom triumfe rozhodol kilometer pred koncom.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 17. etapy (Cassano d'Adda – Andalo, 202 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Michael Valgren

    Dánsko

    EF Education-EasyPost

    4:41:33 hod

    2.

    Andreas Leknessund

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 3 s

    3.

    Damiano Caruso

    Taliansko

    Bahrain-Victorious

    + 6 s

    4.

    Aleksandr Vlasov

    Rusko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 6 s

    5.

    Einer Rubio

    Kolumbia

    Movistar Team

    + 6 s

    6.

    Igor Arrieta

    Španielsko

    UAE Team Emirates-XRG

    + 14 s

    116.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 19:15 min

    Dánsky cyklista Michael Valgren z tímu EF Education-EasyPost sa stal víťazom 17. etapy pretekov Giro d´Italia.

    V kopcovitej 202 km dlhej etape z Cassano d'Adda do Andala zaútočil približne kilometer pred cieľovou páskou a napokon finišoval pred Nórom Andreasom Leknessundom (Uno-X Mobility) a Talianom Damianom Carusom (Bahrain-Victorious).

    Jediný Slovák na štarte Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) prišiel do cieľa na 116. mieste so stratou 19 minút a 15 sekúnd.

    Na čele priebežného poradia je naďalej Dán Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), Kubišovi patrí v celkovej klasifikácii 138. pozícia (+4:10:55 h).

    „Pred rokom som mal veľké nádeje, že tu dokážem uspieť. Môj syn mi pripravil taký Pokemon talizman, ktorý mi priniesol šťastie.

    Je to vtipné, že si ľudia myslia o mne, že som z tejto skupiny bol najrýchlejší. Podľa mňa som celkom pomalý. Využil som však daný moment, keď mi idú nohy, tak to je celkom dobré.

    Bol to celkovo zvláštny deň, nespolupracovali sme spolu a celkom ma to hnevalo. Ako keby sme ani nechceli pretekať.

    Bolo dosť teplo, dlho som ani nemal žiadne jedlo k dispozícii, pretože tímy boli dosť za nami,“ vyjadril sa Valgren v televíznom rozhovore po triumfe na Gire.

    Pre 34-ročného Dána to bolo prvé víťazstvo na tomto podujatí v kariére, v aktuálnej sezóne si zapísal druhýkrát prvenstvo na niektorom z pretekov.

    VIDEO: Záver 17. etapy Giro d´Italia

    Priebeh 17. etapy Gira d'Italia 2026

    Už od úvodu sa vytvorila takmer 30-členná skupina jazdcov, z ktorej mal vzísť víťaz stredajšej etapy.

    Favoriti na celkové prvenstvo a najmä pelotón nereagovali na čelo pretekov a len si v podstate kontrolovali časové manko.

    Takticky to však nebola ideálna spolupráca, čo využil Cavagna. Narvaez sa dostal na čelo o cyklámenový dres pre najlepšieho šprintéra.

    Postupne sa začalo čelo pretekov trhať, dochádzalo k častým pokusom o únik. Stúpanie na kopec Andalo-Lever sa zdalo, že bude zlomové, ale opak bol pravdou.

    Rubio a Valgren získali určitý náskok, k boji o etapový triumf sa však pridali Arrieta, Caruso, Leknessund a Vlasov.

    K nástupom začalo prichádzať približne tri kilometre pred finišom, ale skôr to vyzeralo ako vyčkávacia taktika až do samotnej koncovky.

    S touto situáciou sa napokon neuspokojil Valgren, ktorý vyštartoval približne pred záverečným kilometrom a na jeho nástup nikto nedokázal adekvátne zareagovať.

    Dán si tak mohol s prehľadom prísť po prvenstvo a zároveň divákom ukázať talizman od syna.

    Celkové poradie po 17. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Team Visma

    66:57:14 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 4:03 min

    3.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany Ineos

    + 4:27 min

    4.

    Jay Hindley

    Austrália

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 5:00 min

    5.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain - Victorious

    + 5:40 min

    6.

    Derek-Gee West

    Kanada

    Lidl-Trek

    + 7:09 mim

    139.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 4:10:55 hod

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Michael Valgren.
    Michael Valgren.
    VIDEO: Nikto si ho nevšimol a zaútočil. Dán oslavuje triumf po profesorskom nástupe
    dnes 17:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Nikto si ho nevšimol a zaútočil. Dán oslavuje triumf po profesorskom nástupe