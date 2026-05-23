Vingegaard sa dočkal. Po víťazstve sa dostal prvýkrát do ružového dresu

Giro d'Italia 2026
Výsledky 14. etapy (Aosta – Pila, 133 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
3:53:01 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 49 s
3.
Jai Hndley
Austrália
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 58 s
4.
Davide Piganzoli
Taliansko
Visma Lease a Bike
+ 1:03 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 1:03 min
6.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 1:23 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral sobotňajšiu 14. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia. Po prvýkrát na podujatí sa dostal do ružového dresu pre priebežného lídra.
Člen tímu Visma-Lease a Bike zaútočil na záverečnom stúpaní a do cieľa 133 km dlhej etapy s cieľom v lyžiarskom stredisku Pila prišiel o 47 sekúnd pred druhým Rakúšanom Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM).
Dán vystriedal na čele pretekov Portugalčana Afonsa Eulalia, ktorý sa do ružového obliekol po 5. etape a vydržal v ňom deväť dní.
Vingegaard je na najlepšej ceste získať trojkorunu celkových víťazstiev na pretekoch Grand Tour.
VIDEO: Záverečný kilometer 14. etapy Giro d'Italia 2026
Priebeh 14. etapy Gira d'Italia 2026
V sobotu sa na Giro očakával deň, ktorý mohol poriadne zamiešať celkovým poradím. Trasa síce merala len 133 kilometrov, no cyklisti museli zdolať 4350 výškových metrov.
Stúpania boli na pláne hneď od začiatku etapy a jazdci museli siahnuť na dno síl od začiatku až do konca. Navyše ich čakali aj vysoké teploty.
V skupine, ktorá sa odpútala ako prvá, sa nachádzalo 20 cyklistov vrátane viacerých kvalitných vrchárov.
Boli tam napríklad Enric Mas a Einer Rubio (obaja Movistar), Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ale aj tímový kolega Slováka Lukáš Kubiša Holanďan Wout Poels (Unibet Rose Rockets).
Na čele pelotónu sa prakticky po celý čas držala sedmička zástupcov Visma-Lease a Bike, ktorí kontrolovali skupinu vpredu. Manko držali približne na úrovni 1:30 min, no 80 kilometrov pred koncom si vedúca skupina vypracovala takmer trojminútový náskok.
Prišlo však ďalšie stúpanie a Visma začala pomaly sťahovať. Na pláne bola predposledná vrchárska prémia a Vingegaard mal na čele balíka stále štyroch domestikov.
Stúpaním na Verrogne prechádzal priebežný líder Eulalio ako jeden z posledných z približne tridsiatky cyklistov, ktorá zostala z pelotónu.
Náskok vedúcej skupiny sa postupne zmenšoval a 30 km bol na úrovni 2:30 min, čo pre Vingegaarda v top forme predstavovalo prijateľné manko. Pred posledným kopcom sa v oklieštenom pelotóne nachádzalo najlepších 15 jazdcov z celkového poradia.
Do cieľa v lyžiarskom stredisku viedlo 16,5 kilometrové záverečné stúpanie pri priemernom sklone 7,1%. Visma podľa očakávaní zvýšila tempo a náskok pomaly klesal pod dve minúty.
V dobrej pozícii bol však stále aj Rakúšan Gall z Decathlou CMA CGM, ktorý ako jediný dokázal odpovedať na útok Vingegaarda v siedmej etape.
To sa nedalo povedať o Eulaliovi, ktorý bol 9 km pred koncom už minútu za Vingegaardovou skupinou a postupne virtuálne strácal dres pre lídra pretekov.
Nástup dánskeho favorita prišiel 4,6 km do cieľa, rýchlo sa odpútal od Galla a jednoznačne sa udržal pred ním až do konca.
„Túto etapu si budem určite pamätať. Ukázali sme, že dokážeme kontrolovať preteky. Som hrdý na celý tím, pretože každý siahol na dno síl. Dnes som ani poriadne nemusel útočiť, veľmi mi pomohli moji kolegovia.
Príchod do Milána v ružovom drese bude pre mňa krásny zážitok,“ povedal v cieli Vingegaard.
Na 2. miesto klesol Eulalio (+2:26 min), Gall sa posunul o priečku vyššie a je tretí s mankom 2:50. Výbornú prácu odviedol pre Vingegaarda domáci Davide Piganzoli a prekĺzol do top 10.
Celkové poradie po 14. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
56:08:41 hod
2.
Afonso Eulálio
Portugalsko
Bahrain – Victorious
+ 2:26 min
3.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 2:50 min
4.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 3:03 min
5.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 3:43 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull – BORA – hansgrohe
+ 4:22 min