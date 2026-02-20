Skvelá správa pre Kubiša. Jeho tím dostal pozvánku na Giro aj na najväčšie klasiky

Cyklistický tím Unibet Rose Rockets síce musel sen o účasti na Tour de France minimálne o rok odložiť, no napriek tomu ho v sezóne čakajú veľké výzvy.
Chce byť úspešný v šprintérskych dojazdoch, byť vidieť na monumentálnych klasikách a napokon ho čaká aj debut na trojtýždňovom podujatí.
Tím so slovenským majstrom Lukášom Kubišom dostal v piatok oficiálnu pozvánku od spoločnosti RCS Sport, ktorá organizuje Giro d'Italia.
"Sme veľmi vďační za príležitosť zúčastniť sa našej prvej Grand Tour. Giro sú jedny z najikonickejších pretekov v cyklistike a účasť na nich je míľnikom pre celý náš projekt," uviedol spolumajiteľ tímu Bas Tietema.
Jedno miesto navyše
V porovnaní s Tour de France a Vueltou (organizátor ASO, pozn.) bol proces udeľovania voľných kariet pre talianske Giro mierne odlišný.
Pôvodne mali byť k dispozícii tiež len dve, no keďže francúzsky Cofidis, ako jeden z top 3 Pro tímov odmietol účasť, počet voľných kariet sa zvýšil.
Organizátor logicky išiel cestou domácich tímov Polti-VisitMalta, VF Group Bardiani-CSF Faizanè a v prípade zvyšného miesta siahol po Rockets.
Tím s francúzskou licenciou sa v predošlej sezóne definitívne adaptoval v profesionálnom pelotóne a svojimi výkonmi i výsledkami si vydobyl rešpekt.
Jeho novými posilami sú víťaz šiestich etáp na Tour Dylan Groenewegen, vrchár Wout Poels, víťaz etapy na Gire Victor Lafay či legendárny Marcel Kittel, ktorý prijal pozíciu trénera pre šprinty.
"Udelenie voľnej karty je uznaním práce našich jazdcov, zamestnancov a partnerov. Dáva nám šancu prezentovať sa ešte širšiemu medzinárodnému publiku na najväčšom pódiu v našom športe," pokračoval Tietema.
Šanca na ružový dres
Úvodná Grand Tour sezóny sa začína v piatok 8. mája a vyvrcholí v nedeľu 31. mája. Cyklistov čaká celkovo 3 459 km, pričom viacero šancí uspieť bude mať aj nováčik na scéne trojtýždňových pretekov.
Pokiaľ nedôjde k zraneniam či prekvapeniam v zostave, o ružový dres by hneď v prvej etape mohol zabojovať Groenewegen - šprintérska jednotka tímu.
VIDEO: Prvé víťazstvo Dylana Groenewegena v sezóne 2026
Úvodná etapa sa uskutoční na území Bulharska, pričom z Mesebaru do Burgasu čaká jazdcov 156 km dlhá rovinatá promenáda so šprintérskym záverom.
"Na Giro sa nejdeme len zúčastniť. Od prvého dňa chceme byť viditeľní, pretekať agresívne a mať vplyv na preteky. Naším cieľom je etapové víťazstvo.
Hneď prvá etapa v Bulharsku sa okamžite javí ako príležitosť na šprint, a tak je v stávke ružový dres," dodal v tlačovej správe Bas Tietema.
Voľné karty aj na slávne klasiky
Celkovo je 21 etáp rozdelených na osem šprintérskych, šesť zvlnených, šesť horských a jednu 40-kilometrovú rovinatú časovku. Ako kráľovská je označovaná 19. etapa so šiestimi horskými prémiami.
Už vopred je jasné, že titul z minulého roka nebude obhajovať Brit Simon Yates, ktorý cyklistickú verejnosť prekvapil rozhodnutím ukončiť kariéru.
VIDEO: Unibet Rose Rockets dostali pozvánku na Giro d'Italia 2026
Z pohľadu Rockets by okrem Groenewegena nemal chýbať ani Kubiš, ktorý sa môže stať prvým Slovákom na tomto podujatí od roku 2021. Veľkú motiváciu by mal aj Wout Poels, keďže zisk etapy na Gire mu chýba.
Unibet Rose Rockets zažijú v tejto sezóne aj ďalšie významené debuty. Už skôr bolo oznámené, že dostali voľnú kartu pre štart na prašnej klasike Strade Bianche a tiež na monumente Miláno - San Remo.
Okrem toho sa prvýkrát predstavia aj na pretekoch Okolo Flámska a po minuloročnej premiére opäť nebudú chýbať ani na Paríž - Roubaix.
Výraznou postavou klasikárskej zostavy je Lukáš Kubiš, ktorý v úvode sezóny potvrdzuje výbornú formu. Hoci mu zatiaľ uniká prvý triumf, už sedemkrát sa umiestnil v najlepšej desiatke.
Naposledy zažiaril na španielskej klasike Clásica Jaén, kde sa v ťažkom teréne držal so svetovými hviezdami a napokon obsadil deviate miesto.