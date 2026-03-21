Pogačar to dokázal. Po páde útočil, ovládol šprint a oslavuje vytúžené víťazstvo

Miláno - San Remo 2026
Monumentálna klasika (Pavia - San Remo, 298 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
6:35:49 h
2.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
3.
Wout van Aert
Belgicko
Visma-Lease a Bike
+ 4 s
4.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 4 s
5.
Corbin Strong
Nový Zéland
NSN Cycling
+ 4 s
6.
Andrea Vendrame
Taliansko
Jayco AlUla
+ 4 s
57.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 3:45 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar prvýkrát vo svojej úspešnej kariére vyhral úvodnú monumentálnu klasiku sezóny Miláno - San Remo.
Úradujúci majster sveta v záverečnom špurte tesne zdolal Toma Pidcocka a stupne víťazov doplnil so štvorsekundovou stratou Wout van Aert.
Dvadsaťsedemročný Pogačar si pripísal už jedenáste víťazstvo na monumentálnych klasikách. Päťkrát vyhral Okolo Lombardska, trikrát Liége - Bastogne - Liége, dvakrát Okolo Flámska a teraz Miláno - San Remo.
Úradujúcemu majstrovi sveta tak už chýba iba triumf na Paríž-Roubaix. Kráľovná klasík je na programe 12. apríla a Pogačar by na štarte nemal chýbať.
VIDEO: Záverečné kilometre pretekov Miláno - San Remo 2026
„Po páde som si na sekundu pomyslel, že je koniec, pretože som spadol pred najdôležitejšou časťou pretekov. Našťastie som sa dostal rýchlo na bicykel, ktorý nebol zničený a ani ja som nebol vo veľkých bolestiach.
Moji tímoví kolegovia ma vrátili späť do balíka a vedel som, že mám dobré nohy. Keby som nemal tento tím, asi by som po páde išiel rovno domov. Na Poggiu bol dobrý vietor, snažil som sa ísť sám, ale Tom bol dnes veľmi dobrý.
Špurt si veľmi nepamätám, trochu som sa bál Toma, navyše ma nechal na špici. Nakoniec to bolo veľmi tesné,“ povedal Pogačar v televíznom rozhovore.
Svoju premiéru si na slávnej La Primavere odkrútil aj úradujúci slovenský majster Lukáš Kubiš. Finišoval na 57. mieste s mankom vyše troch minút.
Priebeh pretekov Miláno - San Remo 2026
Krátko po štarte sa vytvoril deväťčlenný únik, ktorý dostal množstvo priestoru. Pogačar prišiel už v na začiatku o jedného z pomocníkov, keď po páde museli odstúpiť Jan Christen. Spolu s ním skončil aj Orluis Aular z Movistaru.
Na čele balíku udávali tempo kolegovia obhajcu trofeje Mathieua van der Poela z Alpecinu, ktorí strážili náskok úniku. Ten sa vyšplhal najviac na šesť minút a 48 sekúnd, no do cieľa zostávalo ešte 80 km.
K Alpecinu sa postupne pridali aj jazdci ďalších tímov a o 40 km neskôr nemala už len sedmička na čele k dobru ani dve minúty. Po troch krátkych stúpaniach Tre Capi sa únik rozpadol a pelotón ho čoskoro dohnal.
Nasledovala už povestná La Cipressa (5,7 km, 4,1%), kde sa očakával útok Pogačara. Šesť kilometrov pred stúpaním však prišlo k pádu, ktorému sa nevyhli Van Aert, Van der Poel, Binian Girmay a ani slovinský fenomén.
VIDEO: Pád, po ktorom skončil na zemi aj Tadej Pogačar
Pred samotným kopcom tak museli stíhať balík. Pogačarov útok tak prišiel až v závere Cipressy a bez väčších problémov sa s ním udržali jeho najväčší konkurenti Van der Poel i Pidcock. Ostatní za nimi zaostávali o polminútu.
Pogačar to skúsil druhýkrát v úvode posledného stúpania na Poggio di Sanremo (3.7 km, 3,7 %), na čo nestačil Van der Poel a zostal s ním už len Pidcock, ktorý odolal aj jeho druhému nástupu.
Spolu prešli vrcholom kopca, nasledoval technický zjazd a po ňom už len rovinka do cieľa. Dvojica na čele spolupracovala, aby sa na ňu nedotiahol Van der Poel a stratu sa snažil stiahnuť aj Van Aert, ktorý vyrazil z balíka.
Lídrov však už nechytili a v špurte dvojice na Via Roma triumfoval Pogačar. Bol to veľmi tesný súboj. Pidcock trošku zaváhal, keď sa chcel predrať popri bariére, no skôr mal zvoliť prejazd po ľavej strane.