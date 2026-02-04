    VIDEO: Chyba Kubiša či šikovnosť súpera? Slováka pripravil o triumf mladý Belgičan

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Lukáš Kubiš dosiahol v sezóne druhý výsledok v top 3.

    Etoile de Bessèges 2026

    1. etapa (Bellegarde - Bellegarde, 150,1 km):

    1.

    Tom Crabbe

    Belgicko

    Flanders - Baloise

    3:16:04 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    Clément Izquierdo

    Francúzsko

    Cofidis

    + 2 s

    4.

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    Groupama - FDJ United

    + 2 s

    5.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    + 2 s

    6.

    Sandy Dujardin

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 2 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bol veľmi blízko k tomu, aby si pripísal svoje druhé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni. 

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets patril k favoritom úvodnej etapy pretekov Etoile de Bessèges, ale napokon bol v cieli prvým porazeným.

    Etapa mala rovinatý charakter, pričom až trikrát sa prechádzalo cieľovým priestorom. Ten bol najťažší z celej trasy, keď posledných 700 metrov bolo v znamení stúpania s priemerným sklonom 7,9 percenta. 

    Ešte do záverečného kilometra prichádzala na čele dvojica Léandre Huck a Victor Vercouillie, ale v spomenutom kopci obom došli sily. 

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026

    Približne 300 metrov pred cieľom sa chytil svojej šance Kubiš, na ktorého zrýchlenie reagoval len 20-ročný Belgičan Tom Crabbe. 

    Slovenský majster ešte do poslednej ľavotočivej zákruty (100 m do cieľa, pozn.) vchádzal na prvom mieste, no následne ho mladý súper prekvapil. Do zákruty si nadišiel zvonku, mal lepší výjazd a zvíťazil. 

    "Je to šialené, naozaj skvelé. V závere som sa cítil naozaj silný. Kubiš prešiel poslednou zákrutou zvnútra, ja som si vybral vonkajšiu líniu a potom som išiel na plný plyn," cituje Belgičana televízia Sporza.

    Grabbe dosiahol svoje prvé profesionálne víťazstvo, zároveň prvé pre Pro tím Flanders - Baloise od roku 2024 a obliekol si dres lídra pretekov.

