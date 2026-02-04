VIDEO: Chyba Kubiša či šikovnosť súpera? Slováka pripravil o triumf mladý Belgičan

Etoile de Bessèges 2026
1. etapa (Bellegarde - Bellegarde, 150,1 km):
1.
Tom Crabbe
Belgicko
Flanders - Baloise
3:16:04 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Clément Izquierdo
Francúzsko
Cofidis
+ 2 s
4.
Maxime Decomble
Francúzsko
Groupama - FDJ United
+ 2 s
5.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
+ 2 s
6.
Sandy Dujardin
Francúzsko
TotalEnergies
+ 2 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bol veľmi blízko k tomu, aby si pripísal svoje druhé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets patril k favoritom úvodnej etapy pretekov Etoile de Bessèges, ale napokon bol v cieli prvým porazeným.
Etapa mala rovinatý charakter, pričom až trikrát sa prechádzalo cieľovým priestorom. Ten bol najťažší z celej trasy, keď posledných 700 metrov bolo v znamení stúpania s priemerným sklonom 7,9 percenta.
Ešte do záverečného kilometra prichádzala na čele dvojica Léandre Huck a Victor Vercouillie, ale v spomenutom kopci obom došli sily.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026
Približne 300 metrov pred cieľom sa chytil svojej šance Kubiš, na ktorého zrýchlenie reagoval len 20-ročný Belgičan Tom Crabbe.
Slovenský majster ešte do poslednej ľavotočivej zákruty (100 m do cieľa, pozn.) vchádzal na prvom mieste, no následne ho mladý súper prekvapil. Do zákruty si nadišiel zvonku, mal lepší výjazd a zvíťazil.
"Je to šialené, naozaj skvelé. V závere som sa cítil naozaj silný. Kubiš prešiel poslednou zákrutou zvnútra, ja som si vybral vonkajšiu líniu a potom som išiel na plný plyn," cituje Belgičana televízia Sporza.
Grabbe dosiahol svoje prvé profesionálne víťazstvo, zároveň prvé pre Pro tím Flanders - Baloise od roku 2024 a obliekol si dres lídra pretekov.