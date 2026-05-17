VIDEO: Favorizovaný Vingegaard vyhral aj druhú horskú etapu. Rozhodol v záverečnom stúpaní

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma–Lease a Bike triumfoval v nedeľňajšej 9. etape 109. ročníka Giro d´Italia.
Na 184 km dlhej trase z Cervie na Corno alle Scale zdolal o 12 sekúnd Rakúšana Felixa Galla z Decathlonu CMA CGM, tretí skončil ďalší jazdec Vismy, domáci Davide Piganzoli.
Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets o popredné pozície nebojoval.
Ružový dres lídra celkového poradia si udržal Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious, ktorý obsadil v nedeľu piate miesto. Vingegaard zostal v priebežnej klasifikácii druhý, z manka na Portugalčana skresal 40 sekúnd. Tretí je naďalej Gall.
Deviata etapa mala kopcovitý charakter s náročným cieľovým stúpaním na Corno alle Scale (dĺžka 10,8 km, sklon 6,1 percenta). Vzhľadom na záverečné hodinové stúpanie sa čakala dominancia Vingegaarda, ktorý mal konečne zosadiť z čela celkového poradia Eulalia.
Od úvodu sa nastupovalo a napokon sa vykryštalizovala skupina, v ktorej sa ocitlo osem pretekárov - Lorenzo Milesi a Einer Rubio (obaja Movistar), Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech), Tim Naberman (Picnic-PostNL), Sakarias Koller Löland (Uno-X), Davide Ballerini (XDS Astana), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) a Mattia Bais (Polti-VisitMalta).
Pelotón im však dovoliť vytvoriť si maximálne trojminútový náskok. Na jednom z kopcov zaútočili Diego Ulissi (XDS Astana) s Giuliom Cicconem (Lidl-Trek) a pridal sa k nim aj Toon Aerts (Lotto), vedúce tímy Visma a Decathlon ich nechali odísť.
Prvý kopec Querciola vyselektoval únik, zostali v ňom Ciccone, Ulissi, Aerts a z pôvodnej zostavy už len mladíci z Movistaru Rubio s Milesim. Pred záverečným 10 km stúpaním mali utečenci na pelotón s favoritmi dve minúty k dobru.
Necelých 8 km pred cieľom nastúpil Ciccone a osamostatnil sa na čele. Na to reagovali jazdci v balíku. Dva a pol kilometra pred páskou sa z neho odpútal Gall a vydal sa stíhať lídra, udržal sa pri ňom len Vingegaard.
Obaja nasadili vysoké tempo, Cicconeho čoskoro dostihli a rozdali si to o víťazstvo. Vo finiši mal viac síl Dán, ktorý 800 m pred cieľom zaútočil a zvíťazil s 12-sekundovým náskokom pred Gallom.