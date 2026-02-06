Kubiš je lídrom celkového poradia. Po skvelom výkone opäť bojoval o etapový triumf

Etoile de Bessèges 2026
3. etapa (Bessèges - Bessèges, 162,3 km):
1.
Henri Uhlig
Nemecko
Alpecin-Premier Tech
3:36:50 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Louis Hardouin
Francúzsko
Van Rysel Roubaix
+ 0 s
4.
Victor Loulergue
Francúzsko
Groupama-FDJ United CT
+ 0 s
5.
Jenthe Biermans
Belgicko
Cofidis
+ 0 s
6.
Léandre Lozouet
Francúzsko
CIC Pro Cycling Academy
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš predviedol v 3. etape pretekov Etoile de Bessèges vynikajúci výkon. V klasikárskom profile si poradil so selektívnymi stúpaniami a opäť bojoval o víťazstvo.
Napokon dosiahol tretí pódiový výsledok v sezóne, no znova bez víťaznej čerešničky. V poslednom kilometri mal vytvorenú dobrú pozíciu, ale v šprinte bol od neho rýchlejší 24-ročný Nemec Henri Uhlig.
Jazdec tímu Alpecin-Premier Tech dosiahol prvé profesionálne víťazstvo a zarmútil slovenského majstra. Ten po šprinte nahnevane buchol do riadidiel a zrejme si vyčítal trochu neskorý začiatok šprintu.
Pre tím Unibet Rose Rockets je to tretie druhé miesto po sebe, keďže okrem Kubiša skončil tesne pod najvyšším stupienkom aj Dylan Groenewegen.
VIDEO: Zostrih 3. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026
Hoci bol rodák z Detvianskej Huty najskôr naštvaný, má aj dôvod na radosť.
Nielenže predviedol ďalší skvelý výkon, ale po troch etapách vedie celkové poradie s náskokom siedmich sekúnd na Henriho Uhliga.
Do konca pretekov zostávajú ešte dve etapy. Sobotná vyhovuje čistokrvným šprintérom a v nedeľu podujatie uzavrie časovka. Jej prvých 8 km je rovinatých, no posledných 1,8 km sa ide do kopca s priemerom 6,9 percenta.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
10:25:30 h
2.
Henri Uhlig
Nemecko
Alpecin-Premier Tech
+ 7 s
3.
Louis Hardouin
Francúzsko
Van Rysel Roubaix
+ 10 s
4.
Clément Izquierdo
Francúzsko
Cofidis
+ 10 s
5.
Mathieu Kockelmann
Luxembursko
Lotto Intermarché
+ 12 s
6.
Matys Grisel
Francúzsko
Lotto Intermarché
+ 14 s