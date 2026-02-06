    Kubiš je lídrom celkového poradia. Po skvelom výkone opäť bojoval o etapový triumf

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|6. feb 2026 o 16:30
    ShareTweet0

    Kubiša v šprinte zdolal len 24-ročný Nemec.

    Etoile de Bessèges 2026

    3. etapa (Bessèges - Bessèges, 162,3 km):

    1.

    Henri Uhlig

    Nemecko

    Alpecin-Premier Tech

    3:36:50 h

    2. 

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    Louis Hardouin

    Francúzsko

    Van Rysel Roubaix

    + 0 s

    4.

    Victor Loulergue

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United CT

    + 0 s

    5.

    Jenthe Biermans

    Belgicko

    Cofidis

    + 0 s

    6.

    Léandre Lozouet

    Francúzsko

    CIC Pro Cycling Academy

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš predviedol v 3. etape pretekov Etoile de Bessèges vynikajúci výkon. V klasikárskom profile si poradil so selektívnymi stúpaniami a opäť bojoval o víťazstvo.

    Napokon dosiahol tretí pódiový výsledok v sezóne, no znova bez víťaznej čerešničky. V poslednom kilometri mal vytvorenú dobrú pozíciu, ale v šprinte bol od neho rýchlejší 24-ročný Nemec Henri Uhlig.

    Jazdec tímu Alpecin-Premier Tech dosiahol prvé profesionálne víťazstvo a zarmútil slovenského majstra. Ten po šprinte nahnevane buchol do riadidiel a zrejme si vyčítal trochu neskorý začiatok šprintu.

    Pre tím Unibet Rose Rockets je to tretie druhé miesto po sebe, keďže okrem Kubiša skončil tesne pod najvyšším stupienkom aj Dylan Groenewegen.

    VIDEO: Zostrih 3. etapy pretekov Etoile de Bessèges 2026

    Hoci bol rodák z Detvianskej Huty najskôr naštvaný, má aj dôvod na radosť.

    Nielenže predviedol ďalší skvelý výkon, ale po troch etapách vedie celkové poradie s náskokom siedmich sekúnd na Henriho Uhliga.

    Do konca pretekov zostávajú ešte dve etapy. Sobotná vyhovuje čistokrvným šprintérom a v nedeľu podujatie uzavrie časovka. Jej prvých 8 km je rovinatých, no posledných 1,8 km sa ide do kopca s priemerom 6,9 percenta.

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    10:25:30 h

    2.

    Henri Uhlig

    Nemecko

    Alpecin-Premier Tech

    + 7 s

    3.

    Louis Hardouin

    Francúzsko

    Van Rysel Roubaix

    + 10 s

    4.

    Clément Izquierdo

    Francúzsko

    Cofidis

    + 10 s

    5.

    Mathieu Kockelmann

    Luxembursko

    Lotto Intermarché

    + 12 s

    6.

    Matys Grisel 

    Francúzsko

    Lotto Intermarché

    + 14 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš je lídrom celkového poradia. Po skvelom výkone opäť bojoval o etapový triumf
    dnes 16:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kubiš je lídrom celkového poradia. Po skvelom výkone opäť bojoval o etapový triumf