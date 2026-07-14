Slovan spoznal súpera v predkole Ligy majstrov. Guľa s tímom vypadol napriek triumfu

Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia 1999 Tbilisi.
Ten rozhodol o svojom postupe v utorok, keď v odvete 1. predkola remizoval 2:2 s Florou Tallinn.
Iberia vyhrala minulotýždňové stretnutie na pôde súpera 3:2 a doma jej tak stačila remíza. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla.
Odveta na Tehelnom poli je na programe o týždeň neskôr (28.7./29.7.). Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v základnej fáze minimálne v Konferenčnej lige.
Slovan v nej figuroval vlani a získal šesť bodov za dve výhry, čo nestačilo na postup. Iberia bola najďalej v treťom predkole, naposledy v KL v sezóne 2024/25.
Okrem Iberie si zaistili v utorok postup fínske KuPS Kuopio, gibraltársky zástupca Lincoln Red Imps, Ararat-Armenia a Víkingur Reykjavík.
Ten prešiel cez ETO FC Győr, za ktorý chytal slovenský brankár Samuel Petráš. Do Konferenčnej ligy padla aj Riga FC pod vedením Adriána Guľu, ktorá nestačila na spomínaný Ararat.
Liga majstrov - 1. predkolo - odvetné zápasy:
ETO FC Győr – Víkingur Reykjavík 2:2 (2:1)
/S. Petráš (Győr) odchytal celý zápas/
/prvý zápas: 0:1, Víkingur postúpil/
Riga FC – Ararat-Armenia 3:2 (2:0)
/prvý zápas: 0:2, Ararat postúpil/
Inter Club d'Escaldes – Lincoln Red Imps 1:1 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, postúpili Red Imps/
Iberia 1999 Tbilisi – Flora Tallinn 2:2 (2:0)
/prvý zápas: 3:2, postúpila Iberia/
KuPS Kuopio – Vardar Skopje 2:3 pp (0:0, 0:2)
/prvý zápas: 2:0, postúpilo Kuopio/