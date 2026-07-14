Tour de France so šprintérskou etapou. Športový program na dnes (15. júl)

Športový program na stredu, 15. júla
Futbal
- 21:00 Anglicko - Argentína, semifinále na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:30 Universitatea Craiova - ML Vitebsk /prvý zápas: 4:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
- 20:15 FC Bissen - KÍ Klaksvík /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
- 21:00 Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hîncești /prvý zápas: 1:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
- 21:00 Sutjeska Nikšić - Kajrat Almaty /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
- 16:30 FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Konferenčnej
- 20:30 FK Dečič Tuzi - FK Liepaja /prvý zápas: 0:1/, odveta 1. predkola Konferenčnej ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Jasy
- Turnaj ATP v Bastade, Gstaade a Umagu
Cyklistika
- 14:05 11. etapa: Vichy – Nevers (161,3 km), Tour de France 2026
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondomare
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Írsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
- 21:00 Azerbajdžan - Severné Macedónsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
TV program: streda, 15. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.