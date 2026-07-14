Tour de France so šprintérskou etapou. Športový program na dnes (15. júl)

Tour de France 2026
Tour de France 2026 (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 15. júla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 15. júla

Futbal

  • 21:00 Anglicko - Argentína, semifinále na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 19:30 Universitatea Craiova - ML Vitebsk /prvý zápas: 4:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
  • 20:15 FC Bissen - KÍ Klaksvík /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
  • 21:00 Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hîncești /prvý zápas: 1:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov
  • 21:00 Sutjeska Nikšić - Kajrat Almaty /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov

  • 16:30 FC Malisheva - KF Vllaznia Škodra /prvý zápas: 1:2/, odveta 1. predkola Konferenčnej
  • 20:30 FK Dečič Tuzi - FK Liepaja /prvý zápas: 0:1/, odveta 1. predkola Konferenčnej ligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Jasy
  • Turnaj ATP v Bastade, Gstaade a Umagu

Cyklistika

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondomare

Basketbal

  • 18:00 Slovensko - Írsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
  • 21:00 Azerbajdžan - Severné Macedónsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
TV program: streda, 15. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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