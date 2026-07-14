Pogačarova pomsta, napísal známy denník. Slovinec splnil veľký cieľ, diváci aj bučali

Rivalita medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom má už množstvo kapitol. Zvyčajne bojujú v stúpaniach, až kým jeden druhého nezlomí.
Jedenásta etapa Tour de France 2024 však bola trochu iná. Kopce nerozhodli, a tak obaja cyklisti museli o víťazstvo v Le Lioran šprintovať.
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Podľa papierových predpokladov mal mať navrch Slovinec, ale po vyše 200 km našiel viac síl v nohách Vingegaard a pripísal si pamätný skalp.
Keď sa po dvoch rokoch vrátilo toto lyžiarske stredisko do itinerára slávnych pretekov, mohlo to znamenať iba jedno - Pogačar bude chcieť odvetu.
Jazdci UAE Emirates pre to odviedli penzum práce a ich líder ich nesklamal. "Pogačarova pomsta," prišiel s titulkom francúzsky denník L'Équipe.
Francúzi vyšli naprázdno
Etapa po prvom voľnom dni bola špeciálna najmä pre domácich jazdcov. Štrnásty jún majú tradične zakrúžkovaný v kalendári, keďže triumfovať v štátny sviatok Dňa dobytia Bastily sa dvojnásobne počíta.
Od roku 2017 však žiaden Francúz nedokázal nadviazať na Warrena Barguila a aj tentokrát sa našiel jazdec, ktorý bol oveľa lepší než tí ostatní.
Posledných 40 km kopírovalo etapu spred dvoch rokov. Vtedy Pogačar útočil už na Puy Mary Pas de Peyrol, no Vingegaard ho neskôr dostihol. Tento raz útok naplánoval bližšie k cieľu a na Col de Petrus letel ako raketa.
Kilometer pred vrcholom mal vedúci Richard Carapaz 45-sekundový náskok, no horskou prémiou už prechádzal so stratou na Pogačara. Na dynamické zrýchlenie muža v žltom drese sa nikto ani nepokúsil reagovať.
Zásadných je ďalších 44 získaných sekúnd na Vingegaarda, ktorého manko sa po desiatich etapách prehuplo už nad hranicu tri a pol minúty.
"Túto etapu sme si stanovili za cieľ. Jonas ma tu pred dvoma rokmi predbehol a rovnako ako vtedy aj dnes sú moje nohy úplne zničené. Až v poslednom kilometri som vedel, že vyhrám," povedal Slovinec.
Bučanie ho hnalo dopredu
Vyhrať 14. júla označil Pogačar za ideálny spôsob, ako si uctiť žltý dres. Podarilo sa mu aj v roku 2024, v horskom dojazde na Plateau de Beille.
V televíznom rozhovore priznal, že sa našli aj fanúšikovia, ktorým už zrejme jeho dominancia prekáža. Ich bučanie ho však paradoxne hnalo dopredu.
Slovinec tiež zlepšil svoju pozíciu v súboji o bodkovaný dres. Vyhral dve horské prémie a pred druhým Vingegaardom má náskok pätnástich bodov.
Portál Cyclingflash vypočítal, že na podujatiach Grand Tour bol Pogačar dekorovaný na pódiu už 252-krát. Na Tour si doposiaľ 196-krát obliekol v cieli rôzne dresy, pričom celkovo nezískal len zelený.
VIDEO: Zostrih z 10. etapy pretekov Tour de France 2026
V tomto ohľade by mal pokoriť dvojstovku v najbližších dvoch dňoch. Na programe sú šprintérske etapy a ak sa nič nepredvídané nestane, opäť si na pódium príde pre žltý a bodkovaný dres.
Hoci Vingegaard stratil skoro ďalšiu minútu, po etape bol spokojný. Uznal, že krátke a prudšie stúpania mu sedia menej ako dlhé náročné kopce.
"Keď zaútočil Tadej, musel som ísť vlastným tempom. Myslel som si, že ma čaká časovka do cieľa, ale našťastie mi skupina okolo Evenepoela pomohla," povedal Dán, ktorý sa pri rozhovoroch chráni rúškom.
Pidcock sa čertil kvôli pádu
Zaujímavú etapu má za sebou úradujúci olympijský šampión. Remco Evenepoel začal strácať v záverečnom stúpaní a zdalo sa, že z dvojice tímu Red Bull - BORA - hansgrohe je na tom lepšie Florian Lipowitz.
Tesne pred cieľom sa však Belgičan vrátil do skupiny a dokonca našiel ešte sily na to, aby úspešne šprintoval o šesť bonifikačných sekúnd.
"To bol obrat. Kým získané sekundy nehrajú veľkú rolu, mentálne je to obrovské povzbudenie," píše novinár Guy Van Den Langenbergh z Nieuwsbladu.
Okrem toho pripomína, že strata 30 sekúnd na Jonasa Vingegaarda nemusí byť vzhľadom na výkonnosť dánskeho cyklistu neprekonateľnou métou.
"Tretie víťazstvo na Tour sa zdá byť veľmi vzdialené a ani druhé miesto Vingegaardovi neprinesú na striebornom podnose," dodáva expert.
Paradoxom etapy bol pád Toma Pidcocka v zjazde, hoci práve on má azda najlepšiu techniku. Následky pádu neboli vážne, no Brit neskrýval zlosť.
"Neviem, čo tu robia s cestami. Nahádzali na ne všelijaké biele hovná. Kvôli tomu to bolo šmykľavé," čertil sa olympijský víťaz v horskej cyklistike.
"Keďže hrozilo, že sa asfalt príliš rozpáli, organizátori posypali vozovku v niektorých zákrutách vápnom," vysvetľuje portál WielerFlits.