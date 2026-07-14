Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 15. júl (32. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú tridsiatym druhým hracím dňom.
Svetový šampionát speje do záverečných bojov a dnes spozná druhého finalistu. Prvým je Španielsko, ktoré v úvodnom boji o finále zdolalo Francúzsko 2:0.
V druhom semifinále na seba narazia Anglicko a Argentína. Zápas je na programe o 21:00 na štadióne Mercedes-Benz Stadium v Atlante.
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Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Anglicko - Argentína
Argentína vstúpi do semifinálového súboja proti Anglicku s veľkým sebavedomím po doterajších výkonoch na turnaji. Mužstvo pôsobí vyvážene vo všetkých herných činnostiach, dokáže sa prispôsobiť vývoju zápasu a aj pod tlakom si zachováva pokoj pri práci s loptou. Práve skúsenosti z náročných vyraďovacích duelov môžu byť jedným z rozhodujúcich faktorov v stretnutí, kde bude o postupe rozhodovať každý detail.
Anglicko disponuje veľkou individuálnou kvalitou a nebezpečnými hráčmi v ofenzíve, no Argentína má schopnosť kontrolovať tempo hry a trestať aj najmenšie zaváhania súpera. Očakáva sa taktický zápas s množstvom osobných súbojov, v ktorom môže rozhodnúť efektivita vo finálnej fáze alebo štandardná situácia. Argentínsky tím dlhodobo ukazuje, že aj v najdôležitejších zápasoch vie nájsť spôsob, ako zvládnuť náročné momenty a udržať si hernú disciplínu.
Stávka na postup Argentíny do finále preto dáva zmysel. Kombinácia skúseností, vysokej kvality kádra, psychickej odolnosti a schopnosti zvládať vyraďovacie zápasy robí z Argentíny veľmi silného kandidáta na úspech. Ak predvedie svoj typický organizovaný výkon a využije ponúknuté príležitosti, má všetky predpoklady na to, aby si vybojovala miesto vo finále.