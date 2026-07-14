    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - streda 15. júl (32. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 15. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 15. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie streda, 15. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú tridsiatym druhým hracím dňom.

    Svetový šampionát speje do záverečných bojov a dnes spozná druhého finalistu. Prvým je Španielsko, ktoré v úvodnom boji o finále zdolalo Francúzsko 2:0.

    Kde sledovať semifinále MS vo futbale 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    V druhom semifinále na seba narazia Anglicko a Argentína. Zápas je na programe o 21:00 na štadióne Mercedes-Benz Stadium v Atlante.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    15.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Atlanta | Atlanta

    Analýza: Anglicko - Argentína

    Argentína vstúpi do semifinálového súboja proti Anglicku s veľkým sebavedomím po doterajších výkonoch na turnaji. Mužstvo pôsobí vyvážene vo všetkých herných činnostiach, dokáže sa prispôsobiť vývoju zápasu a aj pod tlakom si zachováva pokoj pri práci s loptou. Práve skúsenosti z náročných vyraďovacích duelov môžu byť jedným z rozhodujúcich faktorov v stretnutí, kde bude o postupe rozhodovať každý detail.

    Anglicko disponuje veľkou individuálnou kvalitou a nebezpečnými hráčmi v ofenzíve, no Argentína má schopnosť kontrolovať tempo hry a trestať aj najmenšie zaváhania súpera. Očakáva sa taktický zápas s množstvom osobných súbojov, v ktorom môže rozhodnúť efektivita vo finálnej fáze alebo štandardná situácia. Argentínsky tím dlhodobo ukazuje, že aj v najdôležitejších zápasoch vie nájsť spôsob, ako zvládnuť náročné momenty a udržať si hernú disciplínu.

    Stávka na postup Argentíny do finále preto dáva zmysel. Kombinácia skúseností, vysokej kvality kádra, psychickej odolnosti a schopnosti zvládať vyraďovacie zápasy robí z Argentíny veľmi silného kandidáta na úspech. Ak predvedie svoj typický organizovaný výkon a využije ponúknuté príležitosti, má všetky predpoklady na to, aby si vybojovala miesto vo finále.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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