Chorvátsky stredopoliar opúšťa Slovan skôr. Prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny

Na snímke vľavo tréner Slovana Vladimír Weiss st. a vpravo Niko Jankovič (Slovan).
Na snímke vľavo tréner Slovana Vladimír Weiss st. a vpravo Niko Jankovič (Slovan). (Autor: TASR)
TASR|14. júl 2026 o 22:51
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Hosťovanie malo pôvodne trvať do konca tohto kalendárneho roka.

Chorvátsky futbalista Niko Jankovič sa vracia zo Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka.

Úradujúci slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončení hosťovania 24-ročného stredopoliara, ktorý sám prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny.

Ako informovala oficiálna webstránka Slovana, hosťovanie Jankoviča malo pôvodne trvať do konca tohto kalendárneho roka.

„Toto riešenie bolo z nášho pohľadu po vyhodnotení všetkých aspektov správne pre všetky zainteresované strany,“ uviedli „belasí“ na svojom webe.

Jankovič počas polročného pôsobenia v Slovane zasiahol do 15 súťažných zápasov, v ktorých strelil jeden gól.

Slovensko

    Na snímke vľavo tréner Slovana Vladimír Weiss st. a vpravo Niko Jankovič (Slovan).
    Na snímke vľavo tréner Slovana Vladimír Weiss st. a vpravo Niko Jankovič (Slovan).
    Chorvátsky stredopoliar opúšťa Slovan skôr. Prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny
    dnes 22:51
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