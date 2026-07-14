Chorvátsky stredopoliar opúšťa Slovan skôr. Prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny

Chorvátsky futbalista Niko Jankovič sa vracia zo Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka.
Úradujúci slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončení hosťovania 24-ročného stredopoliara, ktorý sám prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny.
Ako informovala oficiálna webstránka Slovana, hosťovanie Jankoviča malo pôvodne trvať do konca tohto kalendárneho roka.
„Toto riešenie bolo z nášho pohľadu po vyhodnotení všetkých aspektov správne pre všetky zainteresované strany,“ uviedli „belasí“ na svojom webe.
Jankovič počas polročného pôsobenia v Slovane zasiahol do 15 súťažných zápasov, v ktorých strelil jeden gól.