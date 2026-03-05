Paralympiáda 2026 v Miláne: Kedy budú Slováci súťažiť? Pozrite si kompletný program

Zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine sa konajú od 6. do 15. marca. Na ZPH sa predstaví celkovo 30 Slovákov, čo predstavuje najpočetnejšiu výpravu v histórii.
Slovensko má prvýkrát zastúpenie vo všetkých 6 športoch - paraalpské lyžovanie, parahokej, curling na vozíku, parabiatlon, parabežecké lyžovanie a parasnoubording.
Druhýkrát sa na ZPH predstaví reprezentačný tím parahokejistov, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadil siedme miesto.
Už pravidelným účastníkom je družstvo curlerov na vozíku, naposledy skončilo tesne za pódiovým umiestnením. Celkovo si vybojovalo štvrtú účasť na ZPH v rade.
Tradične početná je výprava v paraalpskom lyžovaní, kde by Slovensko mohlo opäť atakovať medailové priečky.
Po 12 rokoch sa slovenské farby predstavia na snoubordových a bežeckých tratiach.
Nominácia športovcov Slovenska PZH 2026
Paraalpské lyžovanie: Alexandra Rexová, Matúš Ďuriš, Sophia Polák (obaja navádzači Alexandry Rexovej), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač Miroslava Harausa), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka Mareka Kubačku), Viktória Balážová, Alica Jakubeková (navádzačka Viktórie Balážovej), Martin Čupka
Parasnoubording: Adam Krupa
Paraseverské lyžovanie (bežecké a biatlon): Alex Lajtman, Marko Havran (navádzač)
Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček, Karol Šandl
Parahokej: brankári - Eduard Lepáček, Miroslav Pastucha, obrancovia - Slavomír Ferenčík, Erik Hojtík, Michal Hlinka, útočníci - Martin Joppa, Marián Ligda, Miroslav Stašák, Dávid Korman, Miloš Večerek, Róbert Turic, Jozef Garbiar
Na paralympijských hrách v Pekingu získali Slováci šesť medailí - tri zlaté a tri bronzové. O všetky slovenské medaily sa postarala trojica paraalpských lyžiarov Henrieta Farkašová, Alexandra Rexová a Miroslav Haraus.
Pozrite si kompletný program slovenských športovcov na paralympiáde 2026 v Miláne.
Program Slovákov v paraalpskom lyžovaní na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
7. marec
9:30
Miroslav Haraus
Zjazd
7. marec
9:30
Martin Čupka
Zjazd
7. marec
9:30
Alexandra Rexová
Zjazd
9. marec
9:30
Miroslav Haraus
Super-G
9. marec
9:30
Martin Čupka
Super-G
9. marec
9:30
Marek Kubačka
Super-G
9. marec
9:30
Alexandra Rexová
Super-G
10. marec
9:00
Miroslav Haraus
Kombinácia - super-G
10. marec
9:00
Martin Čupka
Kombinácia - super-G
10. marec
9:00
Marek Kubačka
Kombinácia - super-G
10. marec
9:00
Alexandra Rexová
Kombinácia - super-G
10. marec
13:00
Miroslav Haraus
Kombinácia - slalom
10. marec
13:00
Martin Čupka
Kombinácia - slalom
10. marec
13:00
Marek Kubačka
Kombinácia - slalom
10. marec
13:00
Alexandra Rexová
Kombinácia - slalom
12. marec
9:00
Alexandra Rexová
Obrovský slalom - 1. kolo
12. marec
9:00
Viktória Balážová
Obrovský slalom - 1. kolo
12. marec
12:30
Alexandra Rexová
Obrovský slalom - 2. kolo
12. marec
12:30
Viktória Balážová
Obrovský slalom - 2. kolo
13. marec
9:00
Miroslav Haraus
Obrovský slalom - 1. kolo
13. marec
9:00
Martin Čupka
Obrovský slalom - 1. kolo
13. marec
9:00
Marek Kubačka
Obrovský slalom - 1. kolo
13. marec
12:30
Miroslav Haraus
Obrovský slalom - 2. kolo
13. marec
12:30
Martin Čupka
Obrovský slalom - 2. kolo
13. marec
12:30
Marek Kubačka
Obrovský slalom - 2. kolo
14. marec
9:00
Alexandra Rexová
Slalom - 1. kolo
14. marec
9:00
Viktória Balážová
Slalom - 1. kolo
14. marec
13:00
Alexandra Rexová
Slalom - 2. kolo
14. marec
13:00
Viktória Balážová
Slalom - 2. kolo
15. marec
9:00
Miroslav Haraus
Slalom - 1. kolo
15. marec
9:00
Martin Čupka
Slalom - 1. kolo
15. marec
9:00
Marek Kubačka
Slalom - 1. kolo
15. marec
13:00
Miroslav Haraus
Slalom - 2. kolo
15. marec
13:00
Martin Čupka
Slalom - 2. kolo
15. marec
13:00
Marek Kubačka
Slalom - 2. kolo
Program Slovákov v parasnoubordingu na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
7. marec
11:00
Adam Krupa
Snoubord kros
8. marec
11:00
Adam Krupa
Snoubordkros - finále??
14. marec
10:00
Adam Krupa
Banked slalom
Program Slovákov v paraseverské lyžovanie na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
7. marec
12:00
Alex Lajtman
Šprint
8. marec
12:10
Alex Lajtman
Vytrvalostné preteky
13. marec
10:00
Alex Lajtman
Stíhacie preteky
Program Slovákov v parabežeckom lyžovaní na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
10. marec
9:45
Alex Lajtman
Šprint - kvalifikácia
10. marec
13:30
Alex Lajtman
Šprint - finále??
11. marec
9:45
Alex Lajtman
Klasická technika - 10 km
15. marec
11:45
Alex Lajtman
Klasická technika - 20 km
Program Slovákov v curlingu na vozíku na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
7. marec
9:35
Slovensko - Veľká Británia
tímový mix
7. marec
18:35
Slovensko - Lotyšsko
tímový mix
8. marec
9:35
Slovensko - Nórsko
tímový mix
9. marec
9:35
Slovensko - Taliansko
tímový mix
9. marec
18:35
Slovensko - Južná Kórea
tímový mix
10. marec
18:35
Slovensko - USA
tímový mix
11. marec
9:05
Slovensko - Švédsko
tímový mix
11. marec
20:05
Slovensko - Kanada
tímový mix
12. marec
18:35
Slovensko - Čína
tímový mix
Program Slovákov v parahokeji na paralympiáde 2026
Dátum
Čas
Meno
Kategória
Detail
7. marec
20:35
Slovensko - Kanada
Skupina B
9. marec
13:35
Česko - Slovensko
Skupina B
10. marec
20:35
Slovensko - Japonsko
Skupina B