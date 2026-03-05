Paralympiáda 2026 v Miláne: Kedy budú Slováci súťažiť? Pozrite si kompletný program

5. mar 2026
Pozrite si kompletný program slovenských športovcov na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine.

Zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine sa konajú od 6. do 15. marca. Na ZPH sa predstaví celkovo 30 Slovákov, čo predstavuje najpočetnejšiu výpravu v histórii.

Slovensko má prvýkrát zastúpenie vo všetkých 6 športoch - paraalpské lyžovanie, parahokej, curling na vozíku, parabiatlon, parabežecké lyžovanie a parasnoubording.

Druhýkrát sa na ZPH predstaví reprezentačný tím parahokejistov, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadil siedme miesto.

Už pravidelným účastníkom je družstvo curlerov na vozíku, naposledy skončilo tesne za pódiovým umiestnením. Celkovo si vybojovalo štvrtú účasť na ZPH v rade.

Tradične početná je výprava v paraalpskom lyžovaní, kde by Slovensko mohlo opäť atakovať medailové priečky.

Po 12 rokoch sa slovenské farby predstavia na snoubordových a bežeckých tratiach. 

Nominácia športovcov Slovenska PZH 2026

Paraalpské lyžovanie: Alexandra Rexová, Matúš Ďuriš, Sophia Polák (obaja navádzači Alexandry Rexovej), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač Miroslava Harausa), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka Mareka Kubačku), Viktória Balážová, Alica Jakubeková (navádzačka Viktórie Balážovej), Martin Čupka

Parasnoubording: Adam Krupa

Paraseverské lyžovanie (bežecké a biatlon): Alex Lajtman, Marko Havran (navádzač)

Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček, Karol Šandl

Parahokej: brankári - Eduard Lepáček, Miroslav Pastucha, obrancovia - Slavomír Ferenčík, Erik Hojtík, Michal Hlinka, útočníci - Martin Joppa, Marián Ligda, Miroslav Stašák, Dávid Korman, Miloš Večerek, Róbert Turic, Jozef Garbiar

Na paralympijských hrách v Pekingu získali Slováci šesť medailí - tri zlaté a tri bronzové. O všetky slovenské medaily sa postarala trojica paraalpských lyžiarov Henrieta Farkašová, Alexandra Rexová a Miroslav Haraus.

Pozrite si kompletný program slovenských športovcov na paralympiáde 2026 v Miláne.

Program Slovákov v paraalpskom lyžovaní na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

7. marec

9:30

Miroslav Haraus

Zjazd

7. marec

9:30

Martin Čupka

Zjazd

7. marec

9:30

Alexandra Rexová

Zjazd

9. marec

9:30

Miroslav Haraus

Super-G

9. marec

9:30

Martin Čupka

Super-G

9. marec

9:30

Marek Kubačka

Super-G

9. marec

9:30

Alexandra Rexová

Super-G

10. marec

9:00

Miroslav Haraus

Kombinácia - super-G

10. marec

9:00

Martin Čupka

Kombinácia - super-G

10. marec

9:00

Marek Kubačka

Kombinácia - super-G

10. marec

9:00

Alexandra Rexová

Kombinácia - super-G

10. marec

13:00

Miroslav Haraus

Kombinácia - slalom

10. marec

13:00

Martin Čupka

Kombinácia - slalom

10. marec

13:00

Marek Kubačka

Kombinácia - slalom

10. marec

13:00

Alexandra Rexová

Kombinácia - slalom

12. marec

9:00

Alexandra Rexová

Obrovský slalom - 1. kolo

12. marec

9:00

Viktória Balážová

Obrovský slalom - 1. kolo

12. marec

12:30

Alexandra Rexová

Obrovský slalom - 2. kolo

12. marec

12:30

Viktória Balážová

Obrovský slalom - 2. kolo

13. marec

9:00

Miroslav Haraus

Obrovský slalom - 1. kolo

13. marec

9:00

Martin Čupka

Obrovský slalom - 1. kolo

13. marec

9:00

Marek Kubačka

Obrovský slalom - 1. kolo

13. marec

12:30

Miroslav Haraus

Obrovský slalom - 2. kolo

13. marec

12:30

Martin Čupka

Obrovský slalom - 2. kolo

13. marec

12:30

Marek Kubačka

Obrovský slalom - 2. kolo

14. marec

9:00

Alexandra Rexová

Slalom - 1. kolo

14. marec

9:00

Viktória Balážová

Slalom - 1. kolo

14. marec

13:00

Alexandra Rexová

Slalom - 2. kolo

14. marec

13:00

Viktória Balážová

Slalom - 2. kolo

15. marec

9:00

Miroslav Haraus

Slalom - 1. kolo

15. marec

9:00

Martin Čupka

Slalom - 1. kolo

15. marec

9:00

Marek Kubačka

Slalom - 1. kolo

15. marec

13:00

Miroslav Haraus

Slalom - 2. kolo

15. marec

13:00

Martin Čupka

Slalom - 2. kolo

15. marec

13:00

Marek Kubačka

Slalom - 2. kolo

Program Slovákov v parasnoubordingu na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

7. marec

11:00

Adam Krupa

Snoubord kros

8. marec

11:00

Adam Krupa

Snoubordkros - finále??


14. marec

10:00

Adam Krupa

Banked slalom

Program Slovákov v paraseverské lyžovanie na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

7. marec

12:00

Alex Lajtman

Šprint

8. marec

12:10

Alex Lajtman

Vytrvalostné preteky

13. marec

10:00

Alex Lajtman

Stíhacie preteky

Program Slovákov v parabežeckom lyžovaní na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

10. marec

9:45

Alex Lajtman

Šprint - kvalifikácia

10. marec

13:30

Alex Lajtman

Šprint - finále??

11. marec

9:45

Alex Lajtman

Klasická technika - 10 km

15. marec

11:45

Alex Lajtman

Klasická technika - 20 km

Program Slovákov v curlingu na vozíku na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

7. marec

9:35

Slovensko - Veľká Británia

tímový mix


7. marec

18:35

Slovensko - Lotyšsko

tímový mix

8. marec

9:35

Slovensko - Nórsko

tímový mix

9. marec

9:35

Slovensko - Taliansko

tímový mix


9. marec

18:35

Slovensko - Južná Kórea

tímový mix

10. marec

18:35

Slovensko - USA

tímový mix


11. marec

9:05

Slovensko - Švédsko

tímový mix


11. marec

20:05

Slovensko - Kanada

tímový mix

12. marec

18:35

Slovensko - Čína

tímový mix

Program Slovákov v parahokeji na paralympiáde 2026

Dátum

Čas

Meno

Kategória

Detail

7. marec

20:35

Slovensko - Kanada

Skupina B

9. marec

13:35

Česko - Slovensko

Skupina B


10. marec

20:35

Slovensko - Japonsko

Skupina B

Paralympijské

