Druhý zápas, opäť osem gólov. Slovenskí parahokejisti nezvládli ani derby s Českom

Slovenskí parahokejisti.
Slovenskí parahokejisti. (Autor: Igor Kupčo/SPV)
TASR|9. mar 2026 o 15:38
V tabuľke im patrí posledné miesto.

Parahokej na ZPH 2026 - skupina B

Slovensko - Česko 1:8 (0:2, 0:4, 1:2)

Góly: 33. Korman (Joppa, Ferenčík) - 5. Veselý, 13. Žižlavský (Ohar), 17. Žižlavský (Doležal, Zelinka), 21. Veselý (Hečko, Žižlavský), 24. Zelinka (Hečko, Veselý), 27. Doležal (Veselý), 36. Zelinka (Pátek), 37. Geier - 33. Korman (Joppa, Ferenčík)

Rozhodovali: Myers (Kan.) - Oswald Hermansen (Nór.), Lunden (Švéd.)

Vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek

Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v B-skupine vo federálnom derby s Českom 1:8.

Po dvoch vystúpeniach tak má tím trénera Ivana Hricka na konte dve prehry a na turnaji sa predstaví v súbojoch o 5. - 8. miesto.

Skupinovú fázu uzatvoria Slováci v utorok 10. marca o 20.35 h proti Japonsku.

Priebeh zápasu

Slováci nastúpili proti Čechom posmelenejší v porovnaní s prvým duelom na turnaji proti Kanade a s cieľom sa najmä strelecky presadiť.

Ich výkon bol sebavedomejší, ale v prvej tretine sa dvakrát presadil napokon súper, Lepáčka prekonali Veselý a Žižlavský.

Hneď na začiatku druhej tretiny opäť skóroval Žižlavský a postupne sa rozsypal herný koncept Slovákov.

Česko z toho ťažilo a urobilo definitívny krok za miestenkou v semifinále.

Gólové čakanie Slovenska na ZPH 2026 ukončil v tretej tretine Korman, keď využil početnú prevahu a aspoň zaznamenal čestný úspech vo federálnom derby.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

2

1

0

0

0

11:3

6

2.

Kanada

1

0

0

0

0

8:0

3

3.

Japonsko

1

0

0

0

1

2:3

0

4.

Slovensko

2

0

0

0

2

1:16

0

Paralympijské

