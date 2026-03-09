Druhý zápas, opäť osem gólov. Slovenskí parahokejisti nezvládli ani derby s Českom

Parahokej na ZPH 2026 - skupina B
Slovensko - Česko 1:8 (0:2, 0:4, 1:2)
Góly: 33. Korman (Joppa, Ferenčík) - 5. Veselý, 13. Žižlavský (Ohar), 17. Žižlavský (Doležal, Zelinka), 21. Veselý (Hečko, Žižlavský), 24. Zelinka (Hečko, Veselý), 27. Doležal (Veselý), 36. Zelinka (Pátek), 37. Geier - 33. Korman (Joppa, Ferenčík)
Rozhodovali: Myers (Kan.) - Oswald Hermansen (Nór.), Lunden (Švéd.)
Vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v B-skupine vo federálnom derby s Českom 1:8.
Po dvoch vystúpeniach tak má tím trénera Ivana Hricka na konte dve prehry a na turnaji sa predstaví v súbojoch o 5. - 8. miesto.
Skupinovú fázu uzatvoria Slováci v utorok 10. marca o 20.35 h proti Japonsku.
Priebeh zápasu
Slováci nastúpili proti Čechom posmelenejší v porovnaní s prvým duelom na turnaji proti Kanade a s cieľom sa najmä strelecky presadiť.
Ich výkon bol sebavedomejší, ale v prvej tretine sa dvakrát presadil napokon súper, Lepáčka prekonali Veselý a Žižlavský.
Hneď na začiatku druhej tretiny opäť skóroval Žižlavský a postupne sa rozsypal herný koncept Slovákov.
Česko z toho ťažilo a urobilo definitívny krok za miestenkou v semifinále.
Gólové čakanie Slovenska na ZPH 2026 ukončil v tretej tretine Korman, keď využil početnú prevahu a aspoň zaznamenal čestný úspech vo federálnom derby.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
2
1
0
0
0
11:3
6
2.
Kanada
1
0
0
0
0
8:0
3
3.
Japonsko
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
Slovensko
2
0
0
0
2
1:16
0