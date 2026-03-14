Rexovej sa na paralympiáde darí aj v slalome. Má šancu na tretiu medailu

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová figurovala po 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 4. mieste.
V doobedňajších pretekoch zaostala spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom o +5,26 sekúnd za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska.
„Nič moc, mrzí ma to. Horná časť bola fajn, myslím si, že sme sa pustili dobre. Po určitej časti trati sa to zo snehu začalo meniť na dážď, takže som veľmi nevidela cez okuliare. Sústredila som sa na hľadanie bránok, aby som nechytila špicar.
Mala som pocit, že v jednej bránke som mala celkom namále. V druhom kole už na to budem pripravená, pokúsim sa ísť čo sa dá. Na tretie miesto nie je veľká strata, takže zabojujeme,“ povedala pre TASR Rexová po prvom kole slalomu.
Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo. „Na trati sa udialo asi toľko, že som neskoro zareagovala v druhej vlásenke. Bránku som tak zobrala medzi nohy, ale taký je šport, taký je slalom a to sa stáva.
Deje sa to nielen u hendikepovaných športovcov, ale aj u zdravých. Do vypadnutia som sa v slalome cítila veľmi dobre, možno aj najlepšie za celú sezónu,“ vyjadrila sa Balážová k svojej jazde.
Finálová jazda bola na programe od 13.00 h. „Trať bola ľahká, bolo to viacej priamejšie. Počuli sme však, že do druhého kola by to malo byť viac potočené, čo by mohlo viac sadnúť.
Trénovali sme aj takéto trate, takže aktuálne bolo najväčší mínusom to, že som nevidela. Do druhého kola chceme ísť s oveľa lepšou jazdou, veľmi chcem a urobím pre to všetko,“ dodala Rexová.