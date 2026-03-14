Slalomová radosť v Taliansku. Rexová získala na paralympiáde tretiu medailu

Zimné paralympijské hry 2026 - lyžovanie
slalom - ženy:
1.
Veronika Aignerová
Rakúsko
1:22,73 min
2.
Elina Staryová
Rakúsko
+4,04 s
3.
Alexandra Rexová
Slovensko
+9,24 s
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová získala bronzovú medailu v slalome na záver zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Vo svojom záverečnom vystúpení si v slalome na zjazdovke v talianskej Tofane polepšila o jedno miesto v porovnaní s prvým kolom a získala tak tretí kov na hrách.
Dvadsaťročná reprezentantka Slovenska nastúpila na ZPH 2026 na štart v piatich disciplínach, bronz si vyjazdila okrem slalomu aj v zjazde a super-G. Na štvrtom mieste ju klasifikovali v superkombinácii a obrovskom slalome.
VIDEO: Bronzová jazda Rexovej v slalome
„Je to výborné. Priznám sa, na štarte bola chvíľka skepticizmu. Potom som si však povedala, že sa proste musím nahnevať, musím to dať a veľmi to chcem. Skutočne som to chcela. Myslím si, že začiatok bol taký voľnejší, ale ako sme spomínala, spodná časť bola skutočne dobrá.
Osem stotín je osem stotín, možno o to viac to teší. Stiahli sme totiž stratu a ešte niečo sme k tomu získali. Teším sa, že to s Matúšom máme. Ja si odnášam tri medaily, Matúš si odnáša aspoň jednu,“ uviedla Rexová pre TASR.
„Celá trať bola taká, že musím ísť, čo to dá. Vedela som, že spodná časť mi bude vyhovovať. Nebolo to síce také potočené, ale viac ako v prvom kole a to mi podľa mňa veľmi sadlo,“ pochvaľovala si po svojej záverečnej súťaži v dejisku ZPH 2026.
Celkovo má po svojej druhej účasti na ZPH päť medailí - pred štyrmi rokmi získala v Pekingu zlato v super-G a bronz v slalome, v Cortine d'Ampezzo si vybojovala tri cenné kovy za 3. miesta v zjazde, super-G a slalome.
V historických tabuľkách je štvrtou najúspešnejšou slovenskou športovkyňou na ZPH.