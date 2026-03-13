VIDEO: Kubačka má za sebou prvé kolo obrovského slalomu. Figuruje v najlepšej desiatke

Slovenský paralyžiar Marek Kubačka figuruje po 1. kole obrovského slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 9. priečke v kategórii zrakovo znevýhodnených.
Spoločne s navádzačkou Máriou Zaťovičovou strácali na čelo 9,47 s. Od medaily delí Kubačku viac ako osem a pol sekundy.
„Trať bola náročná. Urobil som na nej jednu chybu, ktorá ma stála čas. Konkurencia je však veľmi silná, máme silnú kategóriu. Je to ťažký boj, takže do druhého kola je potrebné ísť naplno, nič iné nám nezostáva,“ uviedol pre TASR slovenský reprezentant.
Kubačka pre zdravotné problémy nenastúpil do superkombinácie, pod piatimi kruhmi si tak zapísal premiérový štart.
VIDEO: Prvá jazda Kubačku
„Nepovedal by som to tak, že je to o tom, aby som prišiel do cieľa. Ide o čas, ide o rýchlosť. Ak človek vypadne, tak vypadne, respektíve urobí chybu, tak urobí chybu.
Čím sa však ide rýchlejšie, tak sa zvyšuje šanca na výpadok. Prísť do cieľa je síce fajn, hlavne v obrovskom slalome, v ktorom je možné dostať sa do druhého kola, ale nie za každú cenu,“ uviedol.
Druhý slovenský reprezentant Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom 1. kolo nedokončili pre pád.
Opäť ma tam niečo prekvapilo
„Trochu som poudieraný, pády sú však súčasťou lyžovania. Škoda toho pádu, pretože sme išli dobrú jazdu. Keby som to išiel desaťkrát, tak deväťkrát by som prišiel do cieľa.
Opäť ma tam niečo prekvapilo, zase som to určitým spôsobom neustál. Celé to bolo v takej rýchlosti medzi oblúkmi, ešte som to nemal možnosť vidieť. Keď sa snažím sledovať svojho navádzača, tak nemám čas sledovať ostatné. Možno som nestihol správne zareagovať na zmenu,“ hľadal príčiny pádu Haraus.
VIDEO: Haraus zhodnotil svoju jazdu
Slovenskému lyžiarovi nezostalo nič iné, ako hodiť nezdar za hlavu: „Každé jedno vypadnutie mrzí.
Človek sa snaží dať do toho všetko, aj v tých dňoch pred paralympiádou a na tréningoch. Keď to nevyjde, tak aspoň viem, že som sa snažil a dal do toho množstvo energie. Asi to tak má byť.“
Martin Čupka v kategórii stojacich obsadil po 1. kole 25. priečku. Na vedúcu pozíciu stratil 13,97 s.
Uvidíme, čo z toho bude
„Trať je dosť rozbitá, sneh sa topí rýchlejšie, ako tomu bolo v zjazde. Je to možno tým, že je na štarte viac pretekárov.
Človek s tým nepočíta pri štarte, keďže nevidí trať. Ja nemám rád, keď mi niekto povie riport, pretože hneď sa nad tým začne rozmýšľať. Dôležité je, že sa človek dostáva ďalej,“ povedal Čupka na margo prvého kola.
Skúsený reprezentant Slovenska sa postupne prediera výsledkovou listinou smerom nahor, výhodou v tomto smere môže byť, že v druhom kole bude štartovať skôr.
„Všetko to vychádza z vyjazdených FIS bodov, možno som mal viac štartovať. Z tohto dôvodu štartujem obvykle medzi poslednými. Samozrejme, zlepšuje sa to, keď je človek viac na lyžiach. Uvidíme, čo z toho bude,“ dodal Čupka.