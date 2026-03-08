Zlý štart do malého finále. Slovenský parasnoubordista spadol hneď v úvode

Zimné paralympijské hry 2026
Výsledky - snoubordkros mužov, kategória SB-UL:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Ťi Li-ťia
Čína
2.
Ču Jung-kang
Čína
3.
Aron Fahrni
Švajčiarsko
7.
Adam Krupa
Slovensko
Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil konečné 7. miesto v snoubordkrose kategórie SB-UL na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Krupa si v sobotňajších nasadzovacích pretekoch vyjazdil 10. miesto. Na základe toho figuroval v štvrťfinálovej jazde číslo štyri.
Obsadil v nej postupové 2. miesto, keď mal silný úvod a o postup ho nepripravil ani pád v závere.
Krupa odštartoval semifinále ako štvrtý, bol v kontakte s najlepšími. Manko sa však postupne natiahlo, do cieľa prišiel na 4. mieste a smeroval do malého finále.
V ňom spadol ihneď na štarte a do cieľa neprišiel rovnako ako traja zo štyroch pretekárov. Pri svojej premiére pod piatimi kruhmi tak figuroval Krupa na 7. pozícii.
Veľké finále patrilo Číňanom, na prvých dvoch miestach sa umiestnili Ťi Li-ťia a Ču Jung-kang, ktorých doplnil na pódiu bronzový Švajčiar Aron Fahrni.