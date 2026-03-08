Zlý štart do malého finále. Slovenský parasnoubordista spadol hneď v úvode

Slovenský reprezentant v parasnoubordingu Adam Krupa.
Slovenský reprezentant v parasnoubordingu Adam Krupa. (Autor: TASR)
TASR|8. mar 2026 o 13:46
Veľké finále patrilo Číňanom.

Výsledky - snoubordkros mužov, kategória SB-UL:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Ťi Li-ťia

Čína

2.

Ču Jung-kang

Čína

3.

Aron Fahrni

Švajčiarsko

7.

Adam Krupa

Slovensko

Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil konečné 7. miesto v snoubordkrose kategórie SB-UL na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Krupa si v sobotňajších nasadzovacích pretekoch vyjazdil 10. miesto. Na základe toho figuroval v štvrťfinálovej jazde číslo štyri.

Obsadil v nej postupové 2. miesto, keď mal silný úvod a o postup ho nepripravil ani pád v závere.

Krupa odštartoval semifinále ako štvrtý, bol v kontakte s najlepšími. Manko sa však postupne natiahlo, do cieľa prišiel na 4. mieste a smeroval do malého finále.

V ňom spadol ihneď na štarte a do cieľa neprišiel rovnako ako traja zo štyroch pretekárov. Pri svojej premiére pod piatimi kruhmi tak figuroval Krupa na 7. pozícii.

Veľké finále patrilo Číňanom, na prvých dvoch miestach sa umiestnili Ťi Li-ťia a Ču Jung-kang, ktorých doplnil na pódiu bronzový Švajčiar Aron Fahrni.

