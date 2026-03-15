Lajtman zakončil paralympiádu v pretekoch na 20 km klasicky, finišoval pätnásty

Alex Lajtman
Alex Lajtman
TASR|15. mar 2026 o 14:05
Zlato získal Američan.

ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - parabežecké lyžovanie

muži - 20 km klasickou technikou:

1.

Jake Adicoff

USA

42:17,4 min

2.

Oleksandr Kazik

Ukrajina

+ 8,2 s

3.

 Anthony Chalencon

Francúzsko

+ 1:13,3 min

15.

 Alex Lajtman

Slovensko

+ 10:20,6 min

Slovenský reprezentant v parabežeckom lyžovaní Alex Lajtman obsadil predposledné 15. miesto v pretekoch na 20 km klasicky na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených.

Na víťazného Američana Jakea Adicoffa mal v cieli manko 10:20,6 min. Striebro získal ukrajinský pretekár Oleksandr Kazik a pódium doplnil Anthony Chalencon z Francúzska.

