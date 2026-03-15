Lajtman zakončil paralympiádu v pretekoch na 20 km klasicky, finišoval pätnásty

ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - parabežecké lyžovanie
muži - 20 km klasickou technikou:
1.
Jake Adicoff
USA
42:17,4 min
2.
Oleksandr Kazik
Ukrajina
+ 8,2 s
3.
Anthony Chalencon
Francúzsko
+ 1:13,3 min
15.
Alex Lajtman
Slovensko
+ 10:20,6 min
Slovenský reprezentant v parabežeckom lyžovaní Alex Lajtman obsadil predposledné 15. miesto v pretekoch na 20 km klasicky na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených.
Na víťazného Američana Jakea Adicoffa mal v cieli manko 10:20,6 min. Striebro získal ukrajinský pretekár Oleksandr Kazik a pódium doplnil Anthony Chalencon z Francúzska.