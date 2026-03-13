Slovák skončil v najlepšej desiatke. Preteky ovládol domáci Talian pred dvojicou z Číny

Zimné paralympijské hry 2026 - snoubording
banked slalom - muži, kategória SB-UL:
1.
Jacopo Luchini
Taliansko
56,28 s
2.
Wang Pcheng-jao
Čína
56,62 s
3.
Ťiang C'-chao
Čína
57,03 s
10.
Adam Krupa
Slovensko
1:01,29 min
Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil 10. miesto v disciplíne banked slalom na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Do hodnotenia sa mu počítala prvá z dvoch jázd s časom 1:01,29 min. Zlato získal Talian Jacopo Luchini výkonom 56,28 s.
Krupa v prvej jazde predviedol ôsmy najrýchlejší čas zo všetkých. V druhej sa nedokázal zlepšiť, keď zaznamenal 1:01,36 a preskočili ho dvaja súperi.
„Mohlo to byť lepšie. Najlepší zvíťazili, ja som sa snažil a robil som, čo sa dalo a takto to dopadlo. V druhom kole som chcel trochu viac zariskovať, ale bolo to tvrdé a hrana mi sem-tam nedržala.
Asi to bolo trochu pomalšie, asi kvôli počasiu. Slnko sneh zmäkčuje, aj keď to tu solia,“ zhodnotil Krupa svoju druhú disciplínu na ZPH 2026.
V banked slalome a celkovo v parasnoubordingu malo Slovensko zastúpenie na ZPH po 12 rokoch.
„Nemyslím si, že som v tejto disciplíne zlý, aj tréneri z iných krajín ma celkom chvália. Aj tréningy som mal dobré, je však potrebná jazdiť konštantnejšie. Netreba robiť chyby a to chce vyjazdiť.
Budem sa teraz snažiť ešte viac, v ďalších rokoch ma čakajú majstrovstvá sveta či Svetové poháre. Mám na čom pracovať. Môžem sa venovať viacerým športom. Teraz ešte trochu zajazdím, potom začne príprava na novú sezónu,“ dodal Krupa po vystúpení v Cortine.