Slovák skončil v najlepšej desiatke. Preteky ovládol domáci Talian pred dvojicou z Číny

Na snímke slovenský reprezentant v parasnouborde Adam Krupa v druhej jazde pretekov banked slalom.
Na snímke slovenský reprezentant v parasnouborde Adam Krupa v druhej jazde pretekov banked slalom. (Autor: TASR)
TASR|13. mar 2026 o 12:58
Do hodnotenia sa mu počítala prvá z dvoch jázd.

Zimné paralympijské hry 2026 - snoubording

banked slalom - muži, kategória SB-UL:

1.

Jacopo Luchini

Taliansko

56,28 s

2.

Wang Pcheng-jao

Čína

56,62 s

3.

Ťiang C'-chao

Čína

57,03 s

10.

Adam Krupa

Slovensko

1:01,29 min

Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil 10. miesto v disciplíne banked slalom na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Do hodnotenia sa mu počítala prvá z dvoch jázd s časom 1:01,29 min. Zlato získal Talian Jacopo Luchini výkonom 56,28 s.

Krupa v prvej jazde predviedol ôsmy najrýchlejší čas zo všetkých. V druhej sa nedokázal zlepšiť, keď zaznamenal 1:01,36 a preskočili ho dvaja súperi.

„Mohlo to byť lepšie. Najlepší zvíťazili, ja som sa snažil a robil som, čo sa dalo a takto to dopadlo. V druhom kole som chcel trochu viac zariskovať, ale bolo to tvrdé a hrana mi sem-tam nedržala.

Asi to bolo trochu pomalšie, asi kvôli počasiu. Slnko sneh zmäkčuje, aj keď to tu solia,“ zhodnotil Krupa svoju druhú disciplínu na ZPH 2026.

V banked slalome a celkovo v parasnoubordingu malo Slovensko zastúpenie na ZPH po 12 rokoch.

„Nemyslím si, že som v tejto disciplíne zlý, aj tréneri z iných krajín ma celkom chvália. Aj tréningy som mal dobré, je však potrebná jazdiť konštantnejšie. Netreba robiť chyby a to chce vyjazdiť.

Budem sa teraz snažiť ešte viac, v ďalších rokoch ma čakajú majstrovstvá sveta či Svetové poháre. Mám na čom pracovať. Môžem sa venovať viacerým športom. Teraz ešte trochu zajazdím, potom začne príprava na novú sezónu,“ dodal Krupa po vystúpení v Cortine.

