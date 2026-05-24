Lovaš ovládol spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka. V premiérovej edícii neprehral

Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš. (Autor: TASR)
TASR|24. máj 2026 o 08:15
Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš sa stal víťazom kategórie TT 1-2 na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v Bratislave.

V premiérovej edícii spoločného šampionátu nenašiel premožiteľa a vo finále zdolal svojho krajana Lukáša Kližana 3:1 na sety.

Lovaš tak potvrdil aj na domácej scéne dobrú formu z medzinárodných turnajov ITTF, nedávno si vybojoval bronz z kategórie turnaja Elite v slovinskom Lašku. Vo svetovom rebríčku je vo svojej kategórii na šiestej pozícii.

„Som rád, že sa mi to podarilo vyhrať. Konkurencia v našej kategórii bola silná. Som tiež rád, že sa mi po dlhšom čase podarilo zdolať Jiřího Suchánka.

Vo finále s Lukášom to bolo z oboch strán zaujímavé, pretože sa veľmi dobre poznáme a na tréningoch spolu veľa hrávame. Býva to teda o momentálnom hernom výkone,“ povedal pre TASR Lovaš po úspechu na spoločnom šampionáte.

Z prvenstva sa radovali aj ďalší Slováci, v kategórii TT 6-7 triumfoval Miroslav Jambor. V súboji o zlato zvíťazil nad Čechom Danielom Horutom 3:1.

Alena Kánová nestratila ani jeden set a stala sa víťazkou ženskej kategórie TT 1-5, rovnako tak dosiahol na najvyššiu priečku Richard Csejtey v TT 8.

Boris Trávníček si napokon vybojoval druhé miesto v kategórii TT 4-5, nad jeho sily bol len Čech Filip Nacházel.

Na spoločnom šampionáte tak Slovensko potvrdilo príslušnosť k svetovej špičke v parastolnom tenise. Navyše skúsenosti získavala štvorica nových hráčov, ktorá bola zaregistrovaná tento rok.

Paralympijské

