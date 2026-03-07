Slovenskí parahokejisti neprekvapili veľkého favorita. Kanada im uštedrila osem gólov

Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada na ZPH 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada na ZPH 2026. (Autor: Igor Kupčo)
TASR|7. mar 2026 o 23:03
V druhom zápase nastúpia vo federálnom derby proti Česku.

Parahokej - ZPH 2026

Kanada - Slovensko 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)

Góly: 7. Dunn (Cozzolino, Boily), 10. Halbert, 11. McGregor (Hickey, Jacobs-Webb), 12. Boily (Lavin), 21. Hickey (McGregor), 36. Dunn, 39. Boily (Armstrong, Dunn), 43. Cozzolino (Hickey)

Rozhodovali: Webinger (Kan.) - Blažek (ČR), Rundström (Švéd.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek

Slovenská parahokejová reprezentácia odštartovala účinkovanie na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo prehrou 0:8 v B-skupine s favorizovanou Kanadou.

Druhé vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka na turnaji je na programe v pondelok 9. marca o 13.35 h, vo federálnom derby nastúpia proti Česku.

Zo skupiny postupujú dvaja najlepší do semifinále, na zostávajúce dva tímy čakajú súboje o 5. - 8. miesto.

Ďalší program B-skupiny

pondelok 9. marca:

13.35 h: Česko - Slovensko

20.35 h: Japonsko - Kanada

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Kanada

1

1

0

0

0

8:0

3

2.

Česko

1

0

0

0

0

3:2

3

3.

Japonsko

1

0

0

0

1

2:3

0

4.

Slovensko

1

0

0

0

1

0:8

0

Paralympijské

dnes 23:03
