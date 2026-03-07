Slovenskí parahokejisti neprekvapili veľkého favorita. Kanada im uštedrila osem gólov

Parahokej - ZPH 2026
Kanada - Slovensko 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
Góly: 7. Dunn (Cozzolino, Boily), 10. Halbert, 11. McGregor (Hickey, Jacobs-Webb), 12. Boily (Lavin), 21. Hickey (McGregor), 36. Dunn, 39. Boily (Armstrong, Dunn), 43. Cozzolino (Hickey)
Rozhodovali: Webinger (Kan.) - Blažek (ČR), Rundström (Švéd.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Slovenská parahokejová reprezentácia odštartovala účinkovanie na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo prehrou 0:8 v B-skupine s favorizovanou Kanadou.
Druhé vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka na turnaji je na programe v pondelok 9. marca o 13.35 h, vo federálnom derby nastúpia proti Česku.
Zo skupiny postupujú dvaja najlepší do semifinále, na zostávajúce dva tímy čakajú súboje o 5. - 8. miesto.
Ďalší program B-skupiny
pondelok 9. marca:
13.35 h: Česko - Slovensko
20.35 h: Japonsko - Kanada
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
1
1
0
0
0
8:0
3
2.
Česko
1
0
0
0
0
3:2
3
3.
Japonsko
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
Slovensko
1
0
0
0
1
0:8
0