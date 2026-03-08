Slováci odčinili prehru s Lotyšskom. Na paralympiáde získali druhé víťazstvo

Slovenskí paracurlisti.
Slovenskí paracurlisti. (Autor: SPV)
TASR|8. mar 2026 o 12:18
ShareTweet0

Slováci išli do záverečného ôsmeho endu za stavu 4:2 pre Nórov.

Slovenskí reprezentanti v curlingu zaznamenali druhé víťazstvo na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo.

V nedeľňajšom stretnutí miešaných tímov zdolali Nórsko 6:4. Nasledujúci duel čaká Slovákov v pondelok od 9.35 h proti domácemu Taliansku.

Slováci išli do záverečného ôsmeho endu za stavu 4:2 pre Nórov. Poslednú hru však vyhrali presvedčivo 4:0 a radovali sa z triumfu.

Slovenský tím má za sebou tri vystúpenia, v ktorých na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii a v sobotu večer podľahol Lotyšsku.

Paralympijské

Slovenskí paracurlisti.
Slovenskí paracurlisti.
Slováci odčinili prehru s Lotyšskom. Na paralympiáde získali druhé víťazstvo
dnes 12:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Slováci odčinili prehru s Lotyšskom. Na paralympiáde získali druhé víťazstvo