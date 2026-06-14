    Hamilton je späť na vrchole. S Ferrari oslavuje v Barcelone premiérový triumf

    Lewis Hamilton
    Fotogaléria (16)
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. jún 2026 o 16:38
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    Líder šampionátu Kimi Antonelli preteky nedokončil.

    Formula 1 2026

    Výsledky - Veľká cena Katalánska:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    1.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    3.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    Lewis Hamilton sa stal víťazom Veľkej ceny Katalánska F1. Britský jazdec oslavuje premiérový triumf so stajňou Ferrari. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970.

    Na stupni víťazov ho doplnili Brit George Russell na Mercedese a jeho krajan Lando Norris na McLarene.

    Líder celkové poradia Talian Kimi Antonelli musel pre technickú poruchu odstúpiť z pretekov z druhého miesta štyri kolá pred koncom.

    Hamilton zvíťazil premiérovo v službách Ferrari, naposledy stal na najvyššom stupni víťazov ešte v júli 2024.

    Scuderia sa naposledy tešila z výhry ešte v októbri 2024 zásluhou Carlosa Sainza, ktorý v tíme nie je už druhú sezónu.

    Sedemnásobný majster sveta Hamilton si pripísal 106. víťazstvo v kariére a prekonal tak svoj vlastný rekord. Vo vyššom veku vyhralo len šesť jazdcov, naposledy legendárny Austrálčan Jack Brabham na VC Juhoafrickej republiky v roku 1970.

    O dva roky predtým, na VC USA 1968, boli naposledy v najlepšej trojke traja Briti. Jazdec nad 40 rokov triumfoval naposledy v sezóne 1994, keď Hamiltonov krajan Nigel Mansell vyhral VC Austrálie.

    Hamiltonov víťazstvo v Barcelone malo aj symboliku - na okruhu Catalunya zaznamenal premiérovú výhru s Ferrari aj legendárny Michael Schumacher, a to v roku 1996.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Katalánska (formula 1 2026)
    Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026
    Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026
    Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026
    Fanúšikovia F1 počas Veľkej ceny Katalánska.
    16 fotografií
    Fanúšikovia F1 počas Veľkej ceny Katalánska.Fanúšikovia Charlesa Leclerca počas Veľkej ceny Katalánska.Andrea Kimi Antonelli na Mercedese počas Veľkej ceny Katalánska.Isack Hadjar na Red Bulle počas Veľkej ceny Katalánska.Lando Norris na McLarene počas Veľkej ceny Katalánska.Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026Formula 1 - Veľká cena Katalánska 2026

    Priebeh pretekov

    Na štarte to nevyzeralo na prekvapivý priebeh pretekov. Russell, Hamilton a Antonelli si v tomto poradí postrážili svoje pozície z kvalifikácie.

    Zastávky v boxoch začal v 12. kole Hamilton, nasledovali ho súperi z Mercedesu a poradie na čele bolo naďalej ustálené. Na zmesi pneumatík však bol jasné od začiatku, že má Ferrari prichystanú alternatívnu stratégiu.

    Kým jazdci Mercedesu prezuli zo stredne tvrdej na tvrdú zmes, Hamilton začínal na mäkkej, prešiel na tvrdú a znova stál už v 28. kole. Dostal stredne tvrdú zmes pneumatík a zdalo sa, že Russella predbehne pravdepodobne „cez boxy“ a aj o víťazovi rozhodne stratégia.

    Svojho bývalého tímového kolegu síce obehol, kým prezúval, no sám stál počas virtuálneho safety caru spôsobeného poruchou na monoposte Fernanda Alonsa (Aston Martin) a zostal tak na čele.

    Zvládol aj reštart a na čerstvejších tvrdých pneumatikách ušiel Mercedesom, ktoré ešte zviedli na začiatku 61. kola súboj v prospech Antonelliho. Ten však odstúpil v nasledujúcom kole pre technickú poruchu.

    V rovnakom kole musel odstúpiť aj Charles Leclerc na Ferrari, ktorý na začiatku zaujal náročným manéverm na Oscara Piastriho, no jeho víkend poznačila havária v kvalifikácii. V pretekoch skončil po jazdeckej chybe a výlete do štrku.

    Nasledoval virtuálny safety car a po ňom len krátky úsek pretekania. Na ceste k šachovnicovej vlajke, ktorou mával ikonický srbský tenista Novak Djokovič, tak už k žiadnym zmenám nedošlo.

    Napriek problémom Red Bullu s manažovaním pneumatík dosiahol štvrté miesto Max Verstappen, piaty bol Piastri na McLarene pred Francúzom Isackom Hadjarom (Red Bull).

    Solídne body (10) si pripísal Alpine vďaka siedmemu miestu Pierra Gaslyho a ôsmemu Francovi Colapintovi. Bodovanú desiatku uzavreli Racing Bulls v poradí Liam Lawson a Arvid Lindblad.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
    Hamilton je späť na vrchole. S Ferrari oslavuje v Barcelone premiérový triumf
    dnes 16:38|1
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