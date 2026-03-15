Slovenský paralyžiar dosiahol cenný výsledok. Na štarte bol jediný úplne nevidiaci

ZPH 2026 - paraalpské lyžovanie
1.
Giacomo Bertagnolli
Taliansko
1:29,29 min
2.
Michal Golas
Poľsko
+0,27 s
3.
Kalle Ericsson
Kanada
+1,97 s
11.
Marek Kubačka
Slovensko
+17,52 s
Slovenský paralyžiar Marek Kubačka obsadil 11. pozíciu v slalome na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených.
S navádzačkou Máriou Zaťovičovou dosiahli celkový čas 1:46,81 min. a za víťazným Talianom Giacomom Bertagnollim zaostali o 17,52 s.
Striebro získal poľský pretekár Michal Golas, bronz si odniesol Kanaďan Kalle Ericsson.
„Sme v cieli druhého kola. Jazda bola dosť podobná, aj keď asi trochu lepšia po konzultácii s trénerom. Bolo to trochu rýchlejšie. Umiestnenie nám to nezmenilo, ale v slalome je to ťažký boj. Samozrejme, mohlo to byť aj horšie. To je proste slalom,“ vyjadril sa pre TASR Kubačka po dojazde do cieľa.
Tridsaťsedemročný Kubačka bol ako jediný na štartovej listine úplne nevidiaci. Prvé kolo nedokončil jeho krajan Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom.
Martin Čupka obsadil 21. miesto v slalome v kategórii stojacich. V nedeľňajších pretekoch zaostal o takmer 32 sekúnd za víťazným Rusom Alexejom Bugajevom.
Striebro si odniesol Novozélanďan Adam Hall, bronz Robin Cuche zo Švajčiarska.
„Nebolo to nad moje očakávania. Mám zranenú holennú kosť na pravej nohe, ktorú som si pravdepodobne udrel pri obrovskom slalome. Bolí to. V prvom kole tri bránky pred cieľom som prestal vidieť od bolesti.
Druhé kolo bolo ľadové, ja nie som na takéto vytrénovaný a pripravený. Prišiel som do cieľa, za to som šťastný. Teší ma, že som mohol absolvovať celé zimné paralympijské hry, až na ten zjazd. Zišiel som všetky disciplíny, boli tam slušné výsledky na to, že som nemal toľko natrénované,“ povedal pre TASR Čupka.