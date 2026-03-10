Slováci dosiahli na paralympiáde tretí triumf. Poradili si so zámorským súperom

Na snímke slovenskí reprezentanti v curlingu sa tešia z výhry. (Autor: TASR)
TASR|10. mar 2026 o 21:01
Nasledujúce duely čakajú Slovákov v stredu, keď nastúpia dopoludnia proti Švédsku a večer proti Číne.

Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po šiestich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo na konte tri víťazstvá i tri prehry.

V utorkovom večernom stretnutí miešaných tímov zdolali USA 8:3. Nasledujúce duely čakajú Slovákov v stredu, keď nastúpia dopoludnia proti Švédsku a večer proti Číne.

„Zmena súpisky nám naozaj pomohla. Američania nás síce v istom okamihu zatlačili, ale naša nová 'štvorka' nás výrazne podržala. Bolo to dobré.

Konečne sme tam, kde sme chceli byť,“ uviedla trénerka Slovenska Daniela Matulová. Jej tím zostáva v hre o postup, po utorku figuruje v tabuľke na piatej pozícii. 

Slovenský tím má za sebou šesť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko. V pondelok zaznamenal prehry s domácim Talianskom a Kórejskou republikou.

dnes 21:01
