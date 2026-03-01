Paralympiáda 2026: Kedy hrajú slovenskí parahokejisti? (program a výsledky)

Parahokejový turnaj na ZPH v Miláne a Cortine 2026 sa hrá od 7. do 15. marca.
Na podujatí nechýbajú ani slovenskí parahokejisti, ktorí sa po debute v Pekingu predstavia pod piatimi kruhmi aj druhýkrát v histórii.
Výber trénera Ivana Hricka získal miestenku na turnaji v Nórsku, ktorú si vybojoval vďaka štyrom víťazstvám popri jedinej prehre.
Slováci zdolali Kazachstan 6:0, Švédsko 2:1, Kórejskú republiku 2:1 i domáce Nórsko 3:1 a prehrali iba s Japonskom 2:3, ktoré si vybojovalo druhú miestenku na podujatie.
V Taliansku budú Slováci účastníkmi skupiny B, kde postupne vyzvú Kanadu, Česko a Japonsko. Druhú skupinu tvoria tímy Číny, Nemecka, Talianska a USA.
Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, mužstvá na 3. a 4. priečke hrajú o 5. až 8. miesto.
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky parahokejového turnaja na ZPH v Miláne 2026.
Program Slovenska na paralympiáde 2026 (parahokej)
Skupina B
Sobota 7. marec:
20.35 h Kanada - Slovensko
Pondelok 9. marec:
13.35 h Česko - Slovensko
Utorok 10. marec:
20.35 h Slovensko - Japonsko
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
Česko
Japonsko
Kanada
Program, výsledky, tabuľky a skupiny na paralympiáde 2026 (parahokej)
Skupina A
Sobota 7. marec:
13.35 h Čína - Nemecko
17.05 h USA - Taliansko
Pondelok 9. marec:
10.05 h Čína - Taliansko
17.05 h Nemecko - USA
Utorok 10. marec:
20.05 h Taliansko - Nemecko
13.35 h USA - Čína
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Čína
Nemecko
Taliansko
USA
Program a výsledky play-off na na paralympiáde 2026 (parahokej)
Zápasy o umiestnenie
Štvrtok 12. marec:
14.35 h Zápas o 5. - 8. miesto
19.05 h Zápas o 5. - 8. miesto
Sobota 14. marec:
12.05 h Zápas o 7. - 8. miesto
16.05 h Zápas o 5. - 6. miesto
Semifinále
Piatok 13. marec:
14.35 h 1. semifinále
19.05 h 2. semifinále
Zápas o bronz
Nedeľa 15. marec:
12.05 h Zápas o bronz
Finále
Nedeľa 15. marec:
16.05 h Finále