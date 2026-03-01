Paralympiáda 2026: Kedy hrajú slovenskí parahokejisti? (program a výsledky)

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky parahokejového turnaja na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne. Ako dopadne Slovensko?

Parahokejový turnaj na ZPH v Miláne a Cortine 2026 sa hrá od 7. do 15. marca.

Na podujatí nechýbajú ani slovenskí parahokejisti, ktorí sa po debute v Pekingu predstavia pod piatimi kruhmi aj druhýkrát v histórii.

Výber trénera Ivana Hricka získal miestenku na turnaji v Nórsku, ktorú si vybojoval vďaka štyrom víťazstvám popri jedinej prehre.

Slováci zdolali Kazachstan 6:0, Švédsko 2:1, Kórejskú republiku 2:1 i domáce Nórsko 3:1 a prehrali iba s Japonskom 2:3, ktoré si vybojovalo druhú miestenku na podujatie.

V Taliansku budú Slováci účastníkmi skupiny B, kde postupne vyzvú Kanadu, Česko a Japonsko. Druhú skupinu tvoria tímy Číny, Nemecka, Talianska a USA.

Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, mužstvá na 3. a 4. priečke hrajú o 5. až 8. miesto.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky parahokejového turnaja na ZPH v Miláne 2026.

Program Slovenska na paralympiáde 2026 (parahokej)

Skupina B

Sobota 7. marec:

20.35 h Kanada - Slovensko

Pondelok 9. marec:

13.35 h Česko - Slovensko

Utorok 10. marec:

20.35 h Slovensko - Japonsko

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


Slovensko









Česko









Japonsko









Kanada

Program, výsledky, tabuľky a skupiny na paralympiáde 2026 (parahokej)

Skupina A

Sobota 7. marec:

13.35 h Čína - Nemecko

17.05 h USA - Taliansko

Pondelok 9. marec:

10.05 h Čína - Taliansko

17.05 h Nemecko - USA

Utorok 10. marec:

20.05 h Taliansko - Nemecko

13.35 h USA - Čína

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


Čína









Nemecko









Taliansko









USA

Skupina B

Sobota 7. marec:

10.35 h Česko - Japonsko

20.35 h Kanada - Slovensko

Pondelok 9. marec:

13.35 h Česko - Slovensko

20.35 h Japonsko - Kanada

Utorok 10. marec:

17.05 h Kanada - Česko

20.35 h Slovensko - Japonsko

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


Slovensko









Česko









Japonsko









Kanada

Program a výsledky play-off na na paralympiáde 2026 (parahokej)

Zápasy o umiestnenie

Štvrtok 12. marec:

14.35 h Zápas o 5. - 8. miesto

19.05 h Zápas o 5. - 8. miesto

Sobota 14. marec:

12.05 h Zápas o 7. - 8. miesto

16.05 h Zápas o 5. - 6. miesto

Semifinále

Piatok 13. marec:

14.35 h 1. semifinále

19.05 h 2. semifinále

Zápas o bronz

Nedeľa 15. marec:

12.05 h Zápas o bronz

Finále

Nedeľa 15. marec:

16.05 h Finále

Reprezentácie

